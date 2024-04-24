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    Anlık Bildirim

    Android 15, ekran paylaşımında hassas içerikleri gizleyecek

    Android 15 betada yeni özellikler keşfedilmeye devam ediyor. Yeni Android sürümünde ekran paylaşımı veya ekran kaydı yapılırken hassas içerikler gizlenecek.     
    android 15 ekran kaydı koruması Tam Boyutta Gör
    Android 15, telefonun ekranını paylaşırken hassas içerikleri göstermeyecek yeni bir gizlilik seçeneğine sahip olabilir. Bu, ekran kaydı sırasında bildirimlerin veya mesajların yanlışlıkla görünmesini önleyecek.

    Mevcut Android sürümü, ekran içeriğini paylaşırken bildirim veya gelen mesajlar gibi şeyleri engelleme seçeneği sunmuyor. Ancak, Android 15 beta 1.1 sürümünde ekran paylaşılırken hassas içeriklerin korunmasına ilişkin yeni bir seçeneğe rastlandı. Bu özellik, ekran kaydında veya ekran paylaşımında uygulamaların belirli alanları engellemesine olanak tanıyacak. Bu şekilde ara ara hassas bilgiler gösteren uygulamalar, ekran kaydını veya paylaşımını kapsamlı bir şekilde devre dışı bırakmak yerine bu alanları seçerek engelleyebilecek.

    Şimdilik işletim sisteminin hangi uygulamaların "hassas" olduğunu nasıl belirleyeceği bilinmiyor. Android’in bu tür koruma gerektiren belirli uygulamaları ayarlamaya izin vermesi oldukça faydalı olacak. Öte yandan Xiaomi gibi bazı üreticiler, bu özelliği zaten sunuyor; ekran kaydederken hiçbir özel veya rahatsız edici bildirim gösterilmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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