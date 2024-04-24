HMD Pulse ve HMD Pulse+ tanıtıldı

HMD Pulse özellikleri ve fiyatı
- 6.65 inçlik HD+ ekran
- UNISOC T606 işlemci
- 4GB/6GB RAM
- 64GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
- 4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC
- 140 Euro başlangıç
HMD Pulse+ özellikleri ve fiyatı
- 6.65 inçlik HD+ ekran
- UNISOC T606 işlemci
- 4GB/6GB/8GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
- 4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC
- 160 Euro başlangıç
HMD Pulse ve HMD Pulse+ firmanın giriş seviyesine yakın olarak konumlandırdığı akıllı telefon modelleri oldu. Çok büyük beklentilerle gelmeyen bu modellerde 90Hz ekran ve 600nit parlaklık değeri yer alıyor.
Kolay tamir edilebilirlik sloganı kullanan telefonun kasası kolay bir işlem ile açılıyor ve ekran, batarya gibi bileşenler değiştiriliyor. iFixit gibi sitelerde yedek parça bulmak mümkün. Batarya 800 şarj döngüsüne kadar tam kapasiteyi koruma garantisi sunuyor.
UNISOC T606 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yanında Mali-G57 MP1 grafik birimi ile 4G modem barındırıyor. Telefonların henüz Türkiye’de gelip gelmeyeceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu