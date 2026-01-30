NVIDIA'dan yılların eskitemediği ekran kartlarına güvenlik güncellemesi

Game Ready sürücüleri artık Maxwell, Pascal ve Volta GPU'larını desteklemediğinden, sürücü yalnızca güvenlik yamaları içeriyor. NVIDIA'ya göre, 582.28 WHQL sürümü, CVE-2025-33217, CVE-2025-33218, CVE-2025-33219, CVE-2025-33220 ve CVE-2025-33237 dahil olmak üzere beş yüksek önem dereceli güvenlik açığını kapatıyor. Sürüm notlarında hata düzeltmeleri başlıkları altında herhangi bir sorun giderilmediği belirtiliyor.
NVIDIA 582.28 güncellemesi hangi kartlarla uyumlu?
Masaüstü
- GeForce 10 serisi: GeForce GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010
- GeForce 900 serisi: GeForce GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960, GTX 950
- GeForce 700 serisi: GeForce GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745
- NVIDIA TITAN serisi: NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X
Laptop
- MX serisi (Notebook): GeForce MX350, MX330, MX250, MX230, MX150, MX130, MX110
- GeForce 10 serisi (Notebook): GeForce GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050
- GeForce 900M serisi (Notebook): GeForce GTX 980, GTX 980M, GTX 970M, GTX 965M, GTX 960M, GTX 950M, GeForce 945M, 940MX, 930MX, 920MX, 940M, 930M
- GeForce 800M serisi (Notebook): GeForce GTX 860M, GTX 850M, GeForce 845M, 840M, 830M
NVIDIA 582.28 WHQL sürücüsünü resmi siteden indirebilir, tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/263266/ https://videocardz.com/newz/maxwell-and-pascal-gpus-get-a-new-nvidia-security-focused-driver-but-no-game-ready-updates