EVGA'dan 850MHz'de çalışan iki yeni GeForce GTX 460 FTW

Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olan EVGA, GeForce GTX460 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. FTW (For The Win) serisi altında hazırlanan GF104 tabanlı yeni ekran kartları, yüksek saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Her ikisi de 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan DirectX 11 destekli yeni kartları, kullandıkları soğutucu tasasrımları ayırıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerde daha yüksek stabilite için MOSFET soğutucusuna yer verildiği de EVGA tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.
EVGA'nın yeni modellerinden referans tasarımlı GeForce GTX 460 FTW 260$, özel tasarımlı GeForce GTX 460 FTW EE ise 270$ seviyesinden fiyatlandırılıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayırlı Bayramlar...
yok yahu ben mafia ada denedim gtx 470 i...ocsiz full hd hersey high phyx de high hiç kasmadan gayet akıcı oyndadım...sole ki oyuna basladığım ilk 10 saniye anlık kasıntılar oluyor ama sonra gayet akıcı gabliba 60 fps felan alıyorum...yani ole cok da ucuk bisi değil...tabiki daha sonraki driverlarlada bu durum dahada düzelecektir
Bizim satıcıların işine gelmiyor 10 sene garanti olayı ondan olabilir