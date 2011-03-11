Yaklaşan GeForce GTX 590 lansmanı öncesinde EVGA, çift grafik işlemcili GeForce GTX 460 2Win modelini duyurdu. GF104 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, her GPU için 336x paralel işlemci (CUDA çekirdeği) olmak üzere toplamda 672x paralel işlem birimi ile birlikte 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2048MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimleri 700MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de çalışan EVGA GeForce GTX 460 2Win'in sunduğu bellek bant genişliği ise 230.4 GB/saniye olarak açıklandı. EVGA tarafından ifade edilen performans sonuçlarına göre, Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü model olan GeForce GTX 580'den daha hızlı olan ekran kartının 3DVision Surround teknolojisiyle yapılacak çoklu monitör kurulumları için tek kartta en yüksek performansı vereceği belirtiliyor. Görüntü aktarımı için üç adet DVI ve bir adet Mini HDMI portuna sahip olan EVGA GeForce GTX 460 2Win'in yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.