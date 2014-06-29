Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ETH Zurich'in modüler kontrolcüsüyle 3D modelleri yönetmek kolaylaşıyor

4 yıl
930
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ETH Zurich'in modüler kontrolcüsüyle 3D modelleri yönetmek kolaylaşıyor
Bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu objeleri (İnsan, köpek, fil vb.) hareket ettirmek hem ciddi bir tecrübe hem de büyük zaman gerektiriyor. Bu sürece yeni bir bakış açısı getiren Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ile Autonomous Systems Lab (ALS), özel bir kontrolcü ile hareket sürecini fiziksel alana getiriyor.

Bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu objeler için şekle özel uyarlanabilir bir kontrolcü geliştiren ETH Zurich ve ALS, bu kontrol birimini üretmek için son dönemin gözde teknolojisi üç boyutlu baskı tekniğinden yararlanmış durumda. Kişilerin yaptıkları hareketleri dahili sensörleri ile algılayan ve bu verileri kablo üzerinden bilgisayara yollayan cihaz ise, böylelikle çok daha seri hareketlere imkan tanıyor ve genel olarak çalışanlara büyük zaman kazancı sağlayabiliyor. Geliştirilen kontrolcü modüler yapısı sayesinde de her türlü objeyle uygun şekilde tasarlanabiliyor ve yazılımsal eklem atama işlemi basit fare hareketleriyle hızlıca yerine getirilebiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden ve ticari olarak 25 adet önceden hazırlanmış obje desteğiyle geleceği belirtilen 3D kontrolcü, pratikte sunduklarını aşağıda yer alan video yardımıyla gözler önüne serebiliyor.

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2014/06/a-versatile-joystick-for-animation-artists.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kakarikikiri 4 yıl
bazı işlerde işe yarar, bazılarında yaramaz, ürünün kullanım şekline ve pratikliğine bakmak lazım. ama bence geliştirilirse kolaylık sağlayabilecek bir ürüne benziyor, özellikle organik animasyonlarda. bu arada "çok faydalı" ya da aman "bir işe yaramaz" diye bakmak çok rasyonel bakış açıları değil gibi, denemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmankuzucu1 4 yıl
Akıllıca ancak son kullanıcıda sıkıntılar çıkartabileceğini düşündüğüm bir şey. Çok hantal kalıyor, yani birbirine bağla çıkart sağ yap sol yap videoyu tekrar izlerseniz kullanması gerçekten zaman alıyor. Ayrıca bir yürüme hareketi kodlamanız için aynı anda 4-5 eklemi hareket ettirmeniz gerekiyor ki bunu da tek elle yapmak ne kadar imkan dahilinde? Biraz daha geliştirilip iyi bir şeyler ortaya çıkartılabilir ancak şu aşamada pek de başarılı bulmuyorum. Fikir güzel ancak dizayn başarılı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Sektorde aktif olarak 7 yil character animator olarak calsiyorum, ben ve benim gibilere hicbir fayda saglamaz bu urun. Calisma surecini hizlandirmaktan ziyade hem yavaslatir hem de ciddi sekilde kisitlar.
Ozetle, eglenceli teknolojik bir oyuncaktan fazlasi degil kesinlikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Çok faydalı bir cihaz olmuş animatörler, icin cok kulanışlı olacak, riging işlemini çok rahatlatacak gibi,birde face rig varmi acaba çok büyük bir problem yaratiyor. Bu cihazlarla animation süreleride çok kısalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Çok akıllıca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 4 yıl
Bu olay ta Jurassic Park zamanında yapıldı, yeni olan bunun modüler olması ve amatör kullanıcıya hitap etmesi.
mediacommons.futureofthebook.org/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Oyun sektöründe karakterler haricindeki nesne,vb. animasyonlar az maliyetle ve zamanla gerçekleştirilecektir.Ayrıca indie geliştiriciler yada küçük ekipler oyun geliştirirken bu teknolojiyi kullanabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
vay bee ne günlere geldik eskiden o hareketleri adamlar x y z kordinat olarak girerlerdi şimdi maket oynatır gibi hareket ettiriyorlar.
Bunun bir de kıyafet olanı olursa çok dehşet olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl aspirin_00
aspirin_00

vay bee ne günlere geldik eskiden o hareketleri adamlar x y z kordinat olarak girerlerdi şimdi maket oynatır gibi hareket ettiriyorlar.
Bunun bir de kıyafet olanı olursa çok dehşet olur.

Son kullanıcı için hazırda varmı bilmiyorum ama kıyafetlerini hollywood filmlerinde kullanıyorlar. Animasyon motion'larını artık elle pek hazırlamıyorlar, aktörlerin hareketlerini aynı bu cihazdaki gibi
modellerin iskelet sistemi ile eşleştiriyorlar. Kameralar kıyafetlerin üzerindeki şekilleri algılayarak eklem noktalarını tanıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 4 yıl
süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, bilim ve teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Motorola Moto 360, LG G Watch, Android'in TV ve Otomobil macerası, Youtube'daki yenilikler ve dahası... 4 yıl Android L video inceleme "Yeni nesil Android işletim sistemini kullandık" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim