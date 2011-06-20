Ekran kartı üreticisi EVGA, GeForce GT 545 modelini duyurdu. EVGA'dan yapılan açıklamaya göre ağırlıklı olarak Blu-ray ve Blu-ray 3D deneyimi için geliştirilen ekran kartına, son kullanıcılar kadar sistem üreticilerinin de ilgi göstermesi bekleniyor. 1.5GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteği ve 144x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlemcisi 720MHz'de, paralel işlemcileri 1440MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan ekran kartı 43GB/saniye seviyesinde bellek bant genişliği ve 17GT/saniye doku doldurma performansı sağlıyor. CUDA, PhysX, PureVideo HD ve 3DVision teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakında satışa çıkması beklenen EVGA GeForce GT 545'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.