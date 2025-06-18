AMD'nin sınırladığı FSR 4.0, RX 7000'de çalıştı: Neler sunuyor?

Kaçıranlar için FSR 4, yapay zeka hızlandırma özellikleri gerektirdiği için yalnızca RX 9000 serisine özel olarak tanıtılmıştı. Ancak bu testler, yazılım düzeyinde bazı kısıtlamaların aşılabileceğini ortaya koyuyor. Frame generation özelliği devre dışı bırakılarak yapılan testlerde, FSR 4'ün sunduğu görsel kalite iyileştirmeleri, RX 7000 serisinde de kullanılabiliyor.
FSR 4 ile bu bozulmalar büyük oranda ortadan kalkarken, FPS düşüşü %20 ila %30 arasında kalıyor. Marvel’s Rivals tarafında ise tablo biraz daha farklı. FSR 4 ile elde edilen kalite artışı, hızlı oynanış temposu nedeniyle performans düşüşünü tolere edemiyor. 41 FPS'ye düşen görüntü sayısı, FSR 3.1'in 74 FPS'lik skorunun gerisinde kalıyor.
Aslına bakacak olursak, AMD'nin yalnızca RDNA 4 kartlarına sunduğu FSR 4 teknolojisinin yazılım düzeyinde başka kartlara da uyarlanabildiği açık. Ancak bu uyarlamalar performans kaybı ve sınırlı destek gibi sorunları da beraberinde getiriyor. AMD'nin bu gelişmeye nasıl yanıt vereceği ve FSR 4 desteğini genişletip genişletmeyeceği önümüzdeki dönem için merak konusu.