EA, Facebook platformundaki 3 oyununu 14 Haziran tarihinde sonlandırıyor

Electronic Arts, blog sayfası üzerinden yaptığı bir açıklamayla birlikte Facebook için yayınlanan Pet Society, SimCity Social ve The Sims Social adlı oyunlarını 14 Haziran tarihi itibariyle platformdan kaldıracaklarını açıkladı.





Kararın gerekçesi olarak söz konusu oyunlara olan ilginin azalmasını gösteren EA, ilk zamanlarında milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu oyunların zaman içinde etkilerini kaybettiğini ifade etti. Oyunların kaldırılmasıyla birlikte oyunlara ait forumları da sonlandıracak olan EA, bu kararının pek de şaşırtıcı bir durum olmadığına da açıklamasında değindi.





Plants vs. Zombies, Solitaire ve Bejeweled gibi yapımlar ile hale Facebook üzerindeki varlığını devam ettiren EA'ın ilerleyen dönemlerde platform üzerinde ne gibi çalışmalar yapacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.ea.com/news/maxis-an-update-on-facebook-titles