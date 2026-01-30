Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NVIDIA'dan yılların eskitemediği ekran kartlarına güvenlik güncellemesi

    NVIDIA, Maxwell, Pascal ve Volta tabanlı eski kartları için sürpriz bir güncelleme yayınladı. GeForce Security Update güncellemesi, 582.28 sürüm numarasını içeriyor.

    NVIDIA 582.28 sürücüsü yayımlandı indir & yükle Tam Boyutta Gör
    NVIDIA artık Maxwell ve Pascal mimarileriyle çalışan eski ekran kartları için düzenli oyun iyileştirmeleri ve optimizasyonları sunmuyor. Birçok kişinin NVIDIA'nın altın çağı olarak gördüğü bu kartlar hâlâ birçok bilgisayarda bulunuyor ve bütçe dostu oyunlar için oldukça yeterli performans sergiliyor. Şimdi, bu ekran kartları için yeni bir sürücü mevcut: GeForce Security Update Driver 582.28.

    Game Ready sürücüleri artık Maxwell, Pascal ve Volta GPU'larını desteklemediğinden, sürücü yalnızca güvenlik yamaları içeriyor. NVIDIA'ya göre, 582.28 WHQL sürümü, CVE-2025-33217, CVE-2025-33218, CVE-2025-33219, CVE-2025-33220 ve CVE-2025-33237 dahil olmak üzere beş yüksek önem dereceli güvenlik açığını kapatıyor. Sürüm notlarında hata düzeltmeleri başlıkları altında herhangi bir sorun giderilmediği belirtiliyor.

    NVIDIA 582.28 güncellemesi hangi kartlarla uyumlu?

    Masaüstü

    • GeForce 10 serisi: GeForce GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010
    • GeForce 900 serisi: GeForce GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960, GTX 950
    • GeForce 700 serisi: GeForce GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745
    • NVIDIA TITAN serisi: NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X

    Laptop

    • MX serisi (Notebook): GeForce MX350, MX330, MX250, MX230, MX150, MX130, MX110
    • GeForce 10 serisi (Notebook): GeForce GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050
    • GeForce 900M serisi (Notebook): GeForce GTX 980, GTX 980M, GTX 970M, GTX 965M, GTX 960M, GTX 950M, GeForce 945M, 940MX, 930MX, 920MX, 940M, 930M
    • GeForce 800M serisi (Notebook): GeForce GTX 860M, GTX 850M, GeForce 845M, 840M, 830M

    NVIDIA 582.28 WHQL sürücüsünü resmi siteden indirebilir, tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/263266/ https://videocardz.com/newz/maxwell-and-pascal-gpus-get-a-new-nvidia-security-focused-driver-but-no-game-ready-updates
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3 vakit namaz kılan ülkeler protez saç kullananların yorumları sakal neden çıkmaz lpg tank değişimi sonrası muayene süresi ali koç boy

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum