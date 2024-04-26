Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu: SMIC 7nm N+2

- Huawei Kirin 9010, gelişmiş 7nm sürecini kullanıyor
- Yeni yaptırımlar gelebilir - Apple düşüyor, Huawei yükseliyor
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Huawei Kirin 9010, gelişmiş 7nm sürecini kullanıyor
Huawei'nin geçen hafta tanıttığı Pura 70 serisi Kirin 9010 işlemciler üzerinde şekilleniyor. Danışmanlık şirketi TechInsights ise bu işlemcinin ayrıntıları ortaya koydu. Ortaya çıkan ayrıntılar Çinli Semiconductor Manufacturing International Corp. veya SMIC tarafından Mate 60 serisi için üretilen Kirin 9000s'in daha yeni bir versiyonunun telefonlarda olduğunu doğruluyor. ABD’li bazı yetkililer Çin’in 7nm ve ötesinde süreçler için kabiliyeti olmadığını düşünüyordu ve mevcut bilgiler okyanusun öteki tarafını harekete geçirmiş durumda.
Zaten bu bizi çok şaşırtmadı zira Kirin 9000s ile 9010 arasındaki performans farkı oldukça düşük ve saat hızlarındaki farka dayanıyor.
Kirin 9010
- 4 çekirdek x 1,55 GHz
- 6 çekirdek x 2,18 GHz
- 2 çekirdek x 2,30 GHz
Kirin 9000s
- 4 çekirdek x 1,53 GHz
- 6 çekirdek x 2,15 GHz
- 2 çekirdek x 2,62 GHz
Yeni yaptırımlar gelebilir - Apple düşüyor, Huawei yükseliyor
Huawei, Çin’deki artan milliyetçilik akımını da kullanarak akıllı telefon pazarının zirvelerine oynar hale geldi. Counterpoint Research, Canalys ve IDC gibi saygın pazar araştırma şirketleri Çin akıllı telefon pazarının ilk çeyreğinde Huawei’nin çok güçlü bir büyüme yaşadığını söylüyor. Araştırma şirketlerine göre değişmekle birlikte Huawei’nin pazarın 1 numarası ila 3 numarası arasında değiştiğini görüyoruz. Ancak gerçek olan şey şu; Apple, Çin’de hızla pay kaybederken Huawei hızla büyüyor.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-26/huawei-s-new-phone-sports-latest-version-of-made-in-china-chip?srnd=technology-vp https://www.counterpointresearch.com/insights/china-smartphone-q1-2024/ https://www.canalys.com/newsroom/china-smartphone-market-Q1-2024 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP52072624 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.