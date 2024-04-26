Oppo A60 bütçesini düşünenlere geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında ağırlığını arttırmak isteyen Oppo markası, alt seviyeye yönelik hamlelerini sıklaştırıyor. Oppo A60 akıllı telefon modeli biraz eski bir yonga seti ile bütçesini düşünenleri memnun etmeye çalışacak.

Oppo A60 özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik 720x1604 piksel LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB UFS 2.2 depolama

50MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh, 45W hzlı şarj

128GB – 202$

256GB – 238$

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Oppo A60 akıllı telefon bütçesini düşünen tüketicileri hedefliyor. 90Hz ekran, 950 nit parlaklık, hızlı şarj gibi ekstralar yanında sadece 4G bağlantısına yer verilmesi, pazar kapsamını da daraltıyor. Oppo A60 akıllı telefon modeli ilk olarak Vietnam’da satışa sunuldu.

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