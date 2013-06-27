E-GÜVEN: Hukukçular %73'lük oranla e-imza kullanımında lider

Haber Editörü
İzmir'de düzenlenen Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın katılımcıları arasında yer alan E-GÜVEN, ülkemizdeki hukukçuların e-imza kullanım alışkanlıklarına dair bazı bilgiler paylaştı.
E-GÜVEN kurultayda yaptığı açıklamada UYAP projesi kapsamında e-imza'yı ek çok kullanan meslek grubunun %73'lük oranla hukukçular olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN adına konuşan Ayşegül Tüzün ise, hukuk dünyasına değer verdiklerini ve bu yüzden kurultayda yer almanın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.
E-imza'nın hukukçular arasındaki yüksek kullanım oranına da dikkat çeken Tüzün, e-imza'nın sağladığı zaman tasarrufu sayesinde, UYAP projesi kapsamında ciddi bir verimlilik sağladığını belirtti. Bu arada kurultayda mobil imzanın yanı sıra, e-imza'nında önemli rol oynadığı KEP ve e-teligat gibi uygulamalarına değinileceğini de belirtelim.
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Siyaset yapmayayım diyorum ama böyle yorumsuzlar yüzünden zıvanadan çıkıyorum! Peki söylermisin yoldaş senin iktidar ne yapardı acaba şu an iktidar olsa?
Hangi iktidarmış "benim iktidarım" çok merak ettim. Cinsel iktidar mı?
Güzel diyorsunuz ama bu iktidar sadece kendi yandaş şirketlerine ihaleler vererek işi tam bir rant davasına dönüştürür olan kullanıcıların paralarına olur.