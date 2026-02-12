Bisikletliler için yapay zeka destekli erken uyarı dönemi: Luna Oculus

Tam Boyutta Gör Dublin merkezli Luna Systems, şehir içi bisiklet sürüşünü daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Luna Oculus adlı yapay zekâ destekli arka görüş kamerasını duyurdu. Modern otomobillerde standart hale gelen çarpışma uyarı sistemlerine benzer şekilde çalışan cihaz, bisikletin arkasına monte edilerek yaklaşan araçları algılıyor ve sürücüyü gerçek zamanlı olarak uyarıyor.

Luna Oculus: Bisikletler için akıllı arka kamerası ile trafik risklerini haritalıyor

Luna Oculus, form faktörü açısından standart bir arka bisiklet lambasını andırıyor. Ancak gövdesinin içinde 1080p çözünürlükte görüntü kaydı yapabilen bir kamera ve tek bir USB-C şarjla altı saate kadar kullanım sunan bir pil yer alıyor. Sistem; otomobilleri, kamyonları, otobüsleri ve diğer bisikletleri algılayabilen yapay zekâ modelleri çalıştırıyor. Canlı video görüntüsü, gidona monte edilen akıllı telefona aktarılıyor ve sürücü arkasındaki trafiği eş zamanlı olarak takip edebiliyor.

Cihazın dikkat çeken yönlerinden biri, tüm yapay zekâ işlemlerinin bulut yerine doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilmesi. Düşük güç tüketimli uygulamalar için tasarlanmış yeni bir yapay zekâ çipi kategorisi üzerine kurulan sistem, bu sayede gecikmeyi en aza indiriyor. Bulut bağlantısına ihtiyaç duymamak, özellikle arkadan hızla yaklaşan bir araç söz konusu olduğunda milisaniyelerin önemli olduğu senaryolarda avantaj sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Uyarı mekanizması, risk seviyesine göre kademeli olarak çalışıyor. Sürücü; görsel bildirim, sesli uyarı veya her ikisini tercih edebiliyor ve alarmın hangi mesafede devreye gireceğini ayarlayabiliyor. Bu yaklaşım, otomobillerdeki sürücü destek sistemlerine benzer bir kişiselleştirme sunuyor. Amaç, sürücünün dikkatini dağıtmadan farkındalığı artırmak.

Luna Oculus yalnızca anlık uyarılarla sınırlı kalmıyor ve tehlikeli olayları otomatik olarak kaydediyor. 1,5 metre mesafeden yakın geçişler, agresif manevralar veya tehlikeli takip durumları sistem tarafından algılanarak coğrafi olarak etiketleniyor. Bu veriler sürüş sonrası haritalama ile görselleştiriliyor ve rotanın hangi bölümlerinin daha riskli olduğunu ortaya koyuyor. Piyasadaki bazı rakip çözümler, örneğin yapay zekâ destekli uyarı ve otomatik olay kaydı sunan Beam RS 1000, haritalama özelliğine sahip değil. Luna’nın bu verileri toplu olarak analiz edebilmesi, onu rakiplerinden ayrıştırıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tabanlı sistemlerin düşük ışık performansı her zaman soru işareti yaratır. Luna, gelişmiş ön işleme ve hareket algılama algoritmalarıyla şafak, alacakaranlık ve iyi aydınlatılmış gece koşullarında nesne algılamayı sürdürdüğünü belirtiyor. Çok karanlık ortamlarda ise far ışıkları sayesinde araçları tespit edebiliyor. Ancak yayalar ve ışıksız bisikletliler gibi nesnelerin algılanmasında sınırlamalar oluşabiliyor. Yağmur ve kir gibi dış etkenlere karşı gövde tasarımında önlemler alınmış durumda ve lens görüşü engellendiğinde kullanıcıya temizlik uyarısı gönderiliyor.

Luna Systems'in şu an odak noktası bisikletler olsa da, ileride motosikletlere yönelik satış sonrası çözümlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca Luna Oculus’un beklenen perakende fiyatı 199 Euro olarak açıklanırken bu tutara 12 aylık ücretsiz uygulama erişimi dahil. Sonrasında hizmetin yıllık 72 Euro olması planlanıyor.

Bisikletliler için yapay zeka destekli erken uyarı dönemi

