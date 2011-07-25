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EVGA GeForce GTX 580 Classified, 3GB GDDR5 bellekle geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
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14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA GeForce GTX 580 Classified, 3GB GDDR5 bellekle geliyor
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EVGA ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı hız aşırtma odaklı GeForce GTX 580 Classified modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İleri seviyede modifikasyon içeren ekran kartı, EVGA'da ürün yöneticisi olarak görev yapan Jacob Freeman'ın açıklamasına göre biri 1.5GB GDDR5 diğeri ise 3GB GDDR5 bellekli olmak üzere iki farklı versiyon ile pazara giriş yapacak.
Nvidia'nın GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, yüksek kaliteli baskılı devre tasarımı üzerinde özenle seçilmiş komponentlere sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hız aşırtmacılar için geliştirilen ve yeni rekorlar kıracağı iddia edilen ekra kartında, daha yüksek voltaj stabilitesi için Nec/Tokkin proadlizer film kullanılırken, LN2 ile ulaşılacak yüksek hızlardaki güç ihtiyacını karşılmak üzere güncellenmiş güç devresine de yer veriliyor.
Üzerinde ikisi 8-pin diğeri ise 6-pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe güç konnektörüne yer verilen ekran kartında, profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına, çift BIOS özelliğine ve durum LED'leri de bulunuyor. Nvidia'nın GF110 GPU'sundan güç alan ve 512x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteği sunuyor.
Asus, MSI ve Gigabyte gibi firmaların benzer modellerinden farklı olarak tek fanlı soğutucu ile donatılan ekran kartının saat hızları henüz bilinmiyor ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi kuvvetle öuhtemel görünüyor. EVGA tarafından yakında satışa sunulacak olan  GTX 580 Classified modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
EVGA GeForce GTX 580 Classified, 3GB GDDR5 bellekle geliyor
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EVGA GeForce GTX 580 Classified, 3GB GDDR5 bellekle geliyor
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EVGA GeForce GTX 580 Classified, 3GB GDDR5 bellekle geliyor
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knnkpln 8 yıl en beğenilen
2 tane 8li 1 tane 6lı güç girişi.Anakart güç soketini gel buna tak.
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detroit21 8 yıl
Oquzhan53
sli yapılsa kac watt çeker acaba ?

Sli yapilabilecegini sanmiyorum 3000w psu lazim buna :S 2 6990 bile daha az cekiyor komedi ...
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Zeytinbey 8 yıl detroit21
detroit21
...
Sli yapilabilecegini sanmiyorum 3000w psu lazim buna :S 2 6990 bile daha az cekiyor komedi ...


Şaka gibi yorum...
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trumpet 8 yıl
evga nın diğer kartları gibi , bu da büyük bir ihtimal ile TR ye gelmez .
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knnkpln 8 yıl trumpet
trumpet

evga nın diğer kartları gibi , bu da büyük bir ihtimal ile TR ye gelmez .


İhtimal dahilinde bile değil zaten gelmeyecek çünkü Türkiye distribütör yok ayrıca evganın Türkiye pazarına girme niyeti de yok.
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HAAltuntas 8 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek olması kötü. Öteki türlü gelse de bir çok kullanıcı için yeni bir PSU demek olacaktı.
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bocekgrafik 8 yıl
Evga'ya yakışmayan bir kart...
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Zeytinbey 8 yıl
zaten türkiyeye gelmeyecek bir kart, özel komponentleriyle sanki profesyonel overclockçular için hazırlanmış bir kart, evga destekli kingpin testi haberide yakında düşer ortama... Fan blower gibi duruyor ama tam anlayamadım nasıl bir şey... Eğer kartlar bundan sonra böyle eşşek kadar genişlikte olursa kasa tercihlerimizi tekrar gözden geçirmeye başlayacağız...
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knnkpln 8 yıl en beğenilen
2 tane 8li 1 tane 6lı güç girişi.Anakart güç soketini gel buna tak.
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liberche 8 yıl knnkpln
knnkpln

2 tane 8li 1 tane 6lı güç girişi.Anakart güç soketini gel buna tak.


evet sanki biraz abartı olmuş :D

Bu kadar ekran kartına sahib olmak için iyi birde psu dönmek lazım .. ne kadar mantıklı bilemedim ..

Bir Nvidia olarak son kral alırım :D daha makul bir davranış olur ...
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