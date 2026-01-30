NVIDIA'dan yılların eskitemediği ekran kartlarına güvenlik güncellemesi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör NVIDIA artık Maxwell ve Pascal mimarileriyle çalışan eski ekran kartları için düzenli oyun iyileştirmeleri ve optimizasyonları sunmuyor. Birçok kişinin NVIDIA'nın altın çağı olarak gördüğü bu kartlar hâlâ birçok bilgisayarda bulunuyor ve bütçe dostu oyunlar için oldukça yeterli performans sergiliyor. Şimdi, bu ekran kartları için yeni bir sürücü mevcut: GeForce Security Update Driver 582.28.

Game Ready sürücüleri artık Maxwell, Pascal ve Volta GPU'larını desteklemediğinden, sürücü yalnızca güvenlik yamaları içeriyor. NVIDIA'ya göre, 582.28 WHQL sürümü, CVE-2025-33217, CVE-2025-33218, CVE-2025-33219, CVE-2025-33220 ve CVE-2025-33237 dahil olmak üzere beş yüksek önem dereceli güvenlik açığını kapatıyor. Sürüm notlarında hata düzeltmeleri başlıkları altında herhangi bir sorun giderilmediği belirtiliyor.

NVIDIA 582.28 güncellemesi hangi kartlarla uyumlu?

Masaüstü

GeForce 10 serisi: GeForce GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010

GeForce 900 serisi: GeForce GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960, GTX 950

GeForce 700 serisi: GeForce GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745

NVIDIA TITAN serisi: NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X

Laptop

MX serisi (Notebook): GeForce MX350, MX330, MX250, MX230, MX150, MX130, MX110

GeForce 10 serisi (Notebook): GeForce GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050

GeForce 900M serisi (Notebook): GeForce GTX 980, GTX 980M, GTX 970M, GTX 965M, GTX 960M, GTX 950M, GeForce 945M, 940MX, 930MX, 920MX, 940M, 930M

GeForce GTX 980, GTX 980M, GTX 970M, GTX 965M, GTX 960M, GTX 950M, GeForce 945M, 940MX, 930MX, 920MX, 940M, 930M GeForce 800M serisi (Notebook): GeForce GTX 860M, GTX 850M, GeForce 845M, 840M, 830M

NVIDIA 582.28 WHQL sürücüsünü resmi siteden indirebilir, tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eski efsane Nvidia ekran kartlarına güvenlik güncellemesi

