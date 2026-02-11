Giriş
    Robot köpekler, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika polisine yardım edecek

    Meksika’da 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında bazı bölgelerde robot köpekler devriye gezecek. Bu sayede polis, tehlikeli olabilecek alanlara girmeden önce durumu uzaktan değerlendirebilecek.

    Robot köpekler, Dünya Kupası'nda Meksika polisine yardım edecek Tam Boyutta Gör
    Dört adet robot köpek polislere yardımcı olacak

    Monterrey metropol bölgesindeki Guadalupe Belediyesi, turnuva süresince emniyet güçlerine destek vermek amacıyla dört adet dört ayaklı robotu hizmete alacağını duyurdu. ABD ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Meksika’da bu robotlar, K9-X birimi adıyla görev yapacak.

    İlk müdahale aracı olarak faaliyet gösterecek olan robotlar, riskli ya da dar alanlara girerek canlı görüntü aktarabiliyor, şüphelilere sesli uyarılar yapabiliyor ve böylece polislerin doğrudan tehlikeye maruz kalmasını azaltıyor. Guadalupe Belediyesi, bu dört robot için yaklaşık 145 bin dolar harcadığını açıkladı.

    Her bir robot; kamera, gece görüş lensleri ve engebeli arazilerde, merdivenlerde ve düşük görüş koşullarında hareket edebilmesini sağlayan dayanıklı malzemelerle donatıldı. Yapılan bir gösterimde, robotlardan biri terk edilmiş bir binaya girerek içeriden anlık görüntüleri polis ekiplerine iletti. Senaryoda robot, silahlı bir kişiye hoparlör aracılığıyla silahını bırakması yönünde talimat verdi.

    Guadalupe Belediye Başkanı Hector Garcia, robotların temel amacının olayların ilk anlarında polislerin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca bu robotların özellikle kavga, alkollü kişilerle yaşanan olaylar ve Dünya Kupası alanları çevresindeki ulaşılması zor bölgelerde kullanılacağını belirtti. Yetkililer, robotların silahsız olduğunun altını çizdi. Bu makineler yalnızca gözetleme, iletişim ve risk değerlendirmesi için kullanılacak; doğrudan müdahale ya da güç kullanımı söz konusu olmayacak.

    Dünya genelinde benzer robotik sistemler daha önce bomba imha, keşif ve afet müdahalesi gibi alanlarda test edildi. Guadalupe ise belirsiz durumlarda insan polisler yerine robot keşif araçları kullanarak riski azaltmayı ve durumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

