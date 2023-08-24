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    Anlık Bildirim

    Yolun sonu: Messenger Lite, Eylül ayında kapatılacak

    Meta, 2016'da kullanıma sunulan Messenger Lite uygulamasını kapatma kararı aldı. Messenger'ın tüm temel işlevlerini sunan uygulama Eylül ayında kullanım dışı kalacak.
    Yolun sonu: Messenger Lite, Eylül ayında kapatılacak Tam Boyutta Gör
    Facebook'un sahibi Meta, Messenger ile alakalı çeşitli değişiklikler yapıyor. Şirket son olarak 2023'ün sonuna kadar herkesin uçtan uca şifrelemeye sahip olacağını duyurmuştu. Şimdi ise Messenger Lite'ın Eylül ayında kapatılacağını açıkladı.

    Uygulamanın 18 Eylül itibarıyla kullanım dışı bırakılacağı bildiriliyor. Bu tarihten itibaren sohbet etmek, sesli ve görüntülü arama yapmak mümkün olmayacak. Messenger Lite hali hazırda Google Play Store mağazasından da kaldırılmış durumda.

    Yolun sonu: Messenger Lite, Eylül ayında kapatılacak Tam Boyutta Gör

    Oldukça popüler hale geldi

    Sohbet geçmişi Messenger'da mevcut olmaya devam edecek. Kullanıcılar artık uygulamayı açtıklarında "Sohbete devam etmek için Messenger'ı kullan" şeklinde bir uyarı görecekler. Bu mesaj cihaz sahiplerini ana sürümü indirmeye yönlendirecek.

    2016 yılının Ekim ayında duyurulan Messenger Lite ilk etapta düşük kapasiteli Android cihazları hedefliyordu. Daha sonrasında tüm telefonlarda kullanılabilir oldu. Messenger uygulamasının tüm temel işlevlerini sunan hafif bir uygulama olduğu için birçok kişinin favorisi haline geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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