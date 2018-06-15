E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı

Sony'nin kullanıcılara açık oyun alanı yanında editörlerin oyunları rahat test edebilmeleri için de farklı bir alanı mevcuttu. iBu alana gidip hep yeni oyunları denedik hem de buradaki deneyimi çektik

Sony PlayStation'ın editörlere özel E3 alanını sizler için görüntüledik.