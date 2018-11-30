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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac bilgisayarlara toz filtresi davası

Hava soğutma sistemi olan MacBook ve iMac bilgisayarlarında toz filtresi olmadığı için bileşenlerin tozla kaplandığı, bunun sonucunda performansta düşüşler yaşandığı iddia ediliyor.
5 ay
12,1b
1
11
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır kullanıcıların farklı cihazlarda mağduriyet yaşadıkları iddiasıyla Apple’a dava açtığını görüyoruz. Bunların en ünlüsü şüphesiz iPhone 4 anten sorunu olmuştu. Şimdi yine bir dava konusu gündemde.

Ünlü hukuk bürosu iş başında

Bazı kullanıcılar 2013 yılından bu yana satılan iMac ve MacBook modellerinde toz filtrelerine yer verilmediği, bu nedenle de performansı yavaşlattığı ve ekranda bozulmalara neden olduğu iddiasında bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon’dan sürücüsüz model araba"

Bilindiği üzere bu modeller hava soğutma sırasında dışarıdaki havayı içeri alarak soğutma yapıyor. Toz filtresi olmadığı için içeri giren toz ekrana ve anakarta yapışıyor. Bunun sonucunda da ekranda kararma, sistemde yavaşlama ve aşırı ısınma sorunları ortaya çıkıyor.

Mağdur kullanıcıları temsilen ünlü hukuk bürosu Hagens Berman Sobol Shapiro davayı takip ediyor. Büro geçtiğimiz dönemde e-kitap fiyatlarının ayarlanması davasında Apple’ın 450 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm olmasını sağlamıştı. Yine iPhone modellerinin yavaşlatılması konusunda da bu büro dava açmıştı.

Büro Apple’ın yaşanan problemi gidermek yerine 500$ karşılığında tamirat veya daha fazla miktar karşılığında iç parçaların değişimi teklifini yaptığını ifade ediyor. Bu bakımdan açılan davanın mağduriyeti gidermek adına önemli olduğu belirtiliyor.

 

https://9to5mac.com/2018/11/28/imac-macbook-display-lawsuit/ Yorum Yaz
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ezimuse 5 ay en beğenilen
fanlar gelmiş. Fan filtreleme özelliği forumda da olsa keşke.
Neyse: 2012 imac kullanmış birisi olarak 1 yılda ekrana tozlar yapıştı. Beyaz ekranda sağda ve solda iki yer tozlar aşırı şekilde belli oluyordu. Günümüzde 1 tane ölü piksel için değişimler olduğunu düşünürsek koca benek için neler yapılmaz? Laptop örneğini verecek arkadaşa gelirsek; laptoplarda içine toz alıyor güzel arkadaşım. Macbook pro kullanıcısı olarak söylüyorum o da toz alıyordu ama daha az tabi. Ayrıca laptopta ekran içerisine hava almıyor. iMac'de çok farklı olay. Hadi sağlıcakla.
Not: şimdi ryzen'li kasa kullanıyorum :)
fanlar gelmiş. Fan filtreleme özelliği forumda da olsa keşke.Neyse: 2012 imac kullanmış birisi olarak 1 yılda ekrana tozlar yapıştı. Beyaz ekranda sağda ve...
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Lazeran 5 ay
Macbook'um var 6ayda bir içini açıp temizlemem şart. Süreklide fan bilyası ses çıkarıyor. Standart bir kullanıcının elinde olsa şimdiye kadar 50 kere bozulmuştu. Nasıl tasarlamışlarsa 6ayda fan hava çıkışı toz yumağı doluyor.
Edit: Sanki yalan borcumuz var. 6 ay sonra bu mesaj eklerim fanların halini. Adamlar içi açılmasın diye T5, T6 denen ik adet özel vida kullanıyor ama alet bakım yapılmazsa çok uzun ömürlü olmayacak şekilde tasarlanıyor.
Macbook'um var 6ayda bir içini açıp temizlemem şart. Süreklide fan bilyası ses çıkarıyor. Standart bir kullanıcının elinde olsa şimdiye kadar 50 kere bozulmuştu...
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Discursive 5 ay
Muhtemelen kasayı kalınlaştıracağı için koymamışlardır. Hava girişine yerleştirilecek herhangi bir filtre daha yüksek basınç üreten bir fan gerektirir bu fan da mevcut fandan daha kalın veya daha yüksek devirli olmalıdır. Aksi takdirde soğutma performansı düşecektir. Bir cihazın sorunsuz olması 5mm ince olmasından daha önemlidir.
Muhtemelen kasayı kalınlaştıracağı için koymamışlardır. Hava girişine yerleştirilecek herhangi bir filtre daha yüksek basınç üreten bir fan gerektirir bu fan da...
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SEO-Uzmanı 5 ay
adamlar kendi lab'larında
30 katlı hava filitresi ile hava soluyorlar
ve o mekanlarda yer çekimi iptal olmuş gibi
acayip durumlar var sanırım :)
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EddyCue 5 ay
sahra colu colunde filan mi yasiyorsunuz arkadas. istanbul'un tozlu semtindeyim. bir tane 2012 bir tane de 2015 model macbook pro retina var. su ana kadar acip degistirmedim. ha acsam mutlaka bir dolu toz cikacak. ama bu isin standarti bu zaten. ilk aldigin gun gbi olma ihtimali yok.
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Lazeran 5 ay
Macbook'um var 6ayda bir içini açıp temizlemem şart. Süreklide fan bilyası ses çıkarıyor. Standart bir kullanıcının elinde olsa şimdiye kadar 50 kere bozulmuştu. Nasıl tasarlamışlarsa 6ayda fan hava çıkışı toz yumağı doluyor.
Edit: Sanki yalan borcumuz var. 6 ay sonra bu mesaj eklerim fanların halini. Adamlar içi açılmasın diye T5, T6 denen ik adet özel vida kullanıyor ama alet bakım yapılmazsa çok uzun ömürlü olmayacak şekilde tasarlanıyor.
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OverClocK1ng 5 ay
Siz camı kapatmadığınız için tozlanıyordur.
Camı kapatmayı bilmiyorsunuz...
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Discursive 5 ay
Muhtemelen kasayı kalınlaştıracağı için koymamışlardır. Hava girişine yerleştirilecek herhangi bir filtre daha yüksek basınç üreten bir fan gerektirir bu fan da mevcut fandan daha kalın veya daha yüksek devirli olmalıdır. Aksi takdirde soğutma performansı düşecektir. Bir cihazın sorunsuz olması 5mm ince olmasından daha önemlidir.
Yanıtla +4
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Escapetolife 5 ay
işte bu yüzden yıl olmuş 2018 hala kasa sistem kullanıyoruz malesef :)
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emre1393 5 ay
Laptopta toz filtresi mi olurmuş, arada bir üflersin, arada bir açıp temizlersin.
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ezimuse 5 ay en beğenilen
fanlar gelmiş. Fan filtreleme özelliği forumda da olsa keşke.
Neyse: 2012 imac kullanmış birisi olarak 1 yılda ekrana tozlar yapıştı. Beyaz ekranda sağda ve solda iki yer tozlar aşırı şekilde belli oluyordu. Günümüzde 1 tane ölü piksel için değişimler olduğunu düşünürsek koca benek için neler yapılmaz? Laptop örneğini verecek arkadaşa gelirsek; laptoplarda içine toz alıyor güzel arkadaşım. Macbook pro kullanıcısı olarak söylüyorum o da toz alıyordu ama daha az tabi. Ayrıca laptopta ekran içerisine hava almıyor. iMac'de çok farklı olay. Hadi sağlıcakla.
Not: şimdi ryzen'li kasa kullanıyorum :)
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Amd64x2 5 ay
ekrem sen iyi misin? Apple aleyhine yapmak haber yapman için sana ne yaptılar? Can güvenliğin tehlikede ise üyelerin anlayacağı şekilde şifreli konuş, mesela fc(forever cupertino) de. Senin için yakarız kore'yi çin'i...
(Kızmıyorsun değil mi)
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Ekrem71.5 5 ay Amd64x2
Yok kızmıyorum Rahat ol.
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flagbearer 5 ay
Saçmalık. hangi laptop da filtre var.
Ayrıca gecen ben 2014 macbook air in içini açtım, zerre toz yoktu.
Bu kadar süre kullanılmış başka bir laptop u açsa idim ,tozdan keçe bağlamış olurdu.
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