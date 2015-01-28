Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk butonsuz akıllı telefonu satışa çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
737
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın ilk butonsuz akıllı telefonu satışa çıkıyor

Akıllı telefonlar için fiziksel butonlar vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Ses, güç ve kamera hakimiyeti sağlayan yan veya arka butonların yanında ön butonlar da önemli ve bunların sanal hale gelmesi pek çok tüketiciyi cezbetmiyor. Ancak hiç bir fiziksel buton taşımayan akıllı telefonlar gündemde. 

Çin'de üretilen Manta 7X, herhangi bir fiziksel buton taşımayarak sektörde bir ilki gerçekleştiriyor. Cihazın kontrolü ise ekran kenarlarındaki özel çerçeveyi sıkarak veya ekran üzerinde sürüklemeler yaparak sağlanıyor. Herhangi bir botuna yer vermediği için de cihazın boyutları oldukça kompakt hale getirilmiş. 

Manta 7x amiral gemi modelleri ile benzer bir donanım seviyesine sahip. 5.5 inçlik Full HD ekran muhtemelen safir kaplama ile korunuyor. Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alan cihaz 13MP çözünürlükte Sony imzalı bir kameraya yer vermiş. 4200mAh gücünde bataryaya sahip olan cihaz Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde MO7 kullanıcı arayüzünü çalıştırıyor. 

Butonsuz yapısı ile daha estetik bir görünüme kavuşan Manta 7X, Çin'de 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Geleneksel kullanıma alışmış tüketiciler için oldukça zorlayıcı olacağı tahmin edilen cihazın bir devrime sebep olup olmayacağını ise zaman gösterecek.  

http://www.gizmochina.com/2015/01/27/no-button-phone-manta-7x-price-details-announced-today/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Espa 4 yıl
4200 mah iyi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sarısin 4 yıl
Buton bence gerekli bu telefonu kullanmadan bir şey demem yanlış olur tabi ama sırf sadece butonsuz olma özelliği öne çıkarılmış daha farklı özellikler olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanclskn 4 yıl
N9 noldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kojiro 4 yıl
Herhangi bir botuna yer vermediği için de cihazın boyutları oldukça kompakt hale getirilmiş.


Buton koymak için cihazı büyüttüklerini sanmıyorum. Sağda solda boş bir yer bulup koyuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şapkalı Mantar 4 yıl
ya buton buton diyip durmayın, bırakın takılmaıyn böyle şeylere.
Buton yazısını görünce şimdi çok garip bi kelimeymiş gibi geliyor.buton.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funnel 4 yıl
Aramızda telefonların butonundan rahatsız olan var mıydıda böyle bir telefon çıkarma ihtiyacı duymuşlar.
Butonsuz oluşu iyi olmamış, ama bataryayı sevdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
takılınca aç kapa yapılmayacak yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
112112acil 4 yıl
Teknik bilgi: "Bas çek yapıda olan anahtarlara buton denir."
Tam Türkçe karşılığı yoktur. Buton kullanılması caiz kelimelerdendir. ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 4 yıl
4200mAh gücünde bataryaya , yenilikçe donanım . yeterli bir 801 işlemci .

bence harika bi telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 yıl
Batarya beni benden aldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Rom nasıl yükleyeceğiz tuşsuz.Yada format ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
737 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Cosa Akıllı Kombi Kiti inceleme videosu "Kombinize akıl katın!" 4 yıl Samsung Galaxy Note Edge video inceleme "Kavisli ekran, Snapdragon 805 ve dahası..." 4 yıl G502 Proteus Core Test Masamızda 4 yıl Snapseed uygulaması ile etkileyici siyah beyaz resimler elde edin "Fotoğraf Teknikleri" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim