Oppo A60 bütçesini düşünenlere geliyor

Oppo A60 özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik 720x1604 piksel LCD ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB UFS 2.2 depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh, 45W hzlı şarj
- 128GB – 202$
- 256GB – 238$
Oppo A60 akıllı telefon bütçesini düşünen tüketicileri hedefliyor. 90Hz ekran, 950 nit parlaklık, hızlı şarj gibi ekstralar yanında sadece 4G bağlantısına yer verilmesi, pazar kapsamını da daraltıyor. Oppo A60 akıllı telefon modeli ilk olarak Vietnam’da satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.