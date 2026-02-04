Giriş
    CEO’dan net mesaj: Intel’in GPU işinden vazgeçmeye niyeti yok

    Intel CEO’su Lip-Bu Tan, şirketin GPU işinden çıkmadığını net biçimde açıkladı. Yeni nesil ekran kartları şirket içinde geliştirilecek, üretimde Intel Foundry aktif rol oynayacak.

    CEO’dan net mesaj: Intel’in GPU işinden vazgeçmeye niyeti yok Tam Boyutta Gör
    Intel’in GPU tarafındaki geleceği uzun süredir hem tüketici hem de veri merkezi pazarında belirsizliklerle anılıyordu. Ancak şirketin CEO’su Lip-Bu Tan, yaptığı son açıklamalarla Intel’in ekran kartı ve hızlandırıcı pazarından çekilme gibi bir planı olmadığını açıkça ortaya koydu. Tan, gelecek GPU nesillerinin şirket içinde geliştirileceğini ve Intel’in bu alandaki varlığını uzun vadeli bir stratejiyle sürdürmek istediğini vurguladı.

    Intel, GPU’larda uzun vadeli oynuyor

    Intel’in zor bir dönemden geçtiği, özellikle yapay zeka tarafında net bir yol haritası çizmekte geciktiği bilinen bir gerçek. Mevcut tabloda şirketin hızlandırıcı planları denildiğinde öne çıkan tek somut proje, çıkarım odaklı Crescent Island olurken Jaguar Shores cephesindeki ilerleme ise belirsiz. Tüketici tarafında ise Battlemage mimarili Arc ekran kartları 2024’ün sonunda, profesyonel modeller ise 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmüştü.

    Cisco AI Summit’te konuşan Tan, Intel’in GPU’ları tamamen kendi bünyesinde geliştirmeye devam ettiğini, üretimin büyük ölçekli olarak gerçekleştirilmesinde Intel Foundry tarafının da aktif rol oynayacağını doğruladı. Bu kapsamda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Qualcomm’dan transfer edilen Eric Demers oldu. Tan’a göre bu üst düzey transfer, Intel’in GPU pazarına güçlü bir dönüş yapma hedefinin önemli bir parçası.

    Bununla birlikte CEO, Intel’in hem CPU hem GPU geliştiren, aynı zamanda kendi üretim tesislerini işleten ve bunları üçüncü taraf üreticilere de açan bir yapı üzerinde hareket edeceğinin altını çizdi.

    Bu hedefler doğrultusunda Intel, rakipleri gibi yıllık ürün döngüsü modelini benimsemiş durumda. Crescent Island ve yeni nesil Jaguar Shores projeleri dikkat çekici olsa da Nvidia ve AMD’nin hakim olduğu, rekabetin son derece sertleştiği bu segmentte Intel’in başarılı olabilmesi için ölçeklenebilirlik, toplam sahip olma maliyeti (TCO) ve altyapı entegrasyonu konularında kusursuz bir icra ortaya koyması gerekecek.

    Son olarak Intel’in tüketici sınıfı Panther Lake işlemcilerle birlikte gelen Xe3 “Celestial” entegre GPU’larda büyük bir sıçrama yaptığını belirtelim. Harici ekran kartı tarafında ise gözler, Battlemage ailesinin üst seviye modeli olması beklenen Arc B770’ye çevrilmiş durumda. Bu kartın Computex 2026 kapsamında tanıtılabileceği konuşuluyor.

