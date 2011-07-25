EVGA GeForce GTX 580 Classified, 3GB GDDR5 bellekle geliyor

EVGA ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı hız aşırtma odaklı GeForce GTX 580 Classified modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İleri seviyede modifikasyon içeren ekran kartı, EVGA'da ürün yöneticisi olarak görev yapan Jacob Freeman'ın açıklamasına göre biri 1.5GB GDDR5 diğeri ise 3GB GDDR5 bellekli olmak üzere iki farklı versiyon ile pazara giriş yapacak.

Nvidia'nın GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, yüksek kaliteli baskılı devre tasarımı üzerinde özenle seçilmiş komponentlere sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hız aşırtmacılar için geliştirilen ve yeni rekorlar kıracağı iddia edilen ekra kartında, daha yüksek voltaj stabilitesi için Nec/Tokkin proadlizer film kullanılırken, LN2 ile ulaşılacak yüksek hızlardaki güç ihtiyacını karşılmak üzere güncellenmiş güç devresine de yer veriliyor.

Üzerinde ikisi 8-pin diğeri ise 6-pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe güç konnektörüne yer verilen ekran kartında, profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına, çift BIOS özelliğine ve durum LED'leri de bulunuyor. Nvidia'nın GF110 GPU'sundan güç alan ve 512x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteği sunuyor.

Asus, MSI ve Gigabyte gibi firmaların benzer modellerinden farklı olarak tek fanlı soğutucu ile donatılan ekran kartının saat hızları henüz bilinmiyor ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi kuvvetle öuhtemel görünüyor. EVGA tarafından yakında satışa sunulacak olan GTX 580 Classified modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.