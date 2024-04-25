Realme Narzo 70 ve Realme Narzo 70X tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Realme P1 serisini duyuran marka hız kesmeden bu hafta iki model daha tanıttı. Realme Narzo 70 ve Realme Narzo 70X akıllı telefonları ile tüketicilerin kafasını karıştıran bir yelpaze ortaya çıktı.

Realme Narzo 70 özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Dimensity 7050 yonga seti

6GB/8GB RAM

128GB depolama

50MP+2MP kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya, 45W hızlı şarj

6GB – 180 Euro

8GB – 190 Euro

Realme P1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Realme Narzo 70X özellikleri ve fiyatı

6.72 inçlik Full HD+ LCD ekran

Dimensity 6100 yonga seti

4GB/6GB RAM

128GB depolama

50MP+2MP kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 45W hızlı şarj

4GB – 135 Euro

6GB – 150 Euro

Realme Narzo 70 ve Realme Narzo 70X akıllı telefonları giriş seviyesine yakın bir konumda fiyat-performans telefonu olmaya çalışacak. 120Hz ekran tazeleme hızı olan modellerden Realme Narzo 70 1200nit parlaklığa sahip. Realme Narzo 70X isminden üst model gibi görünse de orijinalinde Realme 12X ile aynı ve biraz daha kırpılmış özelliklere sahip.

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Realme Narzo 70X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı