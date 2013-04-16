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EA, Facebook platformundaki 3 oyununu 14 Haziran tarihinde sonlandırıyor

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA, Facebook platformundaki 3 oyununu 14 Haziran tarihinde sonlandırıyor
Electronic Arts, blog sayfası üzerinden yaptığı bir açıklamayla birlikte Facebook için yayınlanan Pet Society, SimCity Social ve The Sims Social adlı oyunlarını 14 Haziran tarihi itibariyle platformdan kaldıracaklarını açıkladı.

Kararın gerekçesi olarak söz konusu oyunlara olan ilginin azalmasını gösteren EA, ilk zamanlarında milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu oyunların zaman içinde etkilerini kaybettiğini ifade etti. Oyunların kaldırılmasıyla birlikte oyunlara ait forumları da sonlandıracak olan EA, bu kararının pek de şaşırtıcı bir durum olmadığına da açıklamasında değindi.

Plants vs. Zombies, Solitaire ve Bejeweled gibi yapımlar ile hale Facebook üzerindeki varlığını devam ettiren EA'ın ilerleyen dönemlerde platform üzerinde ne gibi çalışmalar yapacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://www.ea.com/news/maxis-an-update-on-facebook-titles Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cibicibi 6 yıl
baktı para getirmiyo kaldır hemen. ilgi görmüyo ise desteği kesersin kaldırmak da nesi. ileriki altın dıçkı da EA de anlaşılan
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K.can.tas 6 yıl
Plants vs. Zombies bize yeter
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LightningRaven 6 yıl
i ey sıports tını geym
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