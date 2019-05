EVGA'dan 850MHz'de çalışan iki yeni GeForce GTX 460 FTW

Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olan EVGA, GeForce GTX460 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. FTW (For The Win) serisi altında hazırlanan GF104 tabanlı yeni ekran kartları, yüksek saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Her ikisi de 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan DirectX 11 destekli yeni kartları, kullandıkları soğutucu tasasrımları ayırıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerde daha yüksek stabilite için MOSFET soğutucusuna yer verildiği de EVGA tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

EVGA'nın yeni modellerinden referans tasarımlı GeForce GTX 460 FTW 260$, özel tasarımlı GeForce GTX 460 FTW EE ise 270$ seviyesinden fiyatlandırılıyor.