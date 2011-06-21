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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA 2560MB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
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16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA 2560MB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini duyurdu
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EVGA ürün gamına yeni ekran kartlarıyla genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla, Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla iki kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 570 tabanlı yeni modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni model, tasarım olaraksa  standart modeein  çizgilerini kouyor. 
Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartına 320-bit bellek veri yolu desteği ve 2560MB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Çoklu ekran kartı kurulumu için SLI desteği sunan kart aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı içi çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan kart, yurt dışında 400 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.  
EVGA 2560MB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini duyurdu
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knnkpln 8 yıl en beğenilen
evga istediği kadar ürün çıkarsın duyursun nasıl olsa sesi bize gelmiyor.
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İstan34bul 8 yıl
Evganin kalitesinden şüphem yok.Ancak şu var görünüş sıfır geliyor hiç kaslı bir yapıda kart üretmiyor.Bir ürün gözede hitap etmeli diye düşünüyorum.
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emregök 8 yıl
Bu modeller çoğalıyor fiyatı normalleserek oyunlardaki ram mik. Hala ayni
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ultra_storm 8 yıl
2 gb 560 gtx ne zaman gelecek acaba?
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Rüzgar81 8 yıl
ultra_storm
2 gb 560 gtx ne zaman gelecek acaba?

Gainward Yaptı zaten 2 GB 560 ti, hatta baya oldu.

Edit: Evgada 2gb 560 ti yapmis ama sadece amerikada satiliyor sanirim.
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bocekgrafik 8 yıl
KANUNI61
muhadili (ati) tarafından ezilince basmışlar remi karta


Muadil (h yok), aynı işi gören başka bir model için kullanılır. Marka için ise muadil değil, rakip denir. ATI'de artık yok. Rakibi AMD.

Bi de ne yapmış da ezmiş ki AMD, sarı çizmeli Mehmet Ağa olmuş bu!

6990'ı kast ettiysen bu kartla alakası yok onun. Onun rakibi 590, bu kartın rakibi de 6970.
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Mr.Legend 8 yıl
Türkiye'ye gelmedikten sonra bize ne
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Abazzers 8 yıl
Red_sky

Evga ne çıkartırsa çıkartsın Msi,asus,zotac gibi kartlar dururken buna kimse bakmaz

haha ne diyosun sen ya?
emin ol evga türkiyeye gelse diğer markaların satışı en az yarı yarıya düşer.evga da ömür boyu garanti ve 7/24 müşteri destek servisi var
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electro58 8 yıl

Mr.Legend
Türkiye'ye gelmedikten sonra bize ne

Aynen burada olmadıktan sonra isterse 5gb lı modeli olsane
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Sevincim Gözyaşım Kadar 8 yıl
Evga ne çıkartırsa çıkartsın Msi,asus,zotac gibi kartlar dururken buna kimse bakmaz
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Jinnet 8 yıl

Red_sky

Evga ne çıkartırsa çıkartsın Msi,asus,zotac gibi kartlar dururken buna kimse bakmaz


züe dalgami geçiyon. ömür boyu garanti 7/24 destek gelsin hemen alırım a...k
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KANUNI61 8 yıl
muhadili (ati) tarafından ezilince basmışlar remi karta
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knnkpln 8 yıl en beğenilen
evga istediği kadar ürün çıkarsın duyursun nasıl olsa sesi bize gelmiyor.
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qoqoCAN 8 yıl
de get
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artenis 8 yıl
güzel kutu
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