    SpaceX, kendi GPU’larını üretmeyi planlıyor

    SpaceX, artan maliyetler ve tedarik riskleri nedeniyle kendi GPU’larını üretmeyi değerlendiriyor. SpaceX’in bu süreci Musk’in öncülüğündeki Terafab projesiyle ilerletmesi bekleniyor.

    SpaceX’in yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanında dikkat çeken bir adım atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Şirketin, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetler nedeniyle kendi GPU’larını üretmeyi değerlendirdiği bildiriliyor.

    Reuters’ın aktardığı bilgilere göre SpaceX’in halka arz öncesi sunduğu belgelerde “kendi GPU’larımızı üretmek” ifadesi önemli sermaye harcamaları arasında listeleniyor. Bu ifade, şirketin yalnızca roket ve uzay teknolojilerine değil, aynı zamanda yapay zeka altyapısına da ciddi yatırımlar yapmayı planladığını gösteriyor.

    Bununla birlikte SpaceX, kısa vadede tamamen bağımsız bir yapıya geçmeyecek. Şirket, hesaplama donanımının önemli bir kısmı için üçüncü taraf tedarikçilere bağımlı kalmaya devam edeceğini açıkça kabul ediyor.

    Musk’ın büyük planının parçası

    SpaceX’in GPU üretme planı, Elon Musk’ın daha geniş çaplı teknoloji stratejisinin bir uzantısı olarak görülüyor. Musk, kısa süre önce Tesla, SpaceX, xAI ve Intel iş birliğiyle “Terafab” adlı gelişmiş bir üretim tesisi kurulacağını açıklamıştı. Austin, Teksas’ta planlanan bu kompleksin, otomobillerden insansı robotlara ve uzay tabanlı veri merkezlerine kadar birçok alanda kullanılacak işlemcileri üretmesi hedefleniyor.

    SpaceX’in kendi GPU’larını geliştirme planı da büyük ölçüde bu projeyle bağlantılı görünüyor. Bu adım, yalnızca Nvidia gibi mevcut tedarikçilere bağımlılığı azaltmayı değil, aynı zamanda Musk’ın şirketleri arasında daha entegre ve bağımsız bir yapay zeka altyapısı kurma hedefini yansıtıyor.

    Ancak bu hedefin hayata geçirilmesi oldukça zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. Gelişmiş çip üretimi, milyarlarca dolarlık yatırım, son derece hassas malzemeler ve binin üzerinde karmaşık üretim adımı gerektiriyor. Bu nedenle SpaceX’in bu alanda ne kadar hızlı ilerleyebileceği henüz belirsizliğini koruyor.

    Öte yandan “GPU” ifadesinin burada tam anlamıyla grafik işlemcileri mi yoksa daha geniş bir yapay zeka işlemci ailesini mi kapsadığı da net değil.

    Bununla birlikte Elon Musk, Tesla’nın ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada Terafab tesislerinde Intel’in 14A teknolojisinin kullanılacağını açıklamıştı. Intel CEO’su Lip-Bu Tan kısa bir süre önce bu açıklamayı doğruladı.

    Bununla birlikte SpaceX’in yatırımcılara sunduğu belgelerde en dikkat çeken unsurlardan birisi de hesaplama donanımının operasyonel ve finansal risk olarak tanımlanması oldu. Şirket, dış tedarikçilere olan bağımlılığın ve uzun vadeli anlaşmaların eksikliğinin gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğini açıkça ifade ediyor.

    SpaceX, 1,75 trilyon dolarlık halka arzın eşiğinde bulunuyor.

