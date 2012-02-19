EVGA'nın çift soketli yeni anakartı Classified SR-X, Mart ayında lanse edilecek

Performans tutkunları için hazırladığı çift soketli anakart modeli Classified SR-2 ile önemli bir başarı elde eden ve büyük anakart üreticilerinin bu alanda yatırıma gitmemesi nedeniyle bu alanda gelişmiş hız aşırtma yetenekleri sunan son kullanıcı odaklı tek seçenek olarak uzunca bir süre rakipsiz kalan Classified SR-2'nin devam modeli olan Classified SR-X için geri sayım başladı. EVGA tarafından Intel LGA2011 platformunun çift soketli ilk anakartı olarak gösterilen Classified SR-2'nin tasarım tamamlanmış, üretime girecek nihai versiyonu detayandı.

Devasa boyutları ile herhangi bir Full ATX anakarttan çok daha büyük olan Classfieid SR-X, tasarım özellikleri, kullanılan komponent kalitesi ve güçlü detayları ile görünüm anlamında oldukça iddialı bir paket sunuyor. Üzerinde yer alan çift soket ile Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerinin çiftini eş zamanlı olarak kullandırabilen anakarta 12 adet DDR3 bellek slotu, 6 adet SATA ve dmrt adet SAS portu eşlik ediyor. AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojileri ile birlikte yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemlerinin GPGPU ihtiyacını karşılamak üzere 7 adet PCIe x16 slotu ile donatılan Classfied SR-X'in diğer özellikleri arasında iki adet Gigabit Ethernet portu, iki adet eSATA portu, Bluetooth ve 6x USB 3.0 konnektörü ile 8 kanal yüksek tanımlı ses ve LED durum göstergesi gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Gelişmiş hız aşırtma başarımı için her iki işlemci soketinin de 6pin ve 8pin güç konnektörü ile desteklendiği anakart üzerinde profesyoneller için donanımsal voltaj okuma noktaları ile güç ve reset butonlarına yer veriliyor. Tüm bunlara ek olarak EVGA'nın hız aşırtmacılar için geliştirdiği EVBot overclock kumandası da yine anakart tarafından desteklenmekte. EVGA tarafından önümüzdeki ay içerisinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2012 Fuarı'nda tanıtılması beklenen Classified SR-X'in son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi olmadığını da not düşelim.