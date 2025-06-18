Nvidia GeForce 576.80 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler
Nvidia'nın duyurusuna göre GeForce 576.80 sürücüsü, Enshrouded, Monster Hunter World, Marvel Rivals, Forza Horizon 5, GTA V Enhanced, Ghost of Tsushima Directors Cut: Dune: Awakening, FC 25, Dragons Dogma 2, Clair Obscur: Expedition 33 gibi pek çok oyunda yaşanan rastgele çökme, ekran donması, gölge sorunları ve doku bozulmaları gibi çeşitli sorunları çözüyor.
Ayrıca DisplayPort 1.4 monitörlerde yaşanan siyah ekran sorunu da yeni sürücü ile çözülmüş durumda. Son olarak yeni sürücüye ek olarak, artık desteklenen başlıklar için Sürücü Ayarları > Grafikler altında DLSS 4 geçersiz kılma seçeneklerini destekleyen Nvidia uygulamasının yeni bir sürümünü yayınladı. Bugünkü sürümle birlikte, DLSS geçersiz kılma DCS World, F1 25, Frostpunk 2, Avowed ve daha fazlası gibi 46 yeni oyun için kullanılabilir.
Nvidia 576.80 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: