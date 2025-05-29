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Tam Boyutta Gör Nvidia, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu çeyrekte 45 milyar dolarlık tahminin biraz altında kalarak 44,1 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Yıllık gelir %69 arttı

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %12 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 26 milyar dolar gelir elde etmişti. Dolayısıyla yıllık gelir artışı %69 seviyesinde gerçekleşti.

Nvidia'nın net karı da bu çeyrekte yıllık %26 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen mali yılın aynı döneminde 14,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 60 sentten 76 sente çıktı.

Şirketin yapay çiplerini ve ilgili parçaları içeren veri merkezi bölümü, yıllık bazda %73 artışla 39,1 milyar dolar gelir elde etti ve bu rakam toplam gelirin %88’ini oluşturdu. Nvidia'nın grafik çiplerini içeren oyun bölümü ise yıllık bazda %42 artışla 3,8 milyar dolar gelir elde etti.

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Çin'e ihracat kısıtlamaları 8 milyar dolara mal oldu

Nvidia, ABD hükümetinin Çin'e ihraç edilen H20 çiplerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle yaklaşık 8 milyar dolar kayıp yaşadığını bildirdi.

Siyasi gerilimlere rağmen, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle Nvidia hızla büyümeye devam ediyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang yaptığı açıklamada, “Nvidia’nın yapay zeka altyapısına yönelik küresel talep inanılmaz derecede güçlü” değerlendirmesinde bulundu.

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Nvidia hızla büyümeye devam ediyor: Gelirini %69 arttırdı

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