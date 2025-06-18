AMD'nin sınırladığı FSR 4.0, RX 7000'de çalıştı: Neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör AMD, yakın tarihte duyurduğu FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) ile görüntü kalitesinde ciddi bir ilerleme kaydetmeyi başardı. Yeni sürüm, bu kez DLSS gibi AI desteğine odaklanırken, yalnızca RDNA 4 GPU'lara destek sunuyor. Ancak bu durum yakında değişebiliyor. FSR 4.0, bir Reddit kullanıcısı tarafından gerçekleştirilen denemelerde, Optiscaler aracıyla Radeon RX 7900 XTX (RDNA 3) üzerinde çalıştırıldı.

FSR 4.0, Radeon RX 7000 serisinde çalıştırıldı

Kaçıranlar için FSR 4, yapay zeka hızlandırma özellikleri gerektirdiği için yalnızca RX 9000 serisine özel olarak tanıtılmıştı. Ancak bu testler, yazılım düzeyinde bazı kısıtlamaların aşılabileceğini ortaya koyuyor. Frame generation özelliği devre dışı bırakılarak yapılan testlerde, FSR 4'ün sunduğu görsel kalite iyileştirmeleri, RX 7000 serisinde de kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan testlere gelirsek, Cyberpunk 2077'de 4K kalite modunda FSR 4 ile ortalama 56 FPS alınırken, FSR 3.1 ile bu değer 85 FPS seviyesine çıkıyor. Ancak buna rağmen, FSR 4.0'ın daha keskin ve net bir görüntü deneyimi sunduğunu söyleyelim. Oblivion Remastered'da ise FSR 3.1'in yüksek FPS değerlerine rağmen, ciddi görüntü bozulmaları (artifact) yarattığı belirtiliyor.

FSR 4 ile bu bozulmalar büyük oranda ortadan kalkarken, FPS düşüşü %20 ila %30 arasında kalıyor. Marvel’s Rivals tarafında ise tablo biraz daha farklı. FSR 4 ile elde edilen kalite artışı, hızlı oynanış temposu nedeniyle performans düşüşünü tolere edemiyor. 41 FPS'ye düşen görüntü sayısı, FSR 3.1'in 74 FPS'lik skorunun gerisinde kalıyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer detay ise, FSR 4'ün yerel 4K çözünürlüğe kıyasla daha yüksek FPS ve daha iyi görüntü kalitesi sunabilmesi. Ancak bu durum, yalnızca 4K çözünürlükte geçerli. 1080p gibi daha düşük çözünürlüklerde ise RDNA 3 mimarisi bu teknolojiyi yeterince verimli kullanamıyor. Yapay zekâ tabanlı yükseltme işlemi, mimarinin sınırlı ML gücü nedeniyle işlemci üzerinde daha fazla yük oluşturuyor.

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Aslına bakacak olursak, AMD'nin yalnızca RDNA 4 kartlarına sunduğu FSR 4 teknolojisinin yazılım düzeyinde başka kartlara da uyarlanabildiği açık. Ancak bu uyarlamalar performans kaybı ve sınırlı destek gibi sorunları da beraberinde getiriyor. AMD'nin bu gelişmeye nasıl yanıt vereceği ve FSR 4 desteğini genişletip genişletmeyeceği önümüzdeki dönem için merak konusu.

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