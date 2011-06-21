EVGA 2560MB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini duyurdu

EVGA ürün gamına yeni ekran kartlarıyla genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla, Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla iki kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 570 tabanlı yeni modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni model, tasarım olaraksa standart modeein çizgilerini kouyor.

Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartına 320-bit bellek veri yolu desteği ve 2560MB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Çoklu ekran kartı kurulumu için SLI desteği sunan kart aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı içi çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan kart, yurt dışında 400 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.