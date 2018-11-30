Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor

Amazon’un Kindle kitap okuyucu ürünüyle kendine ciddi bir pazar oluşturan E Ink ekranlar gelişmeye devam ediyor. Geliştirdiği ürünle aynı isme sahip E Ink firması, JustWrite adında yeni bir ekran türü tanıttı. Bu yeni teknoloji sayesinde hiçbir gecikme yaşamadan ekranın üzerine yazı yazabilecek veya çizim yapabileceksiniz.

Güç kullanımı oldukça düşük

Bildiğiniz gibi e ink ekranların en önemli özelliği çok az düzeyde güç tüketmeleri. Öyle ki bir kitap okuyucuyu aylar boyunca şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. JustWrite’da da bu özellik korunmuş. Sadece yazı yazdığınız kalemin ve ekranı temizleme işlemi için cihazın güç ihtiyacı oluyor. Teorik olarak, bu teknolojiye sahip 35 inçe kadar ekranlar da üretilebilecek.

Hali hazırda reMarkable markası altında yazı yazabildiğiniz e ink ekranlar bulunuyordu. Ancak sıfır gecikme olması sayesinde çok daha iyi bir deneyim sunulabilecek.

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Firma geçtiğimiz Ağustos ayında ise renkli e ink ekranını tanıtmıştı. 32,000 farklı rengi gösterebilen bu ekran türü oldukça dikkat çekmişti. Kullanım alanı kitap okuyucularından, akıllı saatlere kadar uzayan bu teknolojinin hızla gelişmesi oldukça önemli.

https://www.theverge.com/2018/11/30/18119353/e-ink-justwrite-low-latency-electronic-paper-whiteboard