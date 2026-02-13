A101 marketlerde Apple Watch geçidi var

12 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri
12 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple Watch modelleri yer alıyor. En yeni modellerden Apple Watch Series 11 46mm modeli 1.96 inçlik ekran, EKG ölçümü, vücut ateş ölçer, su geçirmezlik, sesli görüşme, GPS gibi özelliklerle 20999TL olarak satılıyor.
Apple Watch Series 11 42mm modeli 1.77 inçlik ekran, EKG ölçümü, vücut ateş ölçer, su geçirmezlik, sesli görüşme, GPS gibi özelliklerle 18999TL fiyat etiketine sahip. Alternatif olarak 1.78 inçlik ekran, kalp ritmi ölçme, sesli görüşme, GPS gibi özelliklerle Apple Watch SE 44mm modeli de 10999TL seviyesinde.