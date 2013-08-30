Ecoxpower isimli ürün ile bisiklet sürerek akıllı cihazlarınızı şarj edin





Akıllı cep telefonlarının batarya ömürlerinin yeterli düzeye gelememesi nedeniyle birçok farklı harici şarj ürünü geliştiriliyor. Bu sefer bisiklet kullanıcıları hedef alınarak hazırlanan Ecoxpower ise, bisikletlerin tekerlerine takılarak akıllı telefonların ya da GPS gibi ürünlerin şarj edilmesine imkan sağlıyor.

Bisikletlerin ön tekerleğine takılarak saatte 5 km hız ile gidildiği zaman ortaya çıkan enerjiyi 700 mAh kapasiteli dahili bataryası içerisine depolayan ve kablo vasıtasıyla akıllı cep telefonu, GPS ya da çeşitli fitness cihazlarına aktarabilen Ecoxpower, ayrıca üzerinde yer alan LED ışık sistemleriyle de sürücülerin güvenliği arttırabiliyor. 26-inç tekerlere sahip bir bisiklet modeliyle ortalama 1.5 saat içerisinde tam olarak dolduğu belirtilen ürün, uzun bisiklet yolculuğu yapan kişiler için oldukça işlevsel bir yapı ortaya koyuyor.

Geliştirilen Ecoxpower isimli şarj ürününe 130$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2013/08/ecoxpower-charges-your-phone-while-you-pedal/