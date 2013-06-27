E-GÜVEN: Hukukçular %73'lük oranla e-imza kullanımında lider

İzmir'de düzenlenen Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın katılımcıları arasında yer alan E-GÜVEN, ülkemizdeki hukukçuların e-imza kullanım alışkanlıklarına dair bazı bilgiler paylaştı.





E-GÜVEN kurultayda yaptığı açıklamada UYAP projesi kapsamında e-imza'yı ek çok kullanan meslek grubunun %73'lük oranla hukukçular olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN adına konuşan Ayşegül Tüzün ise, hukuk dünyasına değer verdiklerini ve bu yüzden kurultayda yer almanın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.





E-imza'nın hukukçular arasındaki yüksek kullanım oranına da dikkat çeken Tüzün, e-imza'nın sağladığı zaman tasarrufu sayesinde, UYAP projesi kapsamında ciddi bir verimlilik sağladığını belirtti. Bu arada kurultayda mobil imzanın yanı sıra, e-imza'nında önemli rol oynadığı KEP ve e-teligat gibi uygulamalarına değinileceğini de belirtelim.