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EVGA'nın özel tasarımlı GeForce GTX 580 Classified modeli detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın özel tasarımlı GeForce GTX 580 Classified modeli detaylandı
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Son gelen haberlere göre Nvidia'nın Kepler kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan 28nm GPU'ları yani GeForce 600 serisi ekran kartlarının önümüzdeki yıldan önce beklenmiyor. Henüz Nvidia tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor ancak aradaki boşluğu değerlendirmek isteyen üreticiler, özel tasarımlı yeni modellerle GeForce 500 serisini özellikle de üst seviye modelleri gündemde tutacak gibi görünüyorlar.

Nvidia tabanlı ekran kartları söz konusu olduğunda pazarın en iddialı üreticilerinden biri olan EVGA, şimdiye kadar hazırladığı en güçlü tek GPU çözümünü pazara sunmaya hazırlanıyor. GeForce GTX 580'i masaya yatıran EVGA mühendisleri, pek çok detayı özelleştirirerek ve yüksek kaliteli komponentler kullanarak Asus'un Matrix, MSI'ın Super Overclock ve MSI'ın Lightning serisi GTX 580 modellerine rakip bir çözüm hazırlamışlar.

İleri seviyede özelleştirme içeren ekran kartında, referans tasarımlı GeForce GTX 580 modeline kıyasla daha uzun bir baskılı devre tasarımı tercih edilerek daha fazla sayıda komponentin kullanımına olanak tanınmış. Çift slot tasarıma sahip olan ve tek fanlı soğutucu ile gelen ekran kartında, daha fazla voltaj ile daha yüksek saat hızlarına çıkılabilmesi için güncellenmiş güç devresine ve üç adet PCIe güç konnektörüne yer veriliyor.

Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma uzmanları için voltaj durum LED'lerine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, GF110 GPU'sundan güç alıyor. 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x CUDA çekirdeği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detaylara sahip olan EVGA GeForce GTX 580 Classified üzerinde yer alan çift SLI konnektörü ile uyumlu anakartlarda dörtlü ekran kartı kurulumunu da mümkün kılıyor.

Saat hızları hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen özel tasarımlı ekran kartında ayrıca çift BIOS özelliğine de yer veriliyor. Bu sayede belirlediğini ayarları içeren BIOS hata verdiğinde diğer BIOS ile farklı ayarlara veya standart fabrika değerlerine geri dönüş yapılabilecek. Görüntü aktarımı için çift DVI ve ne olduğu henüz belli olmayan üçüncü bir porta sahip olan kart gelişmiş güç takibine de olanak tanıyacak.

EVGA GeForce GTX 580 Classified'ın çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak EVGA desteği ile çalışan K1NGP1N'in ellerinde yeni rekorlara imza atması bekleniyor.
EVGA'nın özel tasarımlı GeForce GTX 580 Classified modeli detaylandı
Tam Boyutta Gör
EVGA'nın özel tasarımlı GeForce GTX 580 Classified modeli detaylandı
Tam Boyutta Gör
EVGA'nın özel tasarımlı GeForce GTX 580 Classified modeli detaylandı
Tam Boyutta Gör
EVGA'nın özel tasarımlı GeForce GTX 580 Classified modeli detaylandı
Tam Boyutta Gör

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thepunisherWZ 8 yıl en beğenilen Patronage
BroKeNSaFeTy


UzmaN345

Nvidia kartlara sıcak bakmıyorum...


Nvidia kartlarında size sıcak bakacağını sanmıyorum karşılıklı saygı söz konusu :)

Esasında çok sıcak kartlardır
BroKeNSaFeTyUzmaN345Nvidia kartlara sıcak bakmıyorum...Nvidia kartlarında size ...
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atiktuk 8 yıl
yahu yok özel tasarım yok daha uzun baskılı devre tasarımı yok vs...ilk cıkan referans gtx 580 de aynı bu da ..hepsı aynı kart be kardeşim..birde şu özellikleri ayrı ayrı yazılmıyor mu illet oluyorum..
gf110 gpusu
1536mb ddr ram
384 bit
slı desteği!!!
yahu tüm gtx 580 lerde aynı değil mi bu????hayret ya
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tolgahan66 8 yıl
qoqoCAN
Hmm toplamda 24 pinlik Güç ihtiyacı. Ev kullanıcıları için abartı bir ürün olsa gerek. Fakat REKOR manyakları bunu alır SLI yapar, bir kaç bin Watt PSU ile hız da aşırtır kırar rekorunu :=)Ne dielim Allah sahibine bağışlasın :=)

valla süper bi yorum bence 9800gt neyimize yetmiyo dimi ama :)))
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Want to 8 yıl
Fena Değil
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alpa07 8 yıl
tasarım çok kötü :(
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SonpoL 8 yıl
O değilde, bu alınır :)). Su soğutmalı Evga Gtx590 SLI set.

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Boragungoren 8 yıl
haydar olm bitane kap getir evladım :D:D
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19o5.~ 8 yıl

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OZKNaln 8 yıl
born2bemad
Ama niye blower soğutucu koymuşlar ki... Anırır o ya...

evet artık yeter elektırık supurkesının sesısnı bastırıyor %100 de .
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cehennem23 8 yıl
bence Nvidia notebook "m" modelleri ile hayatta kalıyor gtx 580 de iyi bir performans sağlamazsa yerini AMD ye kaptıracak gibi.
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Momo-Oz 8 yıl
asd
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Man From Atlantis 8 yıl
bu kadar üst seviye kart yapıyorsun ama halen 3.0GB yerine 1.5GB takılıyorsun
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Chembond 8 yıl
Bu kadar gelismis bir guc unitesi anakartlarda bile yok. Helal valla e-vga'e.
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UzmaN345 8 yıl
Nvidia kartlara sıcak bakmıyorum...
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Patronage 8 yıl UzmaN345
UzmaN345
Nvidia kartlara sıcak bakmıyorum...


Nvidia kartlarında size sıcak bakacağını sanmıyorum karşılıklı saygı söz konusu :)
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MaTaDoR 8 yıl
Güzel ama pek gerekli bir ürün değil.
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