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E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı

11 ay
10b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin kullanıcılara açık oyun alanı yanında editörlerin oyunları rahat test edebilmeleri için de farklı bir alanı mevcuttu. iBu alana gidip hep yeni oyunları denedik hem de buradaki deneyimi çektik
Sony PlayStation'ın editörlere özel E3 alanını sizler için görüntüledik. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mutlak.Sıfır 11 ay
Gelecek E3'de Sony'nin tanıtacağı exc oyunlar: Ghost of Tsushima, Last of Us 2, Death Stranding!
1 Yanıt Yanıtla +1
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PureHD 11 ay Mutlak.Sıfır
Dostum git bir elini yüzünü yıka istersen
1 Yanıt Yanıtla
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