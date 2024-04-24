Tam Boyutta Gör Android 15, telefonun ekranını paylaşırken hassas içerikleri göstermeyecek yeni bir gizlilik seçeneğine sahip olabilir. Bu, ekran kaydı sırasında bildirimlerin veya mesajların yanlışlıkla görünmesini önleyecek.

Android 15, telefonun depolama çipinin sağlığını gösterecek 4 gün önce eklendi

Mevcut Android sürümü, ekran içeriğini paylaşırken bildirim veya gelen mesajlar gibi şeyleri engelleme seçeneği sunmuyor. Ancak, Android 15 beta 1.1 sürümünde ekran paylaşılırken hassas içeriklerin korunmasına ilişkin yeni bir seçeneğe rastlandı. Bu özellik, ekran kaydında veya ekran paylaşımında uygulamaların belirli alanları engellemesine olanak tanıyacak. Bu şekilde ara ara hassas bilgiler gösteren uygulamalar, ekran kaydını veya paylaşımını kapsamlı bir şekilde devre dışı bırakmak yerine bu alanları seçerek engelleyebilecek.

Şimdilik işletim sisteminin hangi uygulamaların "hassas" olduğunu nasıl belirleyeceği bilinmiyor. Android’in bu tür koruma gerektiren belirli uygulamaları ayarlamaya izin vermesi oldukça faydalı olacak. Öte yandan Xiaomi gibi bazı üreticiler, bu özelliği zaten sunuyor; ekran kaydederken hiçbir özel veya rahatsız edici bildirim gösterilmiyor.

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Android 15, ekran paylaşımında hassas içerikleri gizleyecek