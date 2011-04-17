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ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı

8 yıl
9b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı
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Önde gelen anakart üreticilerinden ECS'nin, geçtiğimiz ay Almanya'da yapılan CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunduğu ElitePad S10 isimli yeni tabletine ilişkin detaylar, Amerikan Federal İletişi Komisyonu'nun kontrolleri esnasında ortaya çıktı. Intel'in tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformundan güç alan ElitePad S10, 10-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. 1.5GHz'de çalışan Atom 670 işlemcisinin güç verdiği tablet 1GB bellek ve işlemciye entegre GMA600 grafik birimiyle geliyor ve bu sayede yüksek tanımlı videoları için hızlandırma sağlayabiliyor yani 1080p videoları oynatabiliyor.

Depolama sürücüsü olarak SanDisk tarafından üretilen NAND flash tabanlı katı hal sürücüsünü (SSD) kullanan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, opsiyonel seçenek olarak 3G, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, SD kart slotu ile birlikte HDMI ve USB 2.0 portlarına yer veriliyor. MeeGo ve Android gibi farklı platformlar ile uyumlu olan ECS ElitePad S10'a Windows 7 işletim sisteminin eşlik etmesi beklenirken, Amerika satışının bir ay içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı
Tam Boyutta Gör

ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı
Tam Boyutta Gör

ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı
Tam Boyutta Gör

ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı
Tam Boyutta Gör

ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı
Tam Boyutta Gör

ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı
Tam Boyutta Gör

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selahattın ısık 8 yıl
RİM in tableti hariç İPAD dışında yenilikle gelen tablet yok hepsi üç aşşğı beş yukarı aynı..RİM in tabletide mükemmel değil ama en azından getirdiği bir kaç yenilik mevcut..
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WinteR 8 yıl
'Elmalı olsun 500$ fazla olsun' diyen gruba hitap etmeyecektir.
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kımyasal 8 yıl
Atomu duydunmu kaçıcaksın :D
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manyakurt 8 yıl
kımyasal

Atomu duydunmu kaçıcaksın :D


:D malesef bana gerekli ya, ben tabletimde program derlemek istiyorum, visual c++, eclipse yada benzerleri birşey istiyorum. Yaptıgım araştırmalara göre sadece w7 li tabletlerde yada ipad de bu ihtiyacımı karşılayabilirim :/ android için de derleme programları var dedi bir iki arkadaş ama, baktım göremedim market'de. Mecbur oak trail'lı bi ürüne kayacak gibiyim böyle giderse, yada 2 yıl bekleyip, w8'i görecez


edit: tavsiyelere açığım
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thedeparted 8 yıl

kımyasal

Atomu duydunmu kaçıcaksın :D


Tam tersi, Qualcomm'un dandik Snapdragon'larından iyidir...
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manyakurt 8 yıl
Güzel mi şimdi bu ?
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thedeparted 8 yıl
Yani bu Apple olmasa teknoloji geliştiriciler neler yapacaktı acaba? Bir iphone yaptılar, tüm telefonları ona benzetme çabası. iPad çıktı, ardı ardına tabletler piyasaya sürülüyor.
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