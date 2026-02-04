AMD açıkladı: Dördüncü çeyrekte ve 2025 genelinde rekor kırdı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl geneline ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, hem çeyrek bazında hem de yıllık ölçekte tarihinin en yüksek gelir rakamlarını açıkladı. Bu performansta, veri merkezi çözümleri, yapay zeka hızlandırıcıları ve üst seviye işlemci portföyüne yönelik talep belirleyici oldu.

AMD'den 2025 rekoru

AMD, 2025'in dördüncü çeyreğinde 10,3 milyar dolarlık gelir elde etti. Brüt kar marjı %54 seviyesinde gerçekleşirken, faaliyet karı 1,8 milyar dolar, net kar ise 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Hisse başına kar 0,92 dolar seviyesinde ölçüldü. GAAP dışı sonuçlara bakıldığında ise brüt marj %57'ye, faaliyet karı 2,9 milyar dolara, net kar 2,5 milyar dolara ve hisse başına kar 1,53 dolara yükseldi.

2025 yılının tamamında ise AMD'nin geliri 34,6 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda brüt kar marjı %50, faaliyet karı 3,7 milyar dolar ve net kar 4,3 milyar dolar olarak kaydedildi. GAAP dışı tabloda ise faaliyet kârı 7,8 milyar dolar, net kâr 6,8 milyar dolar ve hisse başına kâr 4,17 dolar seviyesine çıktı. Veri merkezi bölümü, dördüncü çeyrekte yıllık %39 artışla 5,4 milyar dolar gelir elde etti. Bu artışta EPYC sunucu işlemcilerine olan güçlü talep ve Instinct GPU sevkiyatlarının hız kazanması etkili oldu. 2025 genelinde veri merkezi gelirleri %32 artışla 16,6 milyar dolara ulaştı.

AMD’ye göre yeni nesil Xbox 2027’de çıkacak: Özel SoC yolda 4 sa. önce eklendi

İstemci ve oyun segmentine gelirsek, çeyrek bazında %37 artışla 3,9 milyar dolar gelir bildirdi. İstemci tarafı, Ryzen işlemcilere yönelik talep ve pazar payı artışıyla 3,1 milyar dolara yükseldi. Oyun gelirleri ise yarı özel yonga satışları ve Radeon GPU’lara olan ilgi sayesinde %50 artışla 843 milyon dolara çıktı. Yıl genelinde istemci ve oyun segmentinin toplam geliri %51 artışla 14,6 milyar dolar oldu.

AMD CEO'su Lisa Su ise, 2025'i şirket için dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Ayrıca EPYC ve Ryzen işlemciler ile veri merkezi yapay zeka çözümlerinin 2026'ya güçlü bir ivme taşıdığını vurguladı.

