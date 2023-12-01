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    Facebook dondurma linkiyle 2023 Facebook hesap dondurma

    2023 Facebook dondurma linki burada! Tıklayın, saniyeler içinde bilgisayardan ve iPhone/Android telefondan Facebook hesabını dondurma yapın.                     

    Facebook hesap dondurma, Facebook’u geçici olarak kullanmak istemediğinize karar verdiğinizde yapmanız gereken işlemdir. Facebook hesabını dondurma işlemi sonrasında tüm bilgilerinizi gizlenir, Facebook’ta sizinle hiç kimse iletişim kuramaz ve tüm fotoğraflarınız, yazdıklarınız dahil paylaştığınız şeyler görünmez. Facebook hesabını geçici kapatmak isteyenler için;

    • Facebook dondurma nasıl olur?
    • Facebook hesap dondurma linki nerede?
    • Facebook dondurma açma nasıl yapılır?
    • Facebook hesabını dondurunca ne olur?

    sorularının yanıtını paylaşıyoruz.

    Facebook hesap dondurma adımları 👇🏻

    facebook dondurma linki ile facebook hesap dondurma Tam Boyutta Gör
    Facebook dondurma işlemi nasıl yapılır?” Popüler sosyal medya platformunda bir süre bulunmak istemeyenlerin merak ettiği husus. Siz de sosyal medya detoksu için Facebook hesabınızı dondurma kararı aldıysanız, işlemi facebook hesap dondurma linki ile hızlıca yapabilirsiniz. İşte basit adımlarla Facebook hesap dondurma ⤵️
    1. Facebook dondurma linkine tıklayın.
    2. Hesabınıza giriş yapın.
    3. Facebook hesabını dondurma nedenini belirtin.
    4. Dondur butonuna tıklayın.
    5. Facebook hesap dondurma işlemi bu kadar basit.

    Mobilden Facebook dondurma (Android & iPhone) 📱

    telefondan facebook hesabını dondurma Tam Boyutta Gör
    Facebook’u geçici olarak kapatmak isteyen kullanıcılar “Facebook nasıl, nereden dondurulur?” merak ediyor. Cep telefonundan da kolayca face book hesap dondurma işlemi yapılabiliyor. İşte hızlı adımlarla iPhone ve Android telefondan Facebook dondurma ⤵️
    1. Sağ alttaki üç çizgiye dokunun.
    2. Ayarlar ve Gizlilik altında Ayarlar’a basın.
    3. Hesap Merkezi’ne girin.
    4. Kişisel Detaylar, ardından Hesap sahipliği ve kontrolüne girin.
    5. Dondurma veya silme üzerine dokunun.
    6. Dondurmak istediğiniz Facebook hesabını seçin.
    7. Hesabı dondur’u seçip Devam’a basın.
    8. Şifrenizi girip, Facebook dondurma işlemini tamamlayın.

    Facebook dondurma açma nasıl yapılır 🔓

    Facebook dondurma işlemi kadar “Facebook hesabımı nasıl aktif hale getirebilirim?” veya “Facebook dondurma nasıl açılır?” konusu da çok merak ediliyor. Facebook dondurulan hesabı açma çok kolaydır. Hesap dondurma adımlarında özellikle bir süre belirtmediyseniz, Facebook’a giriş yaptığınızda hesabınız yeniden aktif edilmiş olur, ayrıca biri işlem yapmanız gerekmez.

    Facebook hesabını dondurunca ne olur 🤔

    Facebook hesabını dondurunca hesap görünür mü, arkadaşlar silinir mi, Messenger kullanılır mı? gibi pek çok soru akıllara geliyor.

    Öncelikle Facebook hesabınız dondurulduğunda profilinizi sizden başka kimse göremez. Hesabınızı dondurunca arkadaşlarınız kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam eder. Messenger gider mi sorusuna gelince, hesabınız dondurulduktan sonra Messenger’ı kullanmaya devam edebilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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