Dünyanın ilk butonsuz akıllı telefonu satışa çıkıyor





Akıllı telefonlar için fiziksel butonlar vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Ses, güç ve kamera hakimiyeti sağlayan yan veya arka butonların yanında ön butonlar da önemli ve bunların sanal hale gelmesi pek çok tüketiciyi cezbetmiyor. Ancak hiç bir fiziksel buton taşımayan akıllı telefonlar gündemde.





Çin'de üretilen Manta 7X, herhangi bir fiziksel buton taşımayarak sektörde bir ilki gerçekleştiriyor. Cihazın kontrolü ise ekran kenarlarındaki özel çerçeveyi sıkarak veya ekran üzerinde sürüklemeler yaparak sağlanıyor. Herhangi bir botuna yer vermediği için de cihazın boyutları oldukça kompakt hale getirilmiş.





Manta 7x amiral gemi modelleri ile benzer bir donanım seviyesine sahip. 5.5 inçlik Full HD ekran muhtemelen safir kaplama ile korunuyor. Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alan cihaz 13MP çözünürlükte Sony imzalı bir kameraya yer vermiş. 4200mAh gücünde bataryaya sahip olan cihaz Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde MO7 kullanıcı arayüzünü çalıştırıyor.





Butonsuz yapısı ile daha estetik bir görünüme kavuşan Manta 7X, Çin'de 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Geleneksel kullanıma alışmış tüketiciler için oldukça zorlayıcı olacağı tahmin edilen cihazın bir devrime sebep olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

http://www.gizmochina.com/2015/01/27/no-button-phone-manta-7x-price-details-announced-today/