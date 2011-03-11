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EVGA çift grafik işlemcili GeForce GTX 460 2Win modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,7b
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35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan GeForce GTX 590 lansmanı öncesinde EVGA, çift grafik işlemcili GeForce GTX 460 2Win modelini duyurdu. GF104 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, her GPU için 336x paralel işlemci (CUDA çekirdeği) olmak üzere toplamda 672x paralel işlem birimi ile birlikte 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2048MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimleri 700MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de çalışan EVGA GeForce GTX 460 2Win'in sunduğu bellek bant genişliği ise 230.4 GB/saniye olarak açıklandı. EVGA tarafından ifade edilen performans sonuçlarına göre, Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü model olan GeForce GTX 580'den daha hızlı olan ekran kartının 3DVision Surround teknolojisiyle yapılacak çoklu monitör kurulumları için tek kartta en yüksek performansı vereceği belirtiliyor. Görüntü aktarımı için üç adet DVI ve bir adet Mini HDMI portuna sahip olan EVGA GeForce GTX 460 2Win'in yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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brev 8 yıl
techpowerup.com/...
Buradan detaylarını görebilirsiniz...
Amerika fiyatı 429$
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brev 8 yıl
Fiyatı yurtdışında gtx 580 den düşük.Performansıda 580'den yüksek.Güzel bir kart olmuş alınabilir...Tabii türkiye fiyatı biraz uçuk olacağı için almak zor olabilir.Yurt dışından alma imkanı varsa alın derim...5xx ve 4xx çipler özellik ve teknik açıdan birbirlerine yakın kartlar.Bu açıdan bakınca bu kartta 4xx serisi kullanılması fazla bir dezavantaj oluşturmuyor.
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Muhibbi- 8 yıl
Isınma konusunda değil ölesini yapmıştım :)
soğutma gerçekten güzel :)
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adilazimdegilx 8 yıl
PSsi güzel olmuş ama. 590 ve 6990 için de bekleriz
Asıl hakedenler onlar.
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Muhibbi- 8 yıl
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adilazimdegilx 8 yıl

mustafax_001

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Bu fanlarla bu GPUlar 60C de çalışır. Yanlış konudasın.
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theyapici 8 yıl
kol böreği gibi ve niye eski teknoloji yenisinden yapsana hacı 5xx serisinden
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DH Misafiri 8 yıl
GTX 460*2 3 fan ile anca soğutulabiliyo ise GTX 590 kaç fan ile ısı kontrolü altında tutulcak acaba ??
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mczaga 8 yıl
daha bi tanesini alamadım adamlar ikilisini çıkarıyor.
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dreamblue35 8 yıl
bu kartlardan 2 tane alıp sli yapmak herhalde bir 3 yıl ekran kartı almamak demek gibi bir şey olur
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lj94 8 yıl
@raiden777 evga saphiri yer yer. :D
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xdorukx 8 yıl
Radyatöre benziyor :D
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