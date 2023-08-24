Yolun sonu: Messenger Lite, Eylül ayında kapatılacak

Tam Boyutta Gör Facebook'un sahibi Meta, Messenger ile alakalı çeşitli değişiklikler yapıyor. Şirket son olarak 2023'ün sonuna kadar herkesin uçtan uca şifrelemeye sahip olacağını duyurmuştu. Şimdi ise Messenger Lite'ın Eylül ayında kapatılacağını açıkladı.

Realme 11x 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

Uygulamanın 18 Eylül itibarıyla kullanım dışı bırakılacağı bildiriliyor. Bu tarihten itibaren sohbet etmek, sesli ve görüntülü arama yapmak mümkün olmayacak. Messenger Lite hali hazırda Google Play Store mağazasından da kaldırılmış durumda.

Tam Boyutta Gör

Oldukça popüler hale geldi

Sohbet geçmişi Messenger'da mevcut olmaya devam edecek. Kullanıcılar artık uygulamayı açtıklarında "Sohbete devam etmek için Messenger'ı kullan" şeklinde bir uyarı görecekler. Bu mesaj cihaz sahiplerini ana sürümü indirmeye yönlendirecek.

2016 yılının Ekim ayında duyurulan Messenger Lite ilk etapta düşük kapasiteli Android cihazları hedefliyordu. Daha sonrasında tüm telefonlarda kullanılabilir oldu. Messenger uygulamasının tüm temel işlevlerini sunan hafif bir uygulama olduğu için birçok kişinin favorisi haline geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.