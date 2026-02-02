AV2 standardı için geri sayım: İlk taslak yayınlandı

AV2 standartlaşmaya yaklaşıyor
AV2, AV1'de kullanılan OBU (Open Bitstream Unit) tabanlı yapıyı koruyor. Ancak çoklu akış ve çok katmanlı video senaryoları için daha kapsamlı bir altyapı sunuyor. Çok akışlı decoder, çoklu kare başlıkları, katman yapılandırma kayıtları ve operating point sinyallemesi gibi yeni OBU bölümleri bu sürümle birlikte tanımlanmış durumda. Bu yapı ise, tek bir kapsayıcı içinde birden fazla alt akış ve katman taşıyan videolar için decoder tarafında daha esnek seçimler yapılmasına imkân tanıyor.
Yayınlanan dokümanın henüz taslak ve resmi onay sürecini beklediğini hatırlatalım. Bu nedenle AV2 desteğinin kısa vadede yaygınlaşması beklenmiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, AV1'in final spesifikasyonları 2018'de tamamlanmış, donanım tarafındaki ilk yaygın destek ise 2019-2021 döneminde gelmişti. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: