Çin’in ilk 6nm yerli GPU’su G100, RTX 4060 performansına göz kırpıyor

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli ekran kartı girişimi Lisuan Technology, ülkenin ilk 6nm üretim süreciyle geliştirilen yerli GPU’su G100’ün başarıyla çalıştırıldığını duyurdu. Şirketin resmi WeChat hesabı üzerinden yapılan açıklama, Çin’in ekran kartı pazarındaki bağımsızlık yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Baştan sona yerli tasarım

2021 yılında kurulan Lisuan Technology, Çin'in teknolojik özerklik hedefleri doğrultusunda hızla gelişen yerli GPU ekosisteminin en genç oyuncularından biri. Öte yandan G100 hakkında kamuoyuyla paylaşılan teknik detaylar henüz sınırlı. Ancak kartın Lisuan Technology'nin sıfırdan geliştirdiği "TrueGPU" adlı özgün mimari üzerine inşa edildiği vurgulanıyor. Bu yönüyle, Imagination gibi yabancı IP lisanslarıyla çalışan diğer Çinli şirketlerden ayrışıyor. Şirket, 6nm üretim sürecine dair üretici bilgisi paylaşmasa da, mevcut ABD yaptırımları nedeniyle Samsung ve TSMC gibi küresel devlerin devre dışı kalması, üretimin büyük olasılıkla Çinli yarı iletken üreticisi SMIC tarafından gerçekleştirildiğini düşündürüyor. Aynı üretim süreci, Huawei’nin AI odaklı Ascend 920 çiplerinde de kullanılıyor.

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Performans tarafında kulislerde G100’ün performans olarak Nvidia’nın GeForce RTX 4060 modeliyle yarışabileceği konuşuluyor. Bu iddia, ciddi bir şüpheyle karşılanıyor. Zira RTX 4060, her ne kadar "önceki nesil" bir model olsa da, halen sınıfının en iyi ekran kartları arasında yer alıyor. Eğer gerçekten de verimli bir şekilde RTX 4060 performansı verilebilirse Çinli firmanın ciddi bir rekabet faktörü haline gelebileceği söylenebilir.

G100’ün ayrıca yüksek bellek kapasitesine ve makul güç tüketimine sahip olacağı öne sürülüyor. DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 ve OpenGL 3.0 gibi yaygın grafik API'lerini desteklemesi, kartın oyun performansına da odaklandığını gösteriyor.

Şirket için zorlu bir süreç

Lisuan Technology için yukarıdaki ifadeler olumlu olsa da aynı şeyi şirketin finansal yönü için söylemek zor. 2024 yılında iflasın eşiğinden Dongxin Semiconductor’dan aldığı 27,7 milyon dolarlık destek sayesinde kurtulan firma, G100'ü esasında 2023'te, yani RTX 4060'la aynı tarihte piyasaya sürmeyi hedefliyordu. Bugün gelinen noktada, G100’ün ilk silikonları fabrikadan alındı ve başarıyla çalıştırıldı. Şirket şu anda donanım ve yazılım doğrulama testlerinin yanı sıra sürücü optimizasyonları üzerinde çalışıyor.

G100’ün halen tape-out (üretim öncesi son tasarım doğrulama) aşamasında olduğu ve riskli deneme üretimlerinin sürdüğü belirtiliyor. Lisuan Technology, 2025’in üçüncü çeyreğinde sınırlı sayıda G100 örneği teslim etmeyi hedefliyor. Ancak gerçek anlamda seri üretim ve pazara sunumun 2026'dan önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Her ne kadar RTX 4060 hedefi önemli olsa da bu noktada firma için Nvidia, AMD ya da Intel bir rekabet faktörü değil; en azından kısa vadede.

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Çin’in ilk 6nm GPU’su G100, RTX 4060 performansına göz kırpıyor

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