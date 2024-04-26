Çok daha performanslı ve verimli orta sınıf işlemciler yolda: TSMC, N4C teknolojisini tanıttı

Maliyetleri %8,5 azaltacak
Mevcut N4P sürecinin optimize edilmiş ve maliyeti düşürülmüş sürümü olan N4C, daha uygun maliyetli ve verimli çiplerin önünü açacak. TSMC, standart hücreyi ve SRAM hücresini yeniden tasarlayarak, bazı tasarım kurallarını değiştirerek ve kullanılan maskeleme katmanlarının sayısını azaltarak maliyetleri %8,5'e kadar azaltmayı planlıyor. Böylece üretim süreci daha basit hale geliyor. Aynı zamanda zar alanı küçülerek daha az karmaşık ve verimli çiplerin önü açılıyor. TSMC, bu gelişmeler ile düşük maliyet arayan müşteriler için cazip bir seçenek sunmayı hedefliyor.
TSMC, N4C teknolojisini kullanan çiplerin üretimine 2025 yılında başlamayı planlıyor. 5nm sınıfı üretim sürecinde 6 yıllık bir deneyime sahip şirketin artık iyice rafine hale getirdiği teknolojisiyle önümüzdeki dönemde özellikle mobil alanda çok daha performanslı, verimli ve düşük güç tüketimli orta sınıf işlemcilerin piyasaya çıktığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.