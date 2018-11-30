Mac bilgisayarlara toz filtresi davası

Yıllardır kullanıcıların farklı cihazlarda mağduriyet yaşadıkları iddiasıyla Apple’a dava açtığını görüyoruz. Bunların en ünlüsü şüphesiz iPhone 4 anten sorunu olmuştu. Şimdi yine bir dava konusu gündemde.
Ünlü hukuk bürosu iş başında
Bazı kullanıcılar 2013 yılından bu yana satılan iMac ve MacBook modellerinde toz filtrelerine yer verilmediği, bu nedenle de performansı yavaşlattığı ve ekranda bozulmalara neden olduğu iddiasında bulunuyor.Ayrıca Bkz. "Amazon’dan sürücüsüz model araba"
Bilindiği üzere bu modeller hava soğutma sırasında dışarıdaki havayı içeri alarak soğutma yapıyor. Toz filtresi olmadığı için içeri giren toz ekrana ve anakarta yapışıyor. Bunun sonucunda da ekranda kararma, sistemde yavaşlama ve aşırı ısınma sorunları ortaya çıkıyor.
Mağdur kullanıcıları temsilen ünlü hukuk bürosu Hagens Berman Sobol Shapiro davayı takip ediyor. Büro geçtiğimiz dönemde e-kitap fiyatlarının ayarlanması davasında Apple’ın 450 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm olmasını sağlamıştı. Yine iPhone modellerinin yavaşlatılması konusunda da bu büro dava açmıştı.
Büro Apple’ın yaşanan problemi gidermek yerine 500$ karşılığında tamirat veya daha fazla miktar karşılığında iç parçaların değişimi teklifini yaptığını ifade ediyor. Bu bakımdan açılan davanın mağduriyeti gidermek adına önemli olduğu belirtiliyor.
https://9to5mac.com/2018/11/28/imac-macbook-display-lawsuit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse: 2012 imac kullanmış birisi olarak 1 yılda ekrana tozlar yapıştı. Beyaz ekranda sağda ve solda iki yer tozlar aşırı şekilde belli oluyordu. Günümüzde 1 tane ölü piksel için değişimler olduğunu düşünürsek koca benek için neler yapılmaz? Laptop örneğini verecek arkadaşa gelirsek; laptoplarda içine toz alıyor güzel arkadaşım. Macbook pro kullanıcısı olarak söylüyorum o da toz alıyordu ama daha az tabi. Ayrıca laptopta ekran içerisine hava almıyor. iMac'de çok farklı olay. Hadi sağlıcakla.
Not: şimdi ryzen'li kasa kullanıyorum :)
Edit: Sanki yalan borcumuz var. 6 ay sonra bu mesaj eklerim fanların halini. Adamlar içi açılmasın diye T5, T6 denen ik adet özel vida kullanıyor ama alet bakım yapılmazsa çok uzun ömürlü olmayacak şekilde tasarlanıyor.