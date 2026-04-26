    Intel, ekran kartı planlarını değiştirdi: İşte yeni yol haritası

    Ekran kartı pazarında rekabet kızışırken, Intel cephesinden beklenmedik bir karar geldi. Şirketin yeni nesil GPU planlarında oyuncular için önemli bir değişiklik bulunuyor.

    Bir süredir hem ayrık hem de entegre ekran kartı pazarında varlık gösteren Intel, Xe3p GPU'lar için hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak şirketin yeni nesil grafik planlarına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre 2026'da gelmesi beklenen Xe3P "Celestial" mimarisi, oyun odaklı harici ekran kartlarını içermeyecek.

    Paylaşılan bilgilere göre Xe3P mimarisi, entegre grafik birimleri ve yapay zeka ile iş istasyonu çözümlerine odaklanacak. Özellikle Nova Lake işlemcilerde kullanılacak iGPU'lar ile mobil ve masaüstü tarafta AMD’nin APU çözümlerine rakip olunması hedefleniyor. Harici GPU tarafında ise oyun yerine AI ve profesyonel kullanım senaryoları ön planda tutulacak.

    Intel'in bu yaklaşımı aslında sürpriz sayılmaz. Şirket son dönemde veri merkezi ve yapay zeka tarafına ciddi yatırım yaparken, tüketici ekran kartı pazarında daha temkinli ilerliyor. Bu da kısa vadede yeni Arc oyuncu kartlarının sınırlı kalabileceği anlamına geliyor.

    Öte yandan 2027'de gelmesi beklenen Xe4 "Druid" mimarisi, daha gelişmiş üretim teknolojileri ve HBM4 bellek desteğiyle dikkat çekecek. Bu mimarinin oyun tarafında nasıl konumlanacağı henüz net değil, ancak bazı iddialar sınırlı da olsa yeni nesil oyuncu GPU'larının geri dönebileceğine işaret ediyor. Intel'in bir sonraki büyük mimari adımı ise 2028'e planlanmış durumda.

    Şimdilik adı netleşmeyen bu yeni nesil Xe mimarisi, şirketin uzun vadeli grafik stratejisinde belirleyici olacak. Kısacası Intel, GPU tarafında rotasını kısa vadede oyunlardan çok yapay zekâ ve profesyonel çözümlere çeviriyor. Bu durum, özellikle uygun fiyatlı alternatif arayan oyuncular için rekabetin bir süre daha Nvidia ve AMD arasında kalacağı anlamına gelebilir.

