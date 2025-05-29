AMD RX 9060 XT testlerde ortaya çıktı: İşte erken sonuçlar

AMD RX 9060 XT test edildi
AMD'nin yeni tanıttığı Radeon RX 9060 XT modeli, henüz resmi testler çıkmadan önce Geekbench testlerinde görünmeye başladı. Peki yeni ekran kartı neler sunuyor? Geekbench verilerine göre Ryzen 7 7800X3D işlemci ve AORUS X870E Master anakart ile test edilen RX 9060 XT 16GB; OpenCL testinde 109.315 puan, Vulkan testinde ise 124.251 puan elde etti.
|Ekran Kartı
|Bellek
|OpenCL Skoru
|OpenCL %
|Vulkan Skoru
|Vulkan %
|AMD Radeon RX 9070 XT
|16GB
|158,990
|86%
|181,320
|100%
|AMD Radeon RX 7800 XT
|16GB
|140279
|75%
|156865
|87%
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
|16GB/8
|138869
|75%
|133861
|74%
|AMD Radeon RX 9070
|16GB
|134163
|72%
|164347
|91%
|AMD Radeon RX 7700 XT
|12GB
|127276
|68%
|141288
|78%
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|8GB
|123883
|67%
|118299
|65%
|AMD Radeon RX 9060 XT
|16GB
|109315
|59%
|124251
|69%
|AMD Radeon RX 7600 XT
|16GB
|83313
|45%
|99223
|55%
Kıyaslamak adına RX 9060 XT, bu skorlarla selefi RX 7600 XT’ye göre %25 ila %31 arasında daha yüksek performans sunuyor. Ancak bu sonuçların doğrudan oyun performansına yansıdığı söylenemez. Zira Geekbench, doğrudan oyunculara hitap eden DirectX, ışın izleme veya yapay zekâ yükseltme teknolojilerini kapsamıyor.
Yeni modelin konumlandırması da bu sonuçlarla biraz daha netleşmiş durumda. RX 9060 XT, AMD'nin iddia ettiği gibi RTX 5060 Ti 16 GB’a karşı rekabet edecek olsa da, Geekbench testleri kartın RX 7700 XT ve RX 7800 XT arasına yerleştiğine işaret ediyor. Bu bağlamda RX 9060 XT, hem fiyat hem performans açısından AMD’nin portföyünde stratejik bir boşluğu dolduruyor olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: