Japonya ve ABD arasında 1 trilyon yenlik çip diplomasisi

Çip diplomasisi
Japon hükümeti, büyük ölçekli çip ithalatını desteklemek amacıyla, özellikle veri merkezleri işleten telekomünikasyon ve teknoloji firmalarına yönelik sübvansiyonlar sağlamayı planlıyor. Bu teşviklerin, yerli firmaların yüksek maliyetli ithalat kalemlerini daha sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor.
Öte yandan Nvidia, küresel yapay zeka çip pazarında yaklaşık yüzde 80'lik pazar payıyla liderliğini sürdürürken, Japonya'nın ABD'den yapacağı bu büyük ölçekli alımların büyük kısmının Nvidia'dan gerçekleşmesi bekleniyor.
Japonya ise bu sürece aktif destek vermeye hazır. Tokyo yönetimi, ABD’de üretilecek kritik yarı iletken bileşenlerine —örneğin yonga plakası ve kimyasal çözümler— yönelik destek tedbirleri sunma teklifinde bulundu. Japon yetkililer, bu adımların sadece ticari değil, aynı zamanda iki ülke için ekonomik güvenlik açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 1 trilyon yenlik çip satın alma teklifi ise ABD'nin Japonya ile arasındaki yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedefliyor. Önümüzdeki G7 zirvesine kadar bakanlık düzeyinde ikili görüşmelerin sürmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: