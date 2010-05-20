EVGA'dan GeForce GTX 470 için su soğutma bloğu

Fermi lansmanıyla eş zamanlı olarak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin su soğutmalı HydroCopper versiyonlarını duyuran EVGA, GeForce GTX 470 için hazırladığı su soğutma bloğunu ayrı olarak satmaya başladı. Tamamı bakır olan ve Krom plaka ile kaplanan su soğutma bloğu, güncel su soğutma sistemlerinin tamamına yakınına destek sunuyor.

İki, üç ve dört yollu SLI kurulumlarıyla uyumlu olan ve GeForce GTX 470'in çalışma sıcaklığını ciddi düzeyde (40+ derece) aşağı çeken C110 kod adlı su soğutma bloğu, 139.99 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.