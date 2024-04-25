Huawei küllerinden doğuyor: Çin'de zirveyi ele geçirmek üzere

Huawei zirveye ortak oldu
Huawei, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin'de %17'lik pazar payıyla %17.1 pazar payı elde eden Honor'u neredeyse yakaladı. Şirket yıllık bazda %110 büyüme elde etmeyi başardı. Huawei'nin Nova 12 serisi, bu çeyrekteki sevkiyatların üçte birini oluşturdu.
Sıralamaya baktığımızda üçüncü sırada %15.7 pazar payıyla Oppo'nun dördüncü sırada ise %15.6 ile Apple'ın olduğunu görüyoruz. Bu iki şirket için Çin'de işle iyi gitmiyor. Oppo'nun satışları geçtiğimiz seneye göre %15.5 düşerken, Apple'ın satışları da %6.6 geriledi. Huawei'nin net bir şekilde diğer üreticilerden pazar payı çaldığını görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.