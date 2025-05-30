Intel Arc B770 yakında geliyor: Sessizce doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Intel’in merakla beklenen ekran kartı Arc B770, sessiz sedasız yeniden doğrulandı. Computex 2025'te paylaşılan yeni bilgiler, modelin hâlâ yolda olduğunu gösteriyor. İlk olarak 2023 yazında gündeme gelen BMG-G31 GPU temelli kart, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru iptal edildiği iddialarıyla gölgede kalmıştı. Ancak yeni sızıntılar, "Büyük Battlemage"in geri dönebileceğini söylüyor.

Arc B770 iptal edilmedi

Hollanda merkezli Tweakers.net’in haberine göre Intel, Arc B770 modelini Computex 2025'te kamuya açık bir şekilde tanıtmadı. Ancak bazı katılımcılar, kartın kapalı toplantılarda doğrulandığını aktarıyor. Bu da Arc B770'in iptal edilmediği ve halen geliştirme sürecinde olduğunu doğruladı.

Kaçıranlar için yeni model, daha önce tanıtılan Arc B580'in bir üst versiyonu olacak. Daha önce ise B580, RTX 4060 karşısında konumlanmış, özellikle fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmişti. Arc B770 ise, sızıntılara göre 32 Xe2 çekirdeği sunan BMG-G31 GPU'ya dayanıyor. Bu da B580'e kıyasla yaklaşık %60 daha fazla işlem birimi anlamına geliyor. Performans hedefi ise GeForce RTX 4070 SUPER ve Radeon RX 7900 GRE civarında olabilir.

Öte yandan piyasa artık RTX 50 "Blackwell" ve RDNA 4'e yönelmişken, bu rekabetin nasıl şekilleneceği büyük ölçüde fiyata bağlı olacak. Bir diğer ilginç detay, Intel Japonya sitesinde ortaya çıkan "Arc B750" ibaresi. Henüz bu kartla ilgili resmi bir bilgi yok; ancak Arc B770’in yanında başka bir Battlemage modelinin daha gelebileceğine dair ipuçları sunuyor.

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Son olarak Arc B770’in resmi lansman tarihi hâlâ net değil. Ancak duyurunun kısa süre içerisinde paylaşılmasını bekliyoruz. Bu bekleyişte ise potansiyel stok sorunlarının önüne geçilebilir.

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