Huawei küllerinden doğuyor: Çin'de zirveyi ele geçirmek üzere

Tam Boyutta Gör ABD yaptırımlarıyla telefon pazarında büyük darbe alan ve pazar payı kaybeden Huawei adeta küllerinden yeniden doğuyor. Şirket, geçen yılın ağustos ayında Huawei Mate 60 serisini piyasaya sürmesinden bu yana kaybettiği konumunu yeniden kazanıyor.

Huawei zirveye ortak oldu

Huawei, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin'de %17'lik pazar payıyla %17.1 pazar payı elde eden Honor'u neredeyse yakaladı. Şirket yıllık bazda %110 büyüme elde etmeyi başardı. Huawei'nin Nova 12 serisi, bu çeyrekteki sevkiyatların üçte birini oluşturdu.

Tam Boyutta Gör IDC'nin raporuna göre tedarik zinciri problemlerine sahip olan Huawei, pazar talebini karşılamakta zorlanıyor. Yakın zamanda tanıtılan yeni Pura 70 serisinin yoğun talebi karşılayamadığı belirtiliyor. Yeni seriyle beraber yılın ikinci çeyreğine Huawei'nin zirveyi ele geçirmesi bekleniyor.

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Sıralamaya baktığımızda üçüncü sırada %15.7 pazar payıyla Oppo'nun dördüncü sırada ise %15.6 ile Apple'ın olduğunu görüyoruz. Bu iki şirket için Çin'de işle iyi gitmiyor. Oppo'nun satışları geçtiğimiz seneye göre %15.5 düşerken, Apple'ın satışları da %6.6 geriledi. Huawei'nin net bir şekilde diğer üreticilerden pazar payı çaldığını görülüyor.

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