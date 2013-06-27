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E-GÜVEN: Hukukçular %73'lük oranla e-imza kullanımında lider

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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E-GÜVEN: Hukukçular %73'lük oranla e-imza kullanımında lider
İzmir'de düzenlenen Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın katılımcıları arasında yer alan E-GÜVEN, ülkemizdeki hukukçuların e-imza kullanım alışkanlıklarına dair bazı bilgiler paylaştı.

E-GÜVEN kurultayda yaptığı açıklamada UYAP projesi kapsamında e-imza'yı ek çok kullanan meslek grubunun %73'lük oranla hukukçular olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN adına konuşan Ayşegül Tüzün ise, hukuk dünyasına değer verdiklerini ve bu yüzden kurultayda yer almanın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. 

E-imza'nın hukukçular arasındaki yüksek kullanım oranına da dikkat çeken Tüzün, e-imza'nın sağladığı zaman tasarrufu sayesinde, UYAP projesi kapsamında ciddi bir verimlilik sağladığını belirtti. Bu arada kurultayda mobil imzanın yanı sıra, e-imza'nında önemli rol oynadığı KEP ve e-teligat gibi uygulamalarına değinileceğini de belirtelim.

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iakgul 5 yıl
umut_baris
teramit bende istiyorum bizim meslekte e-imza kullanalım ama öyle olmuyor işte.Bütün onay kurumlarının tek tek sistemle düzgün ve koordineli çalışması gerekiyor.Muhasebeciler hukukçular muatab oldukları birimler belli yaptıkları işler belli.Hukukçuların kendi çabası değil sektörün doğal durumu bunu getiriyor.10 tane yerden onay alacak bir proje 9 kurum e-imza kullansa 10. da yoksa yaptığın döküman bir işe yaramıyor.İnşaat sektöründe bir tane kurum bile e-imza ile çalışmaya müsait değil.Altyapı için devletin kurumlarını hepten dönüştürmesi gerekiyor.
Güzel diyorsunuz ama bu iktidar sadece kendi yandaş şirketlerine ihaleler vererek işi tam bir rant davasına dönüştürür olan kullanıcıların paralarına olur.

Siyaset yapmayayım diyorum ama böyle yorumsuzlar yüzünden zıvanadan çıkıyorum! Peki söylermisin yoldaş senin iktidar ne yapardı acaba şu an iktidar olsa?
1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS 5 yıl
Bu işlerde benim iktidarım senin iktidarın olayı yoktur.Hiç kimse kendi adamına ihalelerde öncelik tanıyamaz.Akp sayesinde son birkaç yıl içinde birçok yandaş zengin oldu.Şahine binen adamlar şimdi audi ve mercedesten inmiyorlar.Olan gariban vatandaşa oluyor.
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umut_baris 5 yıl iakgul
iakgul

umut_baris

teramit bende istiyorum bizim meslekte e-imza kullanalım ama öyle olmuyor işte.Bütün onay kurumlarının tek tek sistemle düzgün ve koordineli çalışması gerekiyor.Muhasebeciler hukukçular muatab oldukları birimler belli yaptıkları işler belli.Hukukçuların kendi çabası değil sektörün doğal durumu bunu getiriyor.10 tane yerden onay alacak bir proje 9 kurum e-imza kullansa 10. da yoksa yaptığın döküman bir işe yaramıyor.İnşaat sektöründe bir tane kurum bile e-imza ile çalışmaya müsait değil.Altyapı için devletin kurumlarını hepten dönüştürmesi gerekiyor.
Güzel diyorsunuz ama bu iktidar sadece kendi yandaş şirketlerine ihaleler vererek işi tam bir rant davasına dönüştürür olan kullanıcıların paralarına olur.


Siyaset yapmayayım diyorum ama böyle yorumsuzlar yüzünden zıvanadan çıkıyorum! Peki söylermisin yoldaş senin iktidar ne yapardı acaba şu an iktidar olsa?



Hangi iktidarmış "benim iktidarım" çok merak ettim. Cinsel iktidar mı?
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teramit 5 yıl
bende istiyorum bizim meslekte e-imza kullanalım ama öyle olmuyor işte.Bütün onay kurumlarının tek tek sistemle düzgün ve koordineli çalışması gerekiyor.Muhasebeciler hukukçular muatab oldukları birimler belli yaptıkları işler belli.Hukukçuların kendi çabası değil sektörün doğal durumu bunu getiriyor.10 tane yerden onay alacak bir proje 9 kurum e-imza kullansa 10. da yoksa yaptığın döküman bir işe yaramıyor.İnşaat sektöründe bir tane kurum bile e-imza ile çalışmaya müsait değil.Altyapı için devletin kurumlarını hepten dönüştürmesi gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 5 yıl teramit
teramit

bende istiyorum bizim meslekte e-imza kullanalım ama öyle olmuyor işte.Bütün onay kurumlarının tek tek sistemle düzgün ve koordineli çalışması gerekiyor.Muhasebeciler hukukçular muatab oldukları birimler belli yaptıkları işler belli.Hukukçuların kendi çabası değil sektörün doğal durumu bunu getiriyor.10 tane yerden onay alacak bir proje 9 kurum e-imza kullansa 10. da yoksa yaptığın döküman bir işe yaramıyor.İnşaat sektöründe bir tane kurum bile e-imza ile çalışmaya müsait değil.Altyapı için devletin kurumlarını hepten dönüştürmesi gerekiyor.

Güzel diyorsunuz ama bu iktidar sadece kendi yandaş şirketlerine ihaleler vererek işi tam bir rant davasına dönüştürür olan kullanıcıların paralarına olur.
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