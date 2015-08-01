Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'nın X99 Micro anakartı yenilendi

3 yıl
3,4b
1
4
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EVGA'nın X99 Micro anakartı yenilendi

EVGA'nın micro-ATX tarafında X99 Micro olarak satışa bulunan anakart modeli, gördüğü ilgi üzerine bazı yeni özellikler kazanarak X99 Micro2 adıyla yeniden tüketicilerin karşısına çıkıyor. 

LGA2011 soketini temel alan X99 Micro2, 4 adet DDR4 bellek yuvasına ve 3 adet de PCI-Express 3.0 x16 slotuna ev sahipliği yapıyor. İşlemci soketi ise 6 fazlı dijital voltaj regülatör modülünden gücünü alıyor. 

10 adet SATA3 6Gb/s portu ve bir adet M.2 32GB/s portu bulunan anakartta önceki modelden farklı olarak USB 3.1 teknolojisi ve USB Type-C bağlantısı destekleniyor. Ayrıca fazladan 4 adet SATA3 portu mevcut. Ancak SATA-Express girişine yer verilmiyor. 

Ayrıca ses donanımı, güç-reset-temizleme CMOS anahtarları, nikel kaplama işlemci soketi, küçük bir LCD ekran ile ısı takibi, katı kapasitörler, 5 adet fan girişi, 1 adet Intel Gb NIC şeklindeki özellikler aynı kalmış. EVGA yeni anakartında fiyat yönünden bir değişikliğe gitmemiş ve 230$ bandında kalmış. Ürün satışa sunulmuş durumda.  

http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=131-HE-E095-KR Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Murmeko 3 yıl en beğenilen
r9 nano'nun evi belli oldu
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ggzm09 3 yıl
R9 NANO EV
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
r9 nano ya ev çıktı :)...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murmeko 3 yıl en beğenilen
r9 nano'nun evi belli oldu
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lana-Del-Rey 3 yıl Murmeko
r4inyd4y

r9 nano'nun evi belli oldu


+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Haftanın öne çıkan 5 Android uygulaması 3 yıl Canlı yayın tekrarı: soru cevap ve Monster Tulpar T7 V5.2 üzerinde GTX980M testi 3 yıl 2si1 "Esen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim