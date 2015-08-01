EVGA'nın X99 Micro anakartı yenilendi

EVGA'nın micro-ATX tarafında X99 Micro olarak satışa bulunan anakart modeli, gördüğü ilgi üzerine bazı yeni özellikler kazanarak X99 Micro2 adıyla yeniden tüketicilerin karşısına çıkıyor.





LGA2011 soketini temel alan X99 Micro2, 4 adet DDR4 bellek yuvasına ve 3 adet de PCI-Express 3.0 x16 slotuna ev sahipliği yapıyor. İşlemci soketi ise 6 fazlı dijital voltaj regülatör modülünden gücünü alıyor.





10 adet SATA3 6Gb/s portu ve bir adet M.2 32GB/s portu bulunan anakartta önceki modelden farklı olarak USB 3.1 teknolojisi ve USB Type-C bağlantısı destekleniyor. Ayrıca fazladan 4 adet SATA3 portu mevcut. Ancak SATA-Express girişine yer verilmiyor.





Ayrıca ses donanımı, güç-reset-temizleme CMOS anahtarları, nikel kaplama işlemci soketi, küçük bir LCD ekran ile ısı takibi, katı kapasitörler, 5 adet fan girişi, 1 adet Intel Gb NIC şeklindeki özellikler aynı kalmış. EVGA yeni anakartında fiyat yönünden bir değişikliğe gitmemiş ve 230$ bandında kalmış. Ürün satışa sunulmuş durumda.

http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=131-HE-E095-KR