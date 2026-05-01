    Ekran kartı üreticisi GALAX kapanmıyor: Resmi açıklama geldi

    GALAX'ın kapanacağı yönündeki iddialar sonrası Palit'ten resmi açıklama geldi. Şirket, markanın faaliyetlerine devam edip etmeyeceğini açıkladı. Tüm ürün desteği devam edecek.

    Ekran kartı pazarında kısa süre önce gündeme gelen "GALAX kapanıyor" iddiaları, kullanıcılar arasında ciddi bir belirsizlik yaratmıştı. Ancak Palit cephesinden gelen son açıklama, bu söylentilere netlik kazandırdı. Şirket, GALAX markasının tamamen ortadan kalkmayacağını ve faaliyetlerine devam edeceğini resmen doğruladı.

    GALAX markası devam edecek

    Daha önce ortaya çıkan bilgiler, GALAX'ın operasyonlarını durdurduğu ve tüm süreçlerin Palit tarafından devralındığı yönündeydi. Bu durum, markanın tamamen sona ereceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Palit'in yeni açıklamasına göre burada söz konusu olan bir kapanma değil, yeniden yapılanma süreci. Şirket, GALAX dahil olmak üzere KFA2 ve HOF (Hall of Fame) markalarını geliştirmeye, üretmeye ve desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

    Yeni yapı kapsamında en büyük değişiklik, kullanıcı desteği tarafında yaşanıyor. Palit, mevcut GALAX ürünleri için garanti, teknik servis ve RMA süreçlerinin tamamını üstlenmiş durumda. Öte yandan Palit, bu yeniden yapılanmanın arkasındaki temel nedenin operasyonel verimlilik ve artan üretim baskısı olduğunu vurguluyor.

    Yapay zeka odaklı donanım talebinin yükselmesiyle birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklar, şirketleri daha merkezi bir yapıya yönlendirmiş durumda. Bu da bağımsız markaların daha entegre hale gelmesine yol açıyor. Son açıklamayla birlikte bu senaryonun şimdilik gerçekleşmeyeceği netleşmiş oldu.

