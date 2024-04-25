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    Realme Narzo 70 ve Realme Narzo 70X tanıtıldı

    Realme Narzo 70 ve Realme Narzo 70X akıllı telefonları giriş seviyesine yakın bir konumda rekabetçi olmaya çalışacak. Performans tarafı ise biraz üzebilir.      
    Realme Narzo 70X Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Realme P1 serisini duyuran marka hız kesmeden bu hafta iki model daha tanıttı. Realme Narzo 70 ve Realme Narzo 70X akıllı telefonları ile tüketicilerin kafasını karıştıran bir yelpaze ortaya çıktı.

    Realme Narzo 70 özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • Dimensity 7050 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP+2MP kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 6GB – 180 Euro
    • 8GB – 190 Euro

    • Realme Narzo 70X özellikleri ve fiyatı

    • 6.72 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Dimensity 6100 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP+2MP kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 4GB – 135 Euro
    • 6GB – 150 Euro

    Realme Narzo 70 ve Realme Narzo 70X akıllı telefonları giriş seviyesine yakın bir konumda fiyat-performans telefonu olmaya çalışacak. 120Hz ekran tazeleme hızı olan modellerden Realme Narzo 70 1200nit parlaklığa sahip. Realme Narzo 70X isminden üst model gibi görünse de orijinalinde Realme 12X ile aynı ve biraz daha kırpılmış özelliklere sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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