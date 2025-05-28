Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya ve ABD arasında 1 trilyon yenlik çip diplomasisi

    Japonya, ABD ile devam eden gümrük vergisi müzakereleri sırasında milyarlarca dolar değerinde yarı iletken ürünü satın almayı teklif etti. İthalatın 6,94 milyar dolara kadar çıkabileceği söyleniyor.

    Japonya ve ABD arasında 1 trilyon yenlik çip diplomasisi Tam Boyutta Gör
    Japonya hükümeti, ABD ile devam eden gümrük tarifesi görüşmeleri kapsamında önemli bir teklifte bulundu. Hükümet kaynaklarına göre Japonya, başta Nvidia olmak üzere ABD'li yarı iletken üreticilerinden toplam değeri 1 trilyon yen (yaklaşık 6,9 milyar dolar) seviyelerini bulabilecek ölçekte çip satın almayı teklif etti. Bu teklifin, ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik stratejik bir adım olarak masaya sürüldüğü belirtiliyor.

    Çip diplomasisi

    Japon hükümeti, büyük ölçekli çip ithalatını desteklemek amacıyla, özellikle veri merkezleri işleten telekomünikasyon ve teknoloji firmalarına yönelik sübvansiyonlar sağlamayı planlıyor. Bu teşviklerin, yerli firmaların yüksek maliyetli ithalat kalemlerini daha sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor.

    Öte yandan Nvidia, küresel yapay zeka çip pazarında yaklaşık yüzde 80'lik pazar payıyla liderliğini sürdürürken, Japonya'nın ABD'den yapacağı bu büyük ölçekli alımların büyük kısmının Nvidia'dan gerçekleşmesi bekleniyor.

    Japonya ve ABD arasında 1 trilyon yenlik çip diplomasisi
    Bilindiği üzere dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC’nin merkez üretim üssü Tayvan’da. Tayvan ve Çin arasındaki gerilim ise son derece büyük bir jeopolitik risk üretiyor. Bu, tüm dünyayı etkisi altına alabilecek potansiyel bir çip krizini tetikleyebilir. ABD, böyle bir senaryoyu yaşamamak adına üretimi ülke içine kaydırmaya çalışıyor.

    Japonya ise bu sürece aktif destek vermeye hazır. Tokyo yönetimi, ABD’de üretilecek kritik yarı iletken bileşenlerine —örneğin yonga plakası ve kimyasal çözümler— yönelik destek tedbirleri sunma teklifinde bulundu. Japon yetkililer, bu adımların sadece ticari değil, aynı zamanda iki ülke için ekonomik güvenlik açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 1 trilyon yenlik çip satın alma teklifi ise ABD'nin Japonya ile arasındaki yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedefliyor. Önümüzdeki G7 zirvesine kadar bakanlık düzeyinde ikili görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kopazar indirim kodu elektrik sayacında görüntü yok epson yazıcı mürekkep doldurdum ama yazmıyor broncho munal tahakkuk kaydı bulunamadı ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
    Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum