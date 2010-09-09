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EVGA'dan 850MHz'de çalışan iki yeni GeForce GTX 460 FTW

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan 850MHz'de çalışan iki yeni GeForce GTX 460 FTW
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EVGA'dan 850MHz'de çalışan iki yeni GeForce GTX 460 FTW
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Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olan EVGA, GeForce GTX460 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. FTW (For The Win) serisi altında hazırlanan GF104 tabanlı yeni ekran kartları, yüksek saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Her ikisi de 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan DirectX 11 destekli yeni kartları, kullandıkları soğutucu tasasrımları ayırıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerde daha yüksek stabilite için MOSFET soğutucusuna yer verildiği de EVGA tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

EVGA'nın yeni modellerinden referans tasarımlı GeForce GTX 460 FTW 260$, özel tasarımlı GeForce GTX 460 FTW EE ise 270$ seviyesinden fiyatlandırılıyor.

EVGA'dan 850MHz'de çalışan iki yeni GeForce GTX 460 FTW
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EVGA'dan 850MHz'de çalışan iki yeni GeForce GTX 460 FTW
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milyondabir 9 yıl
cift gpu nerde tek gpu vgaları 2 gpu fiayada sat ohh ne kazık ama
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=lachesis= 9 yıl
evgaya yakışan tasarımlar olmuş ama soğutmayı biraz daha iyi yapsaymış mükemmel olurdu
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tahir40 9 yıl
Meaşallah... Biz ASUS'a para yetiremiyoz bunu rüyada görürüz artık....
Hayırlı Bayramlar...
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aydogdu1453 9 yıl
hocam bu kartlar artık bizim bahçeye gelmeli bakınsana kalite kokuyor.Birde artık şu physx ve tesellation denilen zırvalıga biraz agırlık versin nvidia olmuyo valla yeri geliyo gtx 480 bile bayılıyo efeklerde (tesellation şu anda amd rodeon'a göre iyi olsada) hiç ugraşmıyosanız bari en üst seviye kartlarınız parasını hak etsin.
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Sanadamilolo 9 yıl

aydogdu1453

hocam bu kartlar artık bizim bahçeye gelmeli bakınsana kalite kokuyor.Birde artık şu physx ve tesellation denilen zırvalıga biraz agırlık versin nvidia olmuyo valla yeri geliyo gtx 480 bile bayılıyo efeklerde (tesellation şu anda amd rodeon'a göre iyi olsada) hiç ugraşmıyosanız bari en üst seviye kartlarınız parasını hak etsin.

yok yahu ben mafia ada denedim gtx 470 i...ocsiz full hd hersey high phyx de high hiç kasmadan gayet akıcı oyndadım...sole ki oyuna basladığım ilk 10 saniye anlık kasıntılar oluyor ama sonra gayet akıcı gabliba 60 fps felan alıyorum...yani ole cok da ucuk bisi değil...tabiki daha sonraki driverlarlada bu durum dahada düzelecektir
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ghost recon advanced 9 yıl
gtx460 kartın soğutucusu aynı normal 5870 gibi olmuş ama anlamadığım bişi var niye bu evga markası türkiyede satılmıyor vatan bilgisayar yada gold pc gibi yerlerde almak isteyen belki bu modeli alacak
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
10 yıl garanti meselesi yüzünden satılmıyordur belki de. Malum bizdeki 2 yıl garanti bile çoğu firma için ızdırap demek. Halbu ki 1 haftalık sözlü garanti olsa, biz de bozuldukça hep yenisini alsak adamlara iki yıl eziyet etmesek ithalatçılar 5 değil 50 kazansa ne güzel olur.
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

ghost recon advenced

gtx460 kartın soğutucusu aynı normal 5870 gibi olmuş ama anlamadığım bişi var niye bu evga markası türkiyede satılmıyor vatan bilgisayar yada gold pc gibi yerlerde almak isteyen belki bu modeli alacak


Bizim satıcıların işine gelmiyor 10 sene garanti olayı ondan olabilir
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