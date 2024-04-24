Snapdragon 8 Gen 4'ü ilk kullanacak telefon belli oldu

İşte Snapdragon 8 Gen 4'ü kullanacak ilk telefonlar
X'de güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Yogesh Brar'ın açıklamasına göre yeni çipseti ilk kullanacak üretici Xiaomi olacak. Snapdragon 8 Gen 4, ilk olarak Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'da yer alacak. Qualcomm ile özel bir anlaşması olan Xiaomi, tıpkı Snapdragon 8 Gen 3'de olduğu gibi yeni çipsete de ilk erişme hakkına sahip olacak. Daha sonra ise OnePlus 13 ve iQOO 13'te işlemci yerini alacak. Özetle geçtiğimiz seneki sıralamanın bir benzeri oluşacak.
Samsung Galaxy S25 Ultra'nın da Snapdragon 8 Gen 4 ile gelmesi bekleniyor. Bunların dışında Redmi K80 Pro da çipseti ilk kullanacak telefonlardan olabilir.
TSMC'nin en gelişmiş üretim süreci 3nm ile üretilecek olan Snapdragon 8 Gen 4, yeni Oryon çekirdekleriyle performans anlamında iddialı olacak. 2+6 çekirdek dizilimiyle gelecek olan işlemcinin verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacağı iddia ediliyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/heres_the_first_phone_powered_by_the_snapdragon_8_gen_4-news-62570.php https://www.gizmochina.com/2024/04/24/snapdragon-8-gen-4-upcoming-phones/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu