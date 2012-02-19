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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'nın çift soketli yeni anakartı Classified SR-X, Mart ayında lanse edilecek

7 yıl
7,1b
1
48
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Performans tutkunları için hazırladığı çift soketli anakart modeli Classified SR-2 ile önemli bir başarı elde eden ve büyük anakart üreticilerinin bu alanda yatırıma gitmemesi nedeniyle bu alanda gelişmiş hız aşırtma yetenekleri sunan son kullanıcı odaklı tek seçenek olarak uzunca bir süre rakipsiz kalan Classified SR-2'nin devam modeli olan Classified SR-X için geri sayım başladı. EVGA tarafından Intel LGA2011 platformunun çift soketli ilk anakartı olarak gösterilen Classified SR-2'nin tasarım tamamlanmış, üretime girecek nihai versiyonu detayandı.
Devasa boyutları ile herhangi bir Full ATX anakarttan çok daha büyük olan Classfieid SR-X, tasarım özellikleri, kullanılan komponent kalitesi ve güçlü detayları ile görünüm anlamında oldukça iddialı bir paket sunuyor. Üzerinde yer alan çift soket ile Intel'in Sandy Bridge-E serisi  işlemcilerinin çiftini eş zamanlı olarak kullandırabilen anakarta 12 adet DDR3 bellek slotu, 6 adet SATA ve dmrt adet SAS portu eşlik ediyor. AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojileri ile birlikte yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemlerinin GPGPU ihtiyacını karşılamak üzere 7 adet PCIe x16 slotu ile donatılan Classfied SR-X'in diğer özellikleri arasında iki adet Gigabit Ethernet portu, iki adet eSATA portu, Bluetooth ve 6x USB 3.0 konnektörü ile 8 kanal yüksek tanımlı ses ve LED durum göstergesi gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.
Gelişmiş hız aşırtma başarımı için her iki işlemci soketinin de 6pin ve 8pin güç konnektörü ile desteklendiği anakart üzerinde profesyoneller için donanımsal voltaj okuma noktaları ile güç ve reset butonlarına yer veriliyor. Tüm bunlara ek olarak EVGA'nın hız aşırtmacılar için geliştirdiği EVBot overclock kumandası da yine anakart tarafından desteklenmekte. EVGA tarafından önümüzdeki ay içerisinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2012 Fuarı'nda tanıtılması beklenen Classified SR-X'in son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi olmadığını da not düşelim.

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bayraak 7 yıl en beğenilen
2 Tane Core i7 3960x
4x12 DDR3 Ram = 48 GB
2 adet 7990
OCZ Pci-E SSD
2-3 tane HDD
Dedik mi çıktı sana sıfır Golf 6 parası :D
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Classicman 7 yıl
Herkese merhaba,
Umarım bilgilenmenize yardımcı olur. Kısaca değineyim.
Bu anakartın özelliği mainstream/server piyasasıyla home/office piyasası arasında melez bir yapıya sahip olması. Kullanacağınız işlemcinin başka bir işlemciyle iletişim özelliğine sahip olması gerekir. Nasıl ki SR-2 serisinde intelin LGA 1366 soketli Xeon 5600 serisindeki QPI Linki 2 olan işlemciler kullanılıyorsa, bu anakartta da Xeon 5000 serisinin devamı olacak olan E5 işlemciler kullanılacak. Intel Xeon E5 2630'dan 2690'a kadarki aralıktan bahsediyorum. Örneğin Sandy Bridge mimarisindeki E7 serisi xeon işlemcilere bakın 2870/4870/8870 bunlar arasındaki tek fark, bir konfigürasyonda kaç tane işlemciyle beraber çalışabiliyor olmalarıdır. 3960X gibi işlemcilerin başka işlemciyle iletişim yeteneği yoktur. Max CPU configuration özelliğine bakabilirsiniz.) Birbirleriyle iletişim kurup eş zamanlı çalışan xeon işlemciler kullanılması gerektiğinden en başta anakartın melez bir yapıya sahip olduğunu vurguladım.
Öte taraftan, iki tane işlemci taktığınız zaman tek işlemciye göre performans, (diğer bütün parametreler sabitken) iki katına çıkmayacaktır. Server işlemcilerinde skaler artış mevcuttur; fakat marjinal artış, azalandır. (Diminishing rate of return). Yani eklediğiniz işlemci sayısı arttıkça, extra işlemcinin extra performansı, bir öncekine göre daha az olacaktır. (tabiiki toplamda daha performanslı, fakat birim enerji başına daha az flops veren bir sistem olacak)
2 işlemcili konfigürsayonda bu problem belirgin olmayacaktır; fakat genede bilgilendirmek istedim.
Rekor kırmak, ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla çalışan bir uygulamanız varsa, küçük çaplı bir server kurmak isterseniz yada performansın yanında accuracy'e ihtiyacım var diyorsanız uygun bir sistemdir.
Saygılar.
Herkese merhaba,Umarım bilgilenmenize yardımcı olur. Kısaca değineyim.Bu anakartın özelliği mainstream/server piyasasıyla home/office piyasası arasında ...
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Yanıtla +7
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pegasus1881 7 yıl slymn_mndrl
slymn_54

hemen hiz asirtma calismalarina baslayip karti nuklear santrale cevirirler:)




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
slymn_54hemen hiz asirtma calismalarina baslayip karti nuklear santrale cevirirler:)
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DH Misafiri 6 yıl
bu tür bi anakartta toplamaya ne güç yeter nede para
12 ddr 3 ram crosair plat. 16gb veya 32 gb dan sadece ramlar 2599.99-4263.92 dolar
2 adet işlemci diyoruz baba bi intel işlemci fiyatı üst seviye desek 1165*2 2330
2 adet ekran kartı pny quadro 6000 :5250*2 10500 dolar
ram işlemci ekran kartı al sana bir servet 17093,92 dolar
pc yi toplamak için evi satmak yada banka filen soymak gerekiyor :)
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DH Misafiri 7 yıl
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fukox 7 yıl
lan ben bunu alsam kullanmam,evde sergilerim,bakmak parayla.
adamlar biliyor valla
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milyondabir 7 yıl
2 Tane Core i7 3960x
işlemcileri desteklemiyor sadece Dual QPI Socket 2011 Intel Xeon E5 Processors
ailesi benimde almak istedigim anakart getiren birini bulursak 2 adet almak istiyoruz.
yurt dısı satısı 648$
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Alcatraz79 7 yıl
O anakarta herşeyi dolldurunca zaten beslemek güç ister ev fatura 300 400 hatta üstü gelir.
Bekleyin 5000 Watt psu gelecek
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SysEdit 7 yıl
Offf off! Ben bunu tablo diye duvara asarım...
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HAAltuntas 7 yıl
Kabus gibi..
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peters 7 yıl
Bu neki ilerde bunun dört soket'lisini yaparlar.Aslında bunu amd için yapsalar ikitane 8150 yada 1100t ile pahalı işlemciler kadar olmasada yakın bir sonuç alınabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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Classicman 7 yıl
Herkese merhaba,
Umarım bilgilenmenize yardımcı olur. Kısaca değineyim.
Bu anakartın özelliği mainstream/server piyasasıyla home/office piyasası arasında melez bir yapıya sahip olması. Kullanacağınız işlemcinin başka bir işlemciyle iletişim özelliğine sahip olması gerekir. Nasıl ki SR-2 serisinde intelin LGA 1366 soketli Xeon 5600 serisindeki QPI Linki 2 olan işlemciler kullanılıyorsa, bu anakartta da Xeon 5000 serisinin devamı olacak olan E5 işlemciler kullanılacak. Intel Xeon E5 2630'dan 2690'a kadarki aralıktan bahsediyorum. Örneğin Sandy Bridge mimarisindeki E7 serisi xeon işlemcilere bakın 2870/4870/8870 bunlar arasındaki tek fark, bir konfigürasyonda kaç tane işlemciyle beraber çalışabiliyor olmalarıdır. 3960X gibi işlemcilerin başka işlemciyle iletişim yeteneği yoktur. Max CPU configuration özelliğine bakabilirsiniz.) Birbirleriyle iletişim kurup eş zamanlı çalışan xeon işlemciler kullanılması gerektiğinden en başta anakartın melez bir yapıya sahip olduğunu vurguladım.
Öte taraftan, iki tane işlemci taktığınız zaman tek işlemciye göre performans, (diğer bütün parametreler sabitken) iki katına çıkmayacaktır. Server işlemcilerinde skaler artış mevcuttur; fakat marjinal artış, azalandır. (Diminishing rate of return). Yani eklediğiniz işlemci sayısı arttıkça, extra işlemcinin extra performansı, bir öncekine göre daha az olacaktır. (tabiiki toplamda daha performanslı, fakat birim enerji başına daha az flops veren bir sistem olacak)
2 işlemcili konfigürsayonda bu problem belirgin olmayacaktır; fakat genede bilgilendirmek istedim.
Rekor kırmak, ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla çalışan bir uygulamanız varsa, küçük çaplı bir server kurmak isterseniz yada performansın yanında accuracy'e ihtiyacım var diyorsanız uygun bir sistemdir.
Saygılar.
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E_Aydin35 7 yıl
Bune ya sende insanmısın derizya,teknolojide de sende donanımmısın diyelim şimdi bu şov değilde ne??hadi kardeşim bari fiyatıda söyle hava başka birşey değil sokmuş donanımı oraya aa bak bunu çıkartıyorum Aus mars2 ile aynı amaçlarla çıkmıştır,yani alacak elbet olur ama kapış kapış gitmeyeceği kesin..
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pisina 7 yıl
bu kartı çerçeveletip duvara asasım geldi :)
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acbold 7 yıl
salvation11
Ben bu anakartın bütçeye uygun fiyatlasınında çıkmasını istiyorum mesela en az 250 tlden başlayan fiyatlarla kullanıcıların ilgisini çekebilirler ama dediğim gibi bütçe dostu uygun fiyatla!.

EVGA markası altında uygun fiyatlı anakartlarda mevcut.Bunlar üst seviye anakartlar para kıyaslaması yapmadan alınacak türden :)
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perikentli 7 yıl
ya bunu hangi kasaya yerleştiriyorlar varmı öle bir kasa hangi psu kullanıyorlar ?????
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