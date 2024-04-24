HMD Global ilk amiral gemisini duyurdu: HMD Pulse Pro

Tam Boyutta Gör Nokia marka akıllı telefon üretimini sonlandırarak kendi markası ile pazara atılmayı tercih eden HMD Global ilk lansmanını yaptı. HMD Pulse serisi bütçe dostu ve kolay tamir edilebilirlik özellikleri ile geliyor.

HMD Pulse Pro özellikleri ve fiyatı

6.65 inçlik HD+ ekran

UNISOC T606 işlemci

4GB/6GB/8GB RAM

128GB depolama

50MP+2MP arka kamera

50MP ön kamera

5000mAh batarya, 20W hızlı şarj

4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC

180 Euro başlangıç

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HMD Pulse Pro firmanın ilk amiral gemisi olma unvanına sahip. Elbette piyasaya göre amiral gemisi değil ancak firma ilk etapta bütçeye oynayacağı için bir süre en iyi telefonu olarak kalması muhtemel görünüyor.

Kolay tamir edilebilirlik sloganı kullanan telefonun kasası kolay bir işlem ile açılıyor ve bataryası değiştiriliyor. Batarya 800 şarj döngüsüne kadar tam kapasiteyi koruma garantisi sunuyor ancak hızlı şarj bunu bir miktar azaltabilir.Ekran 90Hz ve 600 nit parlaklık sunuyor.

UNISOC T606 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yanında Mali-G57 MP1 grafik birimi ile 4G modem barındırıyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefon 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Yan kısmında parmak izi okuyucusu olan telefonun henüz Türkiye’de gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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HMD Pulse Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı