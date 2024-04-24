HMD Pulse ve HMD Pulse+ tanıtıldı

Tam Boyutta Gör HMD Global ortaklığı Nokia sonrasında kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefonlarını duyurdu. HMD Pulse ve HMD Pulse+ akıllı telefonları bileşenlerin kolay değiştirilmesi ile öne çıkıyor. Ayrıca fiyatı da oldukça makul.

HMD Pulse özellikleri ve fiyatı

6.65 inçlik HD+ ekran

UNISOC T606 işlemci

4GB/6GB RAM

64GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W hızlı şarj

4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC

140 Euro başlangıç

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HMD Pulse+ özellikleri ve fiyatı

6.65 inçlik HD+ ekran

UNISOC T606 işlemci

4GB/6GB/8GB RAM

128GB depolama

50MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W hızlı şarj

4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC

160 Euro başlangıç

HMD Pulse ve HMD Pulse+ firmanın giriş seviyesine yakın olarak konumlandırdığı akıllı telefon modelleri oldu. Çok büyük beklentilerle gelmeyen bu modellerde 90Hz ekran ve 600nit parlaklık değeri yer alıyor.

Kolay tamir edilebilirlik sloganı kullanan telefonun kasası kolay bir işlem ile açılıyor ve ekran, batarya gibi bileşenler değiştiriliyor. iFixit gibi sitelerde yedek parça bulmak mümkün. Batarya 800 şarj döngüsüne kadar tam kapasiteyi koruma garantisi sunuyor.

UNISOC T606 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yanında Mali-G57 MP1 grafik birimi ile 4G modem barındırıyor. Telefonların henüz Türkiye’de gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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HMD Pulse Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı