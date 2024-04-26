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    Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu: SMIC 7nm N+2

    Huawei, şirketin en yeni akıllı telefonları Pura 70 serisi geçtiğimiz hafta Çin’de piyasaya sürdü. Kısa bir süre önce ise bu telefonlarda kullanılan Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu.
    Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından en fazla etkilenen ve bu anlamda bir simge haline gelen Huawei, küllerinden doğmak için emin adımlarla ilerliyor. Firma, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mate 60 serisinde kullandığı Kirin 9000s işlemcisini Çin’in kendi imkanlarıyla üreterek herkesi şaşırtmıştı. Huawei, en yen serisi olan Pura 70 ailesinde ise Kirin 9010’u kullanıyor. Şimdi ise bu işlemcinin üretim süreci belli oldu.

    Huawei Kirin 9010, gelişmiş 7nm sürecini kullanıyor

    Huawei'nin geçen hafta tanıttığı Pura 70 serisi Kirin 9010 işlemciler üzerinde şekilleniyor. Danışmanlık şirketi TechInsights ise bu işlemcinin ayrıntıları ortaya koydu. Ortaya çıkan ayrıntılar Çinli Semiconductor Manufacturing International Corp. veya SMIC tarafından Mate 60 serisi için üretilen Kirin 9000s'in daha yeni bir versiyonunun telefonlarda olduğunu doğruluyor. ABD’li bazı yetkililer Çin’in 7nm ve ötesinde süreçler için kabiliyeti olmadığını düşünüyordu ve mevcut bilgiler okyanusun öteki tarafını harekete geçirmiş durumda.

    Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu Tam Boyutta Gör
    TechInsights’a göre Pura 70 serisindeki Kirin 9010 yine SMIC’in üretim bantlarından çıkıyor ancak farklı olarak 7nm N+2 olarak adlandırılan daha gelişmiş bir süreç teknolojisini kullanıyor. SMIC’in N+2 süreci önceki N+1’in iyileştirilmiş hali olarak biliniyor ancak bu teknolojideki tüm detaylar net değil. Ancak bu tip revizyonlarda genellikle hatalar giderilir ve verimlilik artırılır. TechInsights geçtiğimiz yıl da Mate 60 serisindeki Kirin 9000s'in yine N+2 sürecinde üretildiğini bildirmişti. Dolayısıyla Huawei, yeni telefonlarında aslında teknolojik olarak bir yükseltme yapmamış gibi görünüyor.

    Zaten bu bizi çok şaşırtmadı zira Kirin 9000s ile 9010 arasındaki performans farkı oldukça düşük ve saat hızlarındaki farka dayanıyor.

    Kirin 9010

    • 4 çekirdek x 1,55 GHz
    • 6 çekirdek x 2,18 GHz
    • 2 çekirdek x 2,30 GHz

    Kirin 9000s

    • 4 çekirdek x 1,53 GHz
    • 6 çekirdek x 2,15 GHz
    • 2 çekirdek x 2,62 GHz

    Yeni yaptırımlar gelebilir - Apple düşüyor, Huawei yükseliyor

    Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu arada Huawei ve SMIC’in 5nm süreç teknoloji üzerinde ortaklaşa olarak geçtiğimiz yıldan bu yana çalıştığını da belirtelim. Öte yandan Pura 70 serisi Çin’de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Belirtilenlere göre telefonlar satışa çıktıktan iki sonra tamamen tükendi. ABD'li yetkililer ise Huawei ve daha geniş anlamda Çin'in yarı iletken kabiliyetini sınırlamak için ek yaptırımlar üzerinde çalışıyor.

    Huawei, Çin’deki artan milliyetçilik akımını da kullanarak akıllı telefon pazarının zirvelerine oynar hale geldi. Counterpoint Research, Canalys ve IDC gibi saygın pazar araştırma şirketleri Çin akıllı telefon pazarının ilk çeyreğinde Huawei’nin çok güçlü bir büyüme yaşadığını söylüyor. Araştırma şirketlerine göre değişmekle birlikte Huawei’nin pazarın 1 numarası ila 3 numarası arasında değiştiğini görüyoruz. Ancak gerçek olan şey şu; Apple, Çin’de hızla pay kaybederken Huawei hızla büyüyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-26/huawei-s-new-phone-sports-latest-version-of-made-in-china-chip?srnd=technology-vp https://www.counterpointresearch.com/insights/china-smartphone-q1-2024/ https://www.canalys.com/newsroom/china-smartphone-market-Q1-2024 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP52072624
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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