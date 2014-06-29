ETH Zurich'in modüler kontrolcüsüyle 3D modelleri yönetmek kolaylaşıyor

Bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu objeleri (İnsan, köpek, fil vb.) hareket ettirmek hem ciddi bir tecrübe hem de büyük zaman gerektiriyor. Bu sürece yeni bir bakış açısı getiren Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ile Autonomous Systems Lab (ALS), özel bir kontrolcü ile hareket sürecini fiziksel alana getiriyor.





Bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu objeler için şekle özel uyarlanabilir bir kontrolcü geliştiren ETH Zurich ve ALS, bu kontrol birimini üretmek için son dönemin gözde teknolojisi üç boyutlu baskı tekniğinden yararlanmış durumda. Kişilerin yaptıkları hareketleri dahili sensörleri ile algılayan ve bu verileri kablo üzerinden bilgisayara yollayan cihaz ise, böylelikle çok daha seri hareketlere imkan tanıyor ve genel olarak çalışanlara büyük zaman kazancı sağlayabiliyor. Geliştirilen kontrolcü modüler yapısı sayesinde de her türlü objeyle uygun şekilde tasarlanabiliyor ve yazılımsal eklem atama işlemi basit fare hareketleriyle hızlıca yerine getirilebiliyor.





Üzerinde çalışmalar devam eden ve ticari olarak 25 adet önceden hazırlanmış obje desteğiyle geleceği belirtilen 3D kontrolcü, pratikte sunduklarını aşağıda yer alan video yardımıyla gözler önüne serebiliyor.

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2014/06/a-versatile-joystick-for-animation-artists.html