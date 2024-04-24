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    HMD Global ilk amiral gemisini duyurdu: HMD Pulse Pro

    HMD Pulse Pro akıllı telefon modeli fiyatına göre mütevazi tutulmuş donanımının yanı sıra kolay bir şekilde değiştirilebilen bataryası ile rekabette farklılaşmaya çalışıyor.
    HMD Pulse Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nokia marka akıllı telefon üretimini sonlandırarak kendi markası ile pazara atılmayı tercih eden HMD Global ilk lansmanını yaptı. HMD Pulse serisi bütçe dostu ve kolay tamir edilebilirlik özellikleri ile geliyor.

    HMD Pulse Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.65 inçlik HD+ ekran
    • UNISOC T606 işlemci
    • 4GB/6GB/8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 50MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 20W hızlı şarj
    • 4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC
    • 180 Euro başlangıç

    HMD Pulse Pro firmanın ilk amiral gemisi olma unvanına sahip. Elbette piyasaya göre amiral gemisi değil ancak firma ilk etapta bütçeye oynayacağı için bir süre en iyi telefonu olarak kalması muhtemel görünüyor.

    Kolay tamir edilebilirlik sloganı kullanan telefonun kasası kolay bir işlem ile açılıyor ve bataryası değiştiriliyor. Batarya 800 şarj döngüsüne kadar tam kapasiteyi koruma garantisi sunuyor ancak hızlı şarj bunu bir miktar azaltabilir.Ekran 90Hz ve 600 nit parlaklık sunuyor.

    UNISOC T606 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yanında Mali-G57 MP1 grafik birimi ile 4G modem barındırıyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefon 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.  Yan kısmında parmak izi okuyucusu olan telefonun henüz Türkiye’de gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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