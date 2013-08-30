Ecoxpower isimli ürün ile bisiklet sürerek akıllı cihazlarınızı şarj edin

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Akıllı cep telefonlarının batarya ömürlerinin yeterli düzeye gelememesi nedeniyle birçok farklı harici şarj ürünü geliştiriliyor. Bu sefer bisiklet kullanıcıları hedef alınarak hazırlanan Ecoxpower ise, bisikletlerin tekerlerine takılarak akıllı telefonların ya da GPS gibi ürünlerin şarj edilmesine imkan sağlıyor.
Bisikletlerin ön tekerleğine takılarak saatte 5 km hız ile gidildiği zaman ortaya çıkan enerjiyi 700 mAh kapasiteli dahili bataryası içerisine depolayan ve kablo vasıtasıyla akıllı cep telefonu, GPS ya da çeşitli fitness cihazlarına aktarabilen Ecoxpower, ayrıca üzerinde yer alan LED ışık sistemleriyle de sürücülerin güvenliği arttırabiliyor. 26-inç tekerlere sahip bir bisiklet modeliyle ortalama 1.5 saat içerisinde tam olarak dolduğu belirtilen ürün, uzun bisiklet yolculuğu yapan kişiler için oldukça işlevsel bir yapı ortaya koyuyor.
Geliştirilen Ecoxpower isimli şarj ürününe 130$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.ubergizmo.com/2013/08/ecoxpower-charges-your-phone-while-you-pedal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kablo vasıtasiyle anlık dolduruyor telefon dolunca 700 mah kadar içerisinde depoluyor sistem bu şekilde yedek batarya olarak düşünebiliriz 700 mah ı ha şuda var sizin bahsettiğiniz sony kalem adaptörü de ek olarak doldurabilirsiniz oda yedek olarak kalır ama siz kullanmayacaksınız diye de göstermelik demeyelim güzel teknoloji :)
700 mah ile yarısı bile dolmaz telefonun. Bu yüzden göstermelik dedim. Ki dünya turuna çıkmıyorum, kendim için söylemiştim.
Matematiğin zayıf :) 5 km/h hız ile birlikte gelen 700mah depolama alanını 1.5 saatte dolduruyormuş. 20km/h ile 700mah depolama alanını 22.5 dk da doldurur. 2100mah li S3'ü 20km/h ile 1 saat 7.5 dk da doldurur :)
Ekleme : Bisiklete monta etmek yerine keşke elde çevrilip şarj eden bir cihaz olsaymış ufak bir aparata bir çevirme kolu ile çok acil durumlarda 10 dk çevirme ile 100 mah de doldursa daha iş görür bir şey olurmuş.
göstermelik ürün yapmışlar resmen.
eğer gerçekten ihtiyacı olan ve elektronikten anlayan varsa urim abinin kendi yaptığı şarj aletinden yapabilir.
link
urimbaba.net/...
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