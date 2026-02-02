Giriş
    AV2 standardı için geri sayım: İlk taslak yayınlandı

    Alliance for Open Media, AV2 kodeği için bitstream ve decoding sürecini tanımlayan taslak dokümanı yayınladı. Yeni spesifikasyon, standardın son haline yaklaşıldığını gösteriyor.

    AV2 standardı için geri sayım: İlk taslak yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Alliance for Open Media, AV1'in yerini alacak yeni AV2 kodeği üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. Altı yılı aşkın bir süredir geliştirilen AV2, ilk rakamlara göre yüzde 30’a kadar daha düşük bitrate ile aynı kaliteyi sunacak. Son olarak AV2 için bitstream ve decoding sürecini tanımlayan taslak dokümanı yayınladı.

    AV2 standartlaşmaya yaklaşıyor

    AV2, AV1'de kullanılan OBU (Open Bitstream Unit) tabanlı yapıyı koruyor. Ancak çoklu akış ve çok katmanlı video senaryoları için daha kapsamlı bir altyapı sunuyor. Çok akışlı decoder, çoklu kare başlıkları, katman yapılandırma kayıtları ve operating point sinyallemesi gibi yeni OBU bölümleri bu sürümle birlikte tanımlanmış durumda. Bu yapı ise, tek bir kapsayıcı içinde birden fazla alt akış ve katman taşıyan videolar için decoder tarafında daha esnek seçimler yapılmasına imkân tanıyor.

    AV2 standardı için geri sayım: İlk taslak yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca AV2 için, Main araç seti altında üç farklı multi-sequence yapı (4:2:0, 4:2:2 ve 4:4:4) tanımlanırken, mevcut sürümde toplam altı profil destekleniyor. Çözümleme tarafında ise yeni işleme adımları ve filtreler bulunuyor. Bunlar arasında, luma parlaklığı ve gradyanlara göre luma ve chroma'yı ayarlayan Cross-Component Sample Offset (CCSO) ve detayları seçici biçimde güçlendirmeyi amaçlayan Guided Detail Filter (GDF) bulunuyor. 

    Yayınlanan dokümanın henüz taslak ve resmi onay sürecini beklediğini hatırlatalım. Bu nedenle AV2 desteğinin kısa vadede yaygınlaşması beklenmiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, AV1'in final spesifikasyonları 2018'de tamamlanmış, donanım tarafındaki ilk yaygın destek ise 2019-2021 döneminde gelmişti. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürebilir.

