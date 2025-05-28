Japonya ve ABD arasında 1 trilyon yenlik çip diplomasisi

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Tam Boyutta Gör Japonya hükümeti, ABD ile devam eden gümrük tarifesi görüşmeleri kapsamında önemli bir teklifte bulundu. Hükümet kaynaklarına göre Japonya, başta Nvidia olmak üzere ABD'li yarı iletken üreticilerinden toplam değeri 1 trilyon yen (yaklaşık 6,9 milyar dolar) seviyelerini bulabilecek ölçekte çip satın almayı teklif etti. Bu teklifin, ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik stratejik bir adım olarak masaya sürüldüğü belirtiliyor.

Çip diplomasisi

Japon hükümeti, büyük ölçekli çip ithalatını desteklemek amacıyla, özellikle veri merkezleri işleten telekomünikasyon ve teknoloji firmalarına yönelik sübvansiyonlar sağlamayı planlıyor. Bu teşviklerin, yerli firmaların yüksek maliyetli ithalat kalemlerini daha sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor.

Öte yandan Nvidia, küresel yapay zeka çip pazarında yaklaşık yüzde 80'lik pazar payıyla liderliğini sürdürürken, Japonya'nın ABD'den yapacağı bu büyük ölçekli alımların büyük kısmının Nvidia'dan gerçekleşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC’nin merkez üretim üssü Tayvan’da. Tayvan ve Çin arasındaki gerilim ise son derece büyük bir jeopolitik risk üretiyor. Bu, tüm dünyayı etkisi altına alabilecek potansiyel bir çip krizini tetikleyebilir. ABD, böyle bir senaryoyu yaşamamak adına üretimi ülke içine kaydırmaya çalışıyor.

Japonya ise bu sürece aktif destek vermeye hazır. Tokyo yönetimi, ABD’de üretilecek kritik yarı iletken bileşenlerine —örneğin yonga plakası ve kimyasal çözümler— yönelik destek tedbirleri sunma teklifinde bulundu. Japon yetkililer, bu adımların sadece ticari değil, aynı zamanda iki ülke için ekonomik güvenlik açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 1 trilyon yenlik çip satın alma teklifi ise ABD'nin Japonya ile arasındaki yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedefliyor. Önümüzdeki G7 zirvesine kadar bakanlık düzeyinde ikili görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

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Japonya ve ABD arasında 1 trilyon yenlik çip diplomasisi

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