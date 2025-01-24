Facebook'ta arkadaşları gizleme nasıl yapılır?

- Facebook arkadaş gizleme telefondan nasıl yapılır (iPhone & Android) 📲
- Facebook’ta arkadaş listemi kimler görebilir 👀
- Yorumlar
Sosyal medya platformları, kullanıcıları hayatlarını internette paylaşmaya teşvik eder ancak bazı paylaşımlar riskli olabilir. Örneğin; dolandırıcıların Facebook arkadaş listenizi görüp birebir aynı Facebook hesabı açabilir. Daha sonra sizin gibi davranarak arkadaşlarınıza mesaj gönderebilir, onlardan para göndermelerini isteyebilir. Gizliliğinizi korumak için Facebook profilinizin belirli bölümlerini gizli yapmayı kesinlikle düşünmelisiniz. Profilinizin tamamını gizlemek yerine arkadaş listenizi belirli kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz. Facebook’ta arkadaş sayısını gizlemek mümkün olmasa da Facebook arkadaşlarınızı gizleyebilirsiniz.
Facebook arkadaş gizleme telefondan nasıl yapılır (iPhone & Android) 📲
- Telefondan Facebook uygulamasını açın.
- Profil resminize dokunun.
- Ayarlar ve gizlilik’i seçip Ayarlar’a dokunun.
- Hedef kitle ve görünürlük kısmına inin.
- İnsanlar seni nasıl bulabilir ve seninle nasıl iletişim kurabilir? seçeneğine dokunun.
- Arkadaş listeni kimler görebilir? seçeneğine dokunun.
- Arkadaş listesini herkesten gizlemek için “Yalnızca Ben”i seçin.
Facebook’ta arkadaş listemi kimler görebilir 👀
Bu bağlamda merak edilen bir soru “Facebook’ta neden arkadaş ekle butonu yok?” Kişi, hesabını gizli olarak ayarladıysa, zaten ona bir arkadaşlık isteği göndermişseniz ya da yabancılardan gelen arkadaşlık isteklerini engelliyorsa “arkadaş ekle” butonu görmezsiniz.
Facebook arkadaş gizleme ayarının kusursuz olmadığını unutmayın. Örneğin; Face’te bir şey paylaşırsanız ve bir arkadaşınızı etiketlerseniz, bu sizin adınızla birlikte onun zaman tünelinde görünür. Yani, kararlı herhangi bir kişi sizi Facebook'ta arayarak ve diğer insanların zaman tünellerine göz atarak sizinle diğer insanlar arasında bağlantı kurabilir. Ancak bu, arkadaş listesine bakmaktan önemli ölçüde daha zorlayıcı ve zaman alıcıdır. Yine de Facebook arkadaş listesini gizlemek, kimlerin görebileceğini belirlemek iyi bir fikirdir. Facebook arkadaşları gizleme yolunu buradan öğrenebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: