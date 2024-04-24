Tam Boyutta Gör Qualcomm'un Ekim ayında tanıtılacak üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'ü ilk kullanacak telefonlar belli oldu.

İşte Snapdragon 8 Gen 4'ü kullanacak ilk telefonlar

X'de güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Yogesh Brar'ın açıklamasına göre yeni çipseti ilk kullanacak üretici Xiaomi olacak. Snapdragon 8 Gen 4, ilk olarak Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'da yer alacak. Qualcomm ile özel bir anlaşması olan Xiaomi, tıpkı Snapdragon 8 Gen 3'de olduğu gibi yeni çipsete de ilk erişme hakkına sahip olacak. Daha sonra ise OnePlus 13 ve iQOO 13'te işlemci yerini alacak. Özetle geçtiğimiz seneki sıralamanın bir benzeri oluşacak.

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın da Snapdragon 8 Gen 4 ile gelmesi bekleniyor. Bunların dışında Redmi K80 Pro da çipseti ilk kullanacak telefonlardan olabilir.

TSMC'nin en gelişmiş üretim süreci 3nm ile üretilecek olan Snapdragon 8 Gen 4, yeni Oryon çekirdekleriyle performans anlamında iddialı olacak. 2+6 çekirdek dizilimiyle gelecek olan işlemcinin verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacağı iddia ediliyor.

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Snapdragon 8 Gen 4'ü ilk kullanacak telefon belli oldu