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    AMD RX 9060 XT testlerde ortaya çıktı: İşte erken sonuçlar

    Radeon RX 9060 XT, Geekbench’te ortaya çıkan ilk testlerde RX 7600 XT'den %25 daha hızlı görünüyor. İşte RX 9060 XT'ye ait erken kıyaslama sonuçları...         

    AMD RX 9060 XT testlerde ortaya çıktı: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD, bidildiğiniz gibi merakla beklenen Radeon RX 9060 XT modelini duyurmuş ancak performansı hakkında daha fazla detay paylaşmamıştı. Tek paylaşılan bilgi ise kartın özellikleri ve çıkış tarihi oldu. Şimdi bu belirsizlik yavaş yavaş sonlanmaya başlıyor. Radeon RX 9060 XT, RX 7600 XT ile karşılaştırıldı.

    AMD RX 9060 XT test edildi

    AMD'nin yeni tanıttığı Radeon RX 9060 XT modeli, henüz resmi testler çıkmadan önce Geekbench testlerinde görünmeye başladı. Peki yeni ekran kartı neler sunuyor? Geekbench verilerine göre Ryzen 7 7800X3D işlemci ve AORUS X870E Master anakart ile test edilen RX 9060 XT 16GB; OpenCL testinde 109.315 puan, Vulkan testinde ise 124.251 puan elde etti.

    Ekran Kartı Bellek OpenCL Skoru OpenCL % Vulkan Skoru Vulkan %
    AMD Radeon RX 9070 XT 16GB 158,990 86% 181,320 100%
    AMD Radeon RX 7800 XT 16GB 140279 75% 156865 87%
    NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB/8 138869 75% 133861 74%
    AMD Radeon RX 9070 16GB 134163 72% 164347   91%
    AMD Radeon RX 7700 XT 12GB 127276   68% 141288 78%
    NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 123883 67% 118299 65%
    AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 109315 59% 124251 69%
    AMD Radeon RX 7600 XT 16GB 83313 45% 99223   55%

    Kıyaslamak adına RX 9060 XT, bu skorlarla selefi RX 7600 XT’ye göre %25 ila %31 arasında daha yüksek performans sunuyor. Ancak bu sonuçların doğrudan oyun performansına yansıdığı söylenemez. Zira Geekbench, doğrudan oyunculara hitap eden DirectX, ışın izleme veya yapay zekâ yükseltme teknolojilerini kapsamıyor. 

    Yeni modelin konumlandırması da bu sonuçlarla biraz daha netleşmiş durumda. RX 9060 XT, AMD'nin iddia ettiği gibi RTX 5060 Ti 16 GB’a karşı rekabet edecek olsa da, Geekbench testleri kartın RX 7700 XT ve RX 7800 XT arasına yerleştiğine işaret ediyor. Bu bağlamda RX 9060 XT, hem fiyat hem performans açısından AMD’nin portföyünde stratejik bir boşluğu dolduruyor olabilir.

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