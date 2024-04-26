Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu: SMIC 7nm N+2

Tam Boyutta Gör ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından en fazla etkilenen ve bu anlamda bir simge haline gelen Huawei, küllerinden doğmak için emin adımlarla ilerliyor. Firma, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mate 60 serisinde kullandığı Kirin 9000s işlemcisini Çin’in kendi imkanlarıyla üreterek herkesi şaşırtmıştı. Huawei, en yen serisi olan Pura 70 ailesinde ise Kirin 9010’u kullanıyor. Şimdi ise bu işlemcinin üretim süreci belli oldu.

Huawei Kirin 9010, gelişmiş 7nm sürecini kullanıyor

Huawei'nin geçen hafta tanıttığı Pura 70 serisi Kirin 9010 işlemciler üzerinde şekilleniyor. Danışmanlık şirketi TechInsights ise bu işlemcinin ayrıntıları ortaya koydu. Ortaya çıkan ayrıntılar Çinli Semiconductor Manufacturing International Corp. veya SMIC tarafından Mate 60 serisi için üretilen Kirin 9000s'in daha yeni bir versiyonunun telefonlarda olduğunu doğruluyor. ABD’li bazı yetkililer Çin’in 7nm ve ötesinde süreçler için kabiliyeti olmadığını düşünüyordu ve mevcut bilgiler okyanusun öteki tarafını harekete geçirmiş durumda.

Tam Boyutta Gör TechInsights’a göre Pura 70 serisindeki Kirin 9010 yine SMIC’in üretim bantlarından çıkıyor ancak farklı olarak 7nm N+2 olarak adlandırılan daha gelişmiş bir süreç teknolojisini kullanıyor. SMIC’in N+2 süreci önceki N+1’in iyileştirilmiş hali olarak biliniyor ancak bu teknolojideki tüm detaylar net değil. Ancak bu tip revizyonlarda genellikle hatalar giderilir ve verimlilik artırılır. TechInsights geçtiğimiz yıl da Mate 60 serisindeki Kirin 9000s'in yine N+2 sürecinde üretildiğini bildirmişti. Dolayısıyla Huawei, yeni telefonlarında aslında teknolojik olarak bir yükseltme yapmamış gibi görünüyor.

Zaten bu bizi çok şaşırtmadı zira Kirin 9000s ile 9010 arasındaki performans farkı oldukça düşük ve saat hızlarındaki farka dayanıyor.

Kirin 9010

4 çekirdek x 1,55 GHz

6 çekirdek x 2,18 GHz

2 çekirdek x 2,30 GHz

Kirin 9000s

4 çekirdek x 1,53 GHz

6 çekirdek x 2,15 GHz

2 çekirdek x 2,62 GHz

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Tam Boyutta Gör Bu arada Huawei ve SMIC’in 5nm süreç teknoloji üzerinde ortaklaşa olarak geçtiğimiz yıldan bu yana çalıştığını da belirtelim. Öte yandan Pura 70 serisi Çin’de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Belirtilenlere göre telefonlar satışa çıktıktan iki sonra tamamen tükendi. ABD'li yetkililer ise Huawei ve daha geniş anlamda Çin'in yarı iletken kabiliyetini sınırlamak için ek yaptırımlar üzerinde çalışıyor.

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Huawei, Çin’deki artan milliyetçilik akımını da kullanarak akıllı telefon pazarının zirvelerine oynar hale geldi. Counterpoint Research, Canalys ve IDC gibi saygın pazar araştırma şirketleri Çin akıllı telefon pazarının ilk çeyreğinde Huawei’nin çok güçlü bir büyüme yaşadığını söylüyor. Araştırma şirketlerine göre değişmekle birlikte Huawei’nin pazarın 1 numarası ila 3 numarası arasında değiştiğini görüyoruz. Ancak gerçek olan şey şu; Apple, Çin’de hızla pay kaybederken Huawei hızla büyüyor.

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Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu