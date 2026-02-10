Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eşsiz yöntem! “Yapay fotosentez” yöntemiyle karbondioksitten benzin üretilecek

    Bilim insanları, fotosentezi taklit eden bir yöntemle karbondioksit ve suyu güneş enerjisi kullanarak petrolün yapı taşlarına dönüştürdü. Bu, sürdürülebilir yakıt üretimi için kritik görülüyor.

    Yapay fotosentez yöntemiyle karbondioksitten benzin üretilecek Tam Boyutta Gör
    Çinli araştırmacılar, karbondioksit ve suyu doğrudan petrol türevlerinin temel bileşenlerine dönüştürebilen, güneş enerjisiyle çalışan yeni bir yöntem geliştirdi. Doğadaki fotosentez sürecini taklit eden bu yaklaşım, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltabilecek sürdürülebilir yakıt üretimi açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

    Geliştirilen sistem, bitkilerin güneş ışığı, su ve karbondioksiti kullanarak enerji üretmesini temel alan fotosentez mekanizmasını yapay bir ortama uyarlıyor. Araştırmacılar, bu yöntemin, yakıt üretimini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Bu kapsamda ekip, karbondioksitin faydalı kimyasallara dönüştürülmesini sağlayan reaksiyonların verimini artırmak için küçük miktarlarda elektrik enerjisini depolayabilen özel bir materyal tasarladı.

    Bu enerji depolama özelliği, güneş ışığından elde edilen enerjinin doğrudan kimyasal dönüşümlerde kullanılmasına olanak tanıyor ve sürecin genel verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.

    Sistem, karbondioksiti farklı kimyasal bileşiklere dönüştüren katalizörlerle birlikte kullanıldığında güneş enerjisiyle karbon monoksit üretimini mümkün kıldı. Karbon monoksit, daha sonra işlenerek sıvı hidrokarbonlara, yani petrol benzeri yakıtlara dönüştürülebiliyor.

    Bu özellik, özellikle havacılık ve deniz taşımacılığı gibi elektrifikasyonu zor sektörler için alternatif bir çözüm sunuyor. Yüksek enerji yoğunluğu gerektiren bu alanlarda, sıvı yakıtların yerini alabilecek sürdürülebilir seçenekler kritik önem taşıyor.

    Mevcut altyapıyla uyumlu

    Bilim insanlarına göre ışıkla tetiklenen karbondioksit dönüşümü yani fotokataliz, hem sera gazı emisyonlarını azaltmak hem de doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı hafifletmek açısından giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu alandaki en cazip uygulamalardan biri ise güneş enerjisi kullanılarak üretilen ve fosil yakıtlara benzer özellikler taşıyan “güneş yakıtları”.

    Yapay fotosentez yöntemiyle karbondioksitten benzin üretilecek Tam Boyutta Gör
    Bu yakıtlar, mevcut yakıt altyapısıyla uyumlu çalışabildiği için enerji sistemlerinde köklü değişiklikler yapılmadan kullanılabiliyor. Süreç, karbondioksitin önce karbon monoksit gibi ara kimyasallara, ardından da sıvı hidrokarbonlara dönüştürülmesini içeriyor.

    Araştırmacılar, güneş yakıtı üretiminde kullanılan önceki sistemlerde reaksiyonların hızlandırılması için bazı organik maddelere bağımlı olunduğunu belirtiyor. Bu maddeler süreç sırasında tamamen tüketildiği için yöntem hem sürdürülebilirlik hem de maliyet açısından dezavantaj oluşturuyordu.

    Doğal fotosentezde ise bu sorun, ışıkla oluşan elektronları geçici olarak depolayan özel moleküller sayesinde aşılabiliyor. Bu mekanizmadan ilham alan ekip, yapay fotosentez sistemine benzer bir yük depolama yaklaşımı entegre etmiş durumda.

    Bu doğrultuda geliştirilen gümüşle modifiye edilmiş tungsten trioksit malzeme, ışığa maruz kaldığında elektronları depolayabiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda serbest bırakarak kimyasal dönüşümlerin devamını sağlıyor.

    Yapılan testlerde, reaksiyonların doğal güneş ışığı altında da başarıyla gerçekleştiği gözlemlendi. Ekip, bu yaklaşımın sürdürülemez katkı maddelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırırken bağımsız ve yüksek verimli fotokatalitik sistemler için esnek bir tasarım ilkesi sunduğunu vurguluyor.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3342716/how-chinese-scientists-made-petrol-building-blocks-co2-water-and-sunlight https://www.nature.com/articles/s41467-026-68991-3
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.4 tsi 122 hp motor nasıl sergen yalçın hangi takımlı grand cherokee 3.0 crd kronik sorunları navimex multimedya yorum youtube altyazı türkçe olmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum