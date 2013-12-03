E Ink firmasından dijital kitap okuyucular için Fina ekran teknolojisi





Ekranına daha uzun süre bakıldığı için standart PC ekranından farklı bir teknolojiye ihtiyaç duyan e-okuyucular, bu sayede e-mürekkep teknolojisini hayatımıza sokmuştu.





E Ink firması ve Massachusets Technology Institute ortaklığında geliştirilen e-mürekkep teknolojisi, ekrana verilen elektriğe bağlı olarak siyah veya beyaz partiküllerin öne çıkması neticesinde gözü yormayan, bir kitap sayfası görünümünde ve çok az enerji harcayan panellerin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bu paneller daha sonra TFT LCD ekranlar üzerine uygulanarak bugünkü e-okuyucular üzerinde kullanılmaya başladı.





E Ink firması bir süredir yeni bir e-mürekkep teknolojisi üzerinde çalışmaktaydı. Fina adı verilen bu ekran teknolojisi yine bir çeşit e-mürekkep kullanmakla birlikte yüzde 50 oranında daha ince ve daha hafif panellere imkan tanıyor. Ayrıca daha büyük ekran boyutları da mümkün oluyor.





Fina ilk etapta mimarlık ve mühendislik gibi profesyonel iş alanlarına odaklanacak. E Ink'in örnek olarak ürettiği PocketBook adlı cihaz da Autocad ile oluşturulan çizimleri görüntülemeye yarıyor. Bu cihaz 13.3 inç boyutunda ve 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0.4 işletim sistemi gibi özelliklere sahip. PocketBook daha çok inşaat alanlarında kullanıma yönelik olarak hazırlanmış.





Fina teknolojisi ile gelecekte daha büyük ekranlı e-okuyucuların geliştirilebileceği düşünülüyor. Ancak şimdilik son kullanıcıya yönelik bir gelişme olmayacak.

http://www.eink.com/press_releases/e_ink_introduces_fina_pocketbook_cad_120213.html