Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor

Güç kullanımı oldukça düşük
Bildiğiniz gibi e ink ekranların en önemli özelliği çok az düzeyde güç tüketmeleri. Öyle ki bir kitap okuyucuyu aylar boyunca şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. JustWrite’da da bu özellik korunmuş. Sadece yazı yazdığınız kalemin ve ekranı temizleme işlemi için cihazın güç ihtiyacı oluyor. Teorik olarak, bu teknolojiye sahip 35 inçe kadar ekranlar da üretilebilecek.
Hali hazırda reMarkable markası altında yazı yazabildiğiniz e ink ekranlar bulunuyordu. Ancak sıfır gecikme olması sayesinde çok daha iyi bir deneyim sunulabilecek.Ayrıca Bkz. "Mac bilgisayarlara toz filtresi davası "
Firma geçtiğimiz Ağustos ayında ise renkli e ink ekranını tanıtmıştı. 32,000 farklı rengi gösterebilen bu ekran türü oldukça dikkat çekmişti. Kullanım alanı kitap okuyucularından, akıllı saatlere kadar uzayan bu teknolojinin hızla gelişmesi oldukça önemli.
https://www.theverge.com/2018/11/30/18119353/e-ink-justwrite-low-latency-electronic-paper-whiteboard Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sogan 10 lira olmus.