EVGA'nın özel tasarımlı GeForce GTX 580 Classified modeli detaylandı

Son gelen haberlere göre Nvidia'nın Kepler kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan 28nm GPU'ları yani GeForce 600 serisi ekran kartlarının önümüzdeki yıldan önce beklenmiyor. Henüz Nvidia tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor ancak aradaki boşluğu değerlendirmek isteyen üreticiler, özel tasarımlı yeni modellerle GeForce 500 serisini özellikle de üst seviye modelleri gündemde tutacak gibi görünüyorlar.





Nvidia tabanlı ekran kartları söz konusu olduğunda pazarın en iddialı üreticilerinden biri olan EVGA, şimdiye kadar hazırladığı en güçlü tek GPU çözümünü pazara sunmaya hazırlanıyor. GeForce GTX 580'i masaya yatıran EVGA mühendisleri, pek çok detayı özelleştirirerek ve yüksek kaliteli komponentler kullanarak Asus'un Matrix, MSI'ın Super Overclock ve MSI'ın Lightning serisi GTX 580 modellerine rakip bir çözüm hazırlamışlar.





İleri seviyede özelleştirme içeren ekran kartında, referans tasarımlı GeForce GTX 580 modeline kıyasla daha uzun bir baskılı devre tasarımı tercih edilerek daha fazla sayıda komponentin kullanımına olanak tanınmış. Çift slot tasarıma sahip olan ve tek fanlı soğutucu ile gelen ekran kartında, daha fazla voltaj ile daha yüksek saat hızlarına çıkılabilmesi için güncellenmiş güç devresine ve üç adet PCIe güç konnektörüne yer veriliyor.





Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma uzmanları için voltaj durum LED'lerine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, GF110 GPU'sundan güç alıyor. 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x CUDA çekirdeği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detaylara sahip olan EVGA GeForce GTX 580 Classified üzerinde yer alan çift SLI konnektörü ile uyumlu anakartlarda dörtlü ekran kartı kurulumunu da mümkün kılıyor.





Saat hızları hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen özel tasarımlı ekran kartında ayrıca çift BIOS özelliğine de yer veriliyor. Bu sayede belirlediğini ayarları içeren BIOS hata verdiğinde diğer BIOS ile farklı ayarlara veya standart fabrika değerlerine geri dönüş yapılabilecek. Görüntü aktarımı için çift DVI ve ne olduğu henüz belli olmayan üçüncü bir porta sahip olan kart gelişmiş güç takibine de olanak tanıyacak.





EVGA GeForce GTX 580 Classified'ın çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak EVGA desteği ile çalışan K1NGP1N'in ellerinde yeni rekorlara imza atması bekleniyor.