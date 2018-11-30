Mac bilgisayarlara toz filtresi davası

Yıllardır kullanıcıların farklı cihazlarda mağduriyet yaşadıkları iddiasıyla Apple’a dava açtığını görüyoruz. Bunların en ünlüsü şüphesiz iPhone 4 anten sorunu olmuştu. Şimdi yine bir dava konusu gündemde.

Ünlü hukuk bürosu iş başında

Bazı kullanıcılar 2013 yılından bu yana satılan iMac ve MacBook modellerinde toz filtrelerine yer verilmediği, bu nedenle de performansı yavaşlattığı ve ekranda bozulmalara neden olduğu iddiasında bulunuyor.

Ayrıca Bkz.

"Amazon’dan sürücüsüz model araba"

Bilindiği üzere bu modeller hava soğutma sırasında dışarıdaki havayı içeri alarak soğutma yapıyor. Toz filtresi olmadığı için içeri giren toz ekrana ve anakarta yapışıyor. Bunun sonucunda da ekranda kararma, sistemde yavaşlama ve aşırı ısınma sorunları ortaya çıkıyor.

Mağdur kullanıcıları temsilen ünlü hukuk bürosu Hagens Berman Sobol Shapiro davayı takip ediyor. Büro geçtiğimiz dönemde e-kitap fiyatlarının ayarlanması davasında Apple’ın 450 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm olmasını sağlamıştı. Yine iPhone modellerinin yavaşlatılması konusunda da bu büro dava açmıştı.

Büro Apple’ın yaşanan problemi gidermek yerine 500$ karşılığında tamirat veya daha fazla miktar karşılığında iç parçaların değişimi teklifini yaptığını ifade ediyor. Bu bakımdan açılan davanın mağduriyeti gidermek adına önemli olduğu belirtiliyor.