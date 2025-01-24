Facebook'ta arkadaşları gizleme nasıl yapılır?

Sosyal medya platformları, kullanıcıları hayatlarını internette paylaşmaya teşvik eder ancak bazı paylaşımlar riskli olabilir. Örneğin; dolandırıcıların Facebook arkadaş listenizi görüp birebir aynı Facebook hesabı açabilir. Daha sonra sizin gibi davranarak arkadaşlarınıza mesaj gönderebilir, onlardan para göndermelerini isteyebilir. Gizliliğinizi korumak için Facebook profilinizin belirli bölümlerini gizli yapmayı kesinlikle düşünmelisiniz. Profilinizin tamamını gizlemek yerine arkadaş listenizi belirli kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz. Facebook’ta arkadaş sayısını gizlemek mümkün olmasa da Facebook arkadaşlarınızı gizleyebilirsiniz.

Facebook arkadaş gizleme telefondan nasıl yapılır (iPhone & Android) 📲 Tam Boyutta Gör Face’e giriş yapar yapmaz, profil bilgileriniz, gönderileriniz ve hatta arkadaşlarınız herkesin görebileceği şekildedir. Facebook arkadaş listenizin herkese açık olması insanların sizi bulmasına ve sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olabilir. İsterseniz, Facebook'un gizlilik ayarlarını kullanarak tüm arkadaş listenizi kimlerin görebileceğini kısıtlayabilirsiniz. Özellikle bazı arkadaşlarınızın kimliğini diğerlerinden gizlemek istiyorsanız veya dolandırıcılara açık kapı bırakmak istemiyorsanız, arkadaş listesini gizlemek iyi olacaktır. Facebook’ta arkadaş listemi kimsenin görmemesi için ne yapmam gerekiyor dediğiniz duyar gibiyiz. İşte Facebook'ta arkadaş listesini gizlemenin yolu: Telefondan Facebook uygulamasını açın. Profil resminize dokunun. Ayarlar ve gizlilik’i seçip Ayarlar’a dokunun. Hedef kitle ve görünürlük kısmına inin. İnsanlar seni nasıl bulabilir ve seninle nasıl iletişim kurabilir? seçeneğine dokunun. Arkadaş listeni kimler görebilir? seçeneğine dokunun. Arkadaş listesini herkesten gizlemek için “Yalnızca Ben”i seçin.

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Facebook’ta arkadaş listemi kimler görebilir 👀 Tam Boyutta Gör Facebook arkadaş listenizi kimlerin görebileceğini sadece profilinizden kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlarınız da kendi profillerinde arkadaşlıklarını kimlerin görebileceğini kontrol eder. Örneğin; arkadaş listenizi Sadece Ben olarak ayarlarsanız profilinizdeki arkadaş listenizin tamamını sadece siz görebilirsiniz. Ancak arkadaşınız kendi arkadaş listesini Herkese Açık olarak ayarlarsa kendisiyle arkadaş olduğunuzu herkes görebilir. Facebook arkadaş listesi neden gözükmüyor sorusu sıkça sorulur. Kişi, arkadaş listesini Sadece Ben olarak ayarladıysa onun arkadaş listesini görmezsiniz. Bu bağlamda merak edilen bir soru “Facebook’ta neden arkadaş ekle butonu yok?” Kişi, hesabını gizli olarak ayarladıysa, zaten ona bir arkadaşlık isteği göndermişseniz ya da yabancılardan gelen arkadaşlık isteklerini engelliyorsa “arkadaş ekle” butonu görmezsiniz.

Facebook arkadaş gizleme ayarının kusursuz olmadığını unutmayın. Örneğin; Face’te bir şey paylaşırsanız ve bir arkadaşınızı etiketlerseniz, bu sizin adınızla birlikte onun zaman tünelinde görünür. Yani, kararlı herhangi bir kişi sizi Facebook'ta arayarak ve diğer insanların zaman tünellerine göz atarak sizinle diğer insanlar arasında bağlantı kurabilir. Ancak bu, arkadaş listesine bakmaktan önemli ölçüde daha zorlayıcı ve zaman alıcıdır. Yine de Facebook arkadaş listesini gizlemek, kimlerin görebileceğini belirlemek iyi bir fikirdir. Facebook arkadaşları gizleme yolunu buradan öğrenebilirsiniz.

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Facebook arkadaş listesi gizleme nasıl yapılır?