ECS'nin Intel Oak Trail tabanlı tableti ElitePad S10 detaylandı

Önde gelen anakart üreticilerinden ECS'nin, geçtiğimiz ay Almanya'da yapılan CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunduğu ElitePad S10 isimli yeni tabletine ilişkin detaylar, Amerikan Federal İletişi Komisyonu'nun kontrolleri esnasında ortaya çıktı. Intel'in tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformundan güç alan ElitePad S10, 10-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. 1.5GHz'de çalışan Atom 670 işlemcisinin güç verdiği tablet 1GB bellek ve işlemciye entegre GMA600 grafik birimiyle geliyor ve bu sayede yüksek tanımlı videoları için hızlandırma sağlayabiliyor yani 1080p videoları oynatabiliyor.

Depolama sürücüsü olarak SanDisk tarafından üretilen NAND flash tabanlı katı hal sürücüsünü (SSD) kullanan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, opsiyonel seçenek olarak 3G, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, SD kart slotu ile birlikte HDMI ve USB 2.0 portlarına yer veriliyor. MeeGo ve Android gibi farklı platformlar ile uyumlu olan ECS ElitePad S10'a Windows 7 işletim sisteminin eşlik etmesi beklenirken, Amerika satışının bir ay içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.