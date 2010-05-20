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EVGA'dan GeForce GTX 470 için su soğutma bloğu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan GeForce GTX 470 için su soğutma bloğu
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Fermi lansmanıyla eş zamanlı olarak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin su soğutmalı HydroCopper versiyonlarını duyuran EVGA, GeForce GTX 470 için hazırladığı su soğutma bloğunu ayrı olarak satmaya başladı. Tamamı bakır olan ve Krom plaka ile kaplanan su soğutma bloğu, güncel su soğutma sistemlerinin tamamına yakınına destek sunuyor.

İki, üç ve dört yollu SLI kurulumlarıyla uyumlu olan ve GeForce GTX 470'in çalışma sıcaklığını ciddi düzeyde (40+ derece) aşağı çeken C110 kod adlı su soğutma bloğu, 139.99 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

EVGA'dan GeForce GTX 470 için su soğutma bloğu
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EVGA'dan GeForce GTX 470 için su soğutma bloğu
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EVGA'dan GeForce GTX 470 için su soğutma bloğu
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tarkancek 9 yıl
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Hebele Hübele
20.05.2010 Saat: 23:52
gtx 470 iptal edilmedi mi
sen daha oradamı kaldınn!!!:))) şuan heryerde bu kart satılıyorr:))
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trooper27 9 yıl
150 dolar bu karta fark vereceğime gider direk gtx 480 alırım varsın az oc olsun
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Tolgá 9 yıl
evga Türkiye pazarına girmeli mutlaka bir çok güzel üründen mahrum kalıyoruz
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Hebele Hübele 9 yıl
gtx 470 iptal edilmedi mi
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Batuist 9 yıl

666
20.05.2010 Saat: 17:47
Şu Fermiler çıktı çıkalı su bloğu üretiminde patlama yaşanmakta

evet bu çok doğru benimde dikkatimi çekti..
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saintroyo 9 yıl
nasipse ocak ta fermi ile birlikte sıvı soğutmaya geçceğim sistemce
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tarkancek 9 yıl
gtx470 in hava soğutmasını alanlar için çok ii olmuş.. zira sonradan su soğutmaya dönebilme şanları olmuş oluyorr..
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=lachesis= 9 yıl
gtx480'nede lazım böle, soğutma neredeyse izgara seti gibi
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fukarakoala 9 yıl
Evga nın modellerini inceleyince neden ülkemizde yok sorusunu soruyorum çünkü kullananların memnuniyeti fazla ve kaliteli ürünleri hep mevcut :(
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artenis 9 yıl
sogutma kanalları güzel ancak 140$ yurtdısı yüksek, yaklaşık 20santigrad C daki bir su bu kadar sıcaklık dusururmu bilemiyorum.
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Patronage 9 yıl
Evga gibi bir markanın Türkiye pazarında olmaması çok kötü, çok güzel çok iyi ürünler çıkartıyorlar ama biz bunlardan yararlanamıyoruz Lanet olsun.
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