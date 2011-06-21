EVGA 2560MB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
EVGA ürün gamına yeni ekran kartlarıyla genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla, Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla iki kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 570 tabanlı yeni modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni model, tasarım olaraksa standart modeein çizgilerini kouyor.
Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartına 320-bit bellek veri yolu desteği ve 2560MB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Çoklu ekran kartı kurulumu için SLI desteği sunan kart aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı içi çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan kart, yurt dışında 400 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gainward Yaptı zaten 2 GB 560 ti, hatta baya oldu.
Edit: Evgada 2gb 560 ti yapmis ama sadece amerikada satiliyor sanirim.
Muadil (h yok), aynı işi gören başka bir model için kullanılır. Marka için ise muadil değil, rakip denir. ATI'de artık yok. Rakibi AMD.
Bi de ne yapmış da ezmiş ki AMD, sarı çizmeli Mehmet Ağa olmuş bu!
6990'ı kast ettiysen bu kartla alakası yok onun. Onun rakibi 590, bu kartın rakibi de 6970.
haha ne diyosun sen ya? emin ol evga türkiyeye gelse diğer markaların satışı en az yarı yarıya düşer.evga da ömür boyu garanti ve 7/24 müşteri destek servisi var
Aynen burada olmadıktan sonra isterse 5gb lı modeli olsane
züe dalgami geçiyon. ömür boyu garanti 7/24 destek gelsin hemen alırım a...k
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7937 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, evga ve geforce