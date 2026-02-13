A101 marketlerde Apple Watch geçidi var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, kablosuz kulaklıklardan tabletlere, elektrikli ev aletlerinden fitness aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

12 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

12 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple Watch modelleri yer alıyor. En yeni modellerden Apple Watch Series 11 46mm modeli 1.96 inçlik ekran, EKG ölçümü, vücut ateş ölçer, su geçirmezlik, sesli görüşme, GPS gibi özelliklerle 20999TL olarak satılıyor.

Apple Watch Series 11 42mm modeli 1.77 inçlik ekran, EKG ölçümü, vücut ateş ölçer, su geçirmezlik, sesli görüşme, GPS gibi özelliklerle 18999TL fiyat etiketine sahip. Alternatif olarak 1.78 inçlik ekran, kalp ritmi ölçme, sesli görüşme, GPS gibi özelliklerle Apple Watch SE 44mm modeli de 10999TL seviyesinde.

