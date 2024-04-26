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    Anlık Bildirim

    Çok daha performanslı ve verimli orta sınıf işlemciler yolda: TSMC, N4C teknolojisini tanıttı

    TSMC, düşük maliyetli ve verimli yeni 4nm sınıfı üretim süreci N4C teknolojisini duyurdu. Yeni teknolojiyle, özellikle mobil alanda daha performanslı, verimli ve ucuz işlemcilerin önü açılıyor.
    TSMC, düşük maliyetli 4nm üretim teknolojisi N4C'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    TSMC, geçtiğimiz gün 2nm ve 1.6nm gibi son teknoloji üretim süreçleriyle ilgili detayları ve yol haritasını paylaşmıştı. Şirket bununla beraber daha düşük maliyetli ve verimli yeni 4nm sınıfı üretim süreci N4C teknolojisini de duyurdu. 

    Maliyetleri %8,5 azaltacak

    Mevcut N4P sürecinin optimize edilmiş ve maliyeti düşürülmüş sürümü olan N4C, daha uygun maliyetli ve verimli çiplerin önünü açacak. TSMC, standart hücreyi ve SRAM hücresini yeniden tasarlayarak, bazı tasarım kurallarını değiştirerek ve kullanılan maskeleme katmanlarının sayısını azaltarak maliyetleri %8,5'e kadar azaltmayı planlıyor. Böylece üretim süreci daha basit hale geliyor. Aynı zamanda zar alanı küçülerek daha az karmaşık ve verimli çiplerin önü açılıyor. TSMC, bu gelişmeler ile düşük maliyet arayan müşteriler için cazip bir seçenek sunmayı hedefliyor.

    TSMC, düşük maliyetli 4nm üretim teknolojisi N4C'yi tanıttı Tam Boyutta Gör

    TSMC, N4C teknolojisini kullanan çiplerin üretimine 2025 yılında başlamayı planlıyor. 5nm sınıfı üretim sürecinde 6 yıllık bir deneyime sahip şirketin artık iyice rafine hale getirdiği teknolojisiyle önümüzdeki dönemde özellikle mobil alanda çok daha performanslı, verimli ve düşük güç tüketimli orta sınıf işlemcilerin piyasaya çıktığını görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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