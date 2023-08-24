Yolun sonu: Messenger Lite, Eylül ayında kapatılacak

Uygulamanın 18 Eylül itibarıyla kullanım dışı bırakılacağı bildiriliyor. Bu tarihten itibaren sohbet etmek, sesli ve görüntülü arama yapmak mümkün olmayacak. Messenger Lite hali hazırda Google Play Store mağazasından da kaldırılmış durumda.
Oldukça popüler hale geldi
Sohbet geçmişi Messenger'da mevcut olmaya devam edecek. Kullanıcılar artık uygulamayı açtıklarında "Sohbete devam etmek için Messenger'ı kullan" şeklinde bir uyarı görecekler. Bu mesaj cihaz sahiplerini ana sürümü indirmeye yönlendirecek.
2016 yılının Ekim ayında duyurulan Messenger Lite ilk etapta düşük kapasiteli Android cihazları hedefliyordu. Daha sonrasında tüm telefonlarda kullanılabilir oldu. Messenger uygulamasının tüm temel işlevlerini sunan hafif bir uygulama olduğu için birçok kişinin favorisi haline geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.