Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, GeForce GT 545 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
1
2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ekran kartı üreticisi EVGA, GeForce GT 545 modelini duyurdu. EVGA'dan yapılan açıklamaya göre ağırlıklı olarak Blu-ray ve Blu-ray 3D deneyimi için geliştirilen ekran kartına, son kullanıcılar kadar sistem üreticilerinin de ilgi göstermesi bekleniyor. 1.5GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteği ve  144x paralel işlem birimiyle geliyor.
Grafik işlemcisi  720MHz'de, paralel işlemcileri 1440MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan ekran kartı 43GB/saniye seviyesinde bellek bant genişliği ve 17GT/saniye doku doldurma performansı sağlıyor. CUDA, PhysX, PureVideo HD ve 3DVision teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakında satışa çıkması beklenen EVGA GeForce GT 545'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyldz 8 yıl
5 serisinden daha ne kadar daha ekmek yiyecekler yahu:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowosman 8 yıl
bizim ülkede EVGA ürünleri varmı ? bildiğim kadarıyla yok satan bi mağza daha görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy S 2 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim