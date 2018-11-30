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Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor

E-kitap okuyucu cihazlar ile hayatımıza girmeye başlayan E Ink ekran teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Yeni bir E Ink ekran versiyonu, sıfır gecikmeyle üzerine yazı yazabilmenizi sağlıyor.
5 ay
13,9b
1
22
E-Kitap Okuyucu
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor
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Amazon’un Kindle kitap okuyucu ürünüyle kendine ciddi bir pazar oluşturan E Ink ekranlar gelişmeye devam ediyor. Geliştirdiği ürünle aynı isme sahip E Ink firması, JustWrite adında yeni bir ekran türü tanıttı. Bu yeni teknoloji sayesinde hiçbir gecikme yaşamadan ekranın üzerine yazı yazabilecek veya çizim yapabileceksiniz.

Güç kullanımı oldukça düşük

Bildiğiniz gibi e ink ekranların en önemli özelliği çok az düzeyde güç tüketmeleri. Öyle ki bir kitap okuyucuyu aylar boyunca şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. JustWrite’da da bu özellik korunmuş. Sadece yazı yazdığınız kalemin ve ekranı temizleme işlemi için cihazın güç ihtiyacı oluyor. Teorik olarak, bu teknolojiye sahip 35 inçe kadar ekranlar da üretilebilecek.

Hali hazırda reMarkable markası altında yazı yazabildiğiniz e ink ekranlar bulunuyordu. Ancak sıfır gecikme olması sayesinde çok daha iyi bir deneyim sunulabilecek.

Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor
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Ayrıca Bkz. "Mac bilgisayarlara toz filtresi davası "

Firma geçtiğimiz Ağustos ayında ise renkli e ink ekranını tanıtmıştı. 32,000 farklı rengi gösterebilen bu ekran türü oldukça dikkat çekmişti. Kullanım alanı kitap okuyucularından, akıllı saatlere kadar uzayan bu teknolojinin hızla gelişmesi oldukça önemli.


https://www.theverge.com/2018/11/30/18119353/e-ink-justwrite-low-latency-electronic-paper-whiteboard Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
muhalif13 5 ay en beğenilen
Bunlara özeneceğimize bizler sağcı solcu tartışması yaparız ancak.
1 Yanıt Yanıtla +22
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HünkarBeğendi 5 ay
Biz coktan fatih procesiyle cocuklarimizi tablete bogup akilli tahtalarla egitimde cigir actik bile. Oyle ki artik cocuklarimiz pisa falan dinlemiyor sorular alakasiz ve gereksiz geldigi icin bu kohnemis sisteme tepki olarak sonunculuklarda yer aliyorlar.
Biz coktan fatih procesiyle cocuklarimizi tablete bogup akilli tahtalarla egitimde cigir actik bile. Oyle ki artik cocuklarimiz pisa falan dinlemiyor sorular a...
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Yanıtla +12
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karagece25 5 ay
Sogan stokculari? ne durumda beyler?
Sogan 10 lira olmus.
Yanıtla +9
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DarkHellKnightX 5 ay
Sıfır gecikmeyi renkli ekrana da ekleyebilirlerse kitap, defterin yerini alacak tablet ve akıllı tahta bu teknoloji olur işte.
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Turkforce 5 ay
600$ verdikten sonra gider normal bir tablet alır insanlar. Dalga mı geçiyorlar acaba?
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kayamtky 5 ay
Sırada ki buluşun, renkli e-ink ekran olmasını diliyorum.
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HünkarBeğendi 5 ay
Biz coktan fatih procesiyle cocuklarimizi tablete bogup akilli tahtalarla egitimde cigir actik bile. Oyle ki artik cocuklarimiz pisa falan dinlemiyor sorular alakasiz ve gereksiz geldigi icin bu kohnemis sisteme tepki olarak sonunculuklarda yer aliyorlar.
Yanıtla +12
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Xilaver 5 ay
Fiyatlari el yakan cinsten, ucuzlayinca yaygınlaşır bence
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_turbo_ 5 ay
E ink en sevdigim
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Fashionality 5 ay
eger ekran tazeleme hizini bu denli artirabildilerse E Ink teknolojisi ve bu teknolojiyi kullanan cihazlar icin devrim niteliginde olur
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karagece25 5 ay
Sogan stokculari? ne durumda beyler?
Sogan 10 lira olmus.
Yanıtla +9
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efekan_02 5 ay
amazon.com/...
Şöyle birşey de varmış bayadır ben yeni öğrendim. En azından ekrana değilde gerçek not defterine yazıyormuş gibi
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Bay Robot 5 ay efekan_02
Amazon’da 30 dolar bizim fırsatçılar 500’e satıyor burada...
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alimmm78 5 ay
2015 eylül ayında telefonuma not almıştım böyle bir şey yapmalı diye ( ama şuanki e ink ler yavaş çalışıyor diye yazmışım netten araştırdığım kadarıyla)
Amazonun eink ekranlı 10 inc cihazı varmış ama güncellerini çıkarmamış baya eskiden kalma
E ink çok güzel bir teknoloji göze vb zararı da yok, ışık yaymıyor istediğin kadar bak
Ve doğal da görünüyor
Kağıt kalemin yerini alsa çok güzel olur
ipad pro ve pencil var ama ışıklı vb olduğundan pek güzel gelmiyor, aldım ama kullanım oranım oldukça düşük, pilinin çabuk bitmesi de cabası
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