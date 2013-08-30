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Ecoxpower isimli ürün ile bisiklet sürerek akıllı cihazlarınızı şarj edin

5 yıl
1,2b
1
19
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ecoxpower isimli ürün ile bisiklet sürerek akıllı cihazlarınızı şarj edin

Akıllı cep telefonlarının batarya ömürlerinin yeterli düzeye gelememesi nedeniyle birçok farklı harici şarj ürünü geliştiriliyor. Bu sefer bisiklet kullanıcıları hedef alınarak hazırlanan Ecoxpower ise, bisikletlerin tekerlerine takılarak akıllı telefonların ya da GPS gibi ürünlerin şarj edilmesine imkan sağlıyor.
Bisikletlerin ön tekerleğine takılarak saatte 5 km hız ile gidildiği zaman ortaya çıkan enerjiyi 700 mAh kapasiteli dahili bataryası içerisine depolayan ve kablo vasıtasıyla akıllı cep telefonu, GPS ya da çeşitli fitness cihazlarına aktarabilen Ecoxpower, ayrıca üzerinde yer alan LED ışık sistemleriyle de sürücülerin güvenliği arttırabiliyor. 26-inç tekerlere sahip bir bisiklet modeliyle ortalama 1.5 saat içerisinde tam olarak dolduğu belirtilen ürün, uzun bisiklet yolculuğu yapan kişiler için oldukça işlevsel bir yapı ortaya koyuyor.
Geliştirilen Ecoxpower isimli şarj ürününe 130$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2013/08/ecoxpower-charges-your-phone-while-you-pedal/ Yorum Yaz
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl en beğenilen
harici sarj urunu gelismese , bataryalarin mAh degerleri yuksek olsa daha iyi olmaz miydi? adamlar 4 cekirdek telefon yapiyor 2100 mAh koyuyor
1 Yanıt Yanıtla +4
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CaRviLLE 5 yıl
Şehr-i Hüzün
CaRviLLEBazı arkadaşlar işin mantığını anlamamış sony nin şarj cihazından bahsedenler var bu ürün uzun turlar için tasarlanmış benzerleri mevcut ve kendim de bisikletimde kullanmayı düşünüyorum yakın zamanda ön göbekteki dinamo sayesinde elektrik ihtiyacınızı karşılıyorsunuz ön far arka far ve şarja ihtiyaç duyan diğer aletler telefon gps mp3 player vs dünya turuna çıkan yada uzun turlara çıkan çoğu bisikletçi kullanır çöl de nerde şarj edecek acaba sony nin harici bataryasını arkadaş çok merak ettim? :D
700 mah ile yarısı bile dolmaz telefonun. Bu yüzden göstermelik dedim. Ki dünya turuna çıkmıyorum, kendim için söylemiştim.

kablo vasıtasiyle anlık dolduruyor telefon dolunca 700 mah kadar içerisinde depoluyor sistem bu şekilde yedek batarya olarak düşünebiliriz 700 mah ı ha şuda var sizin bahsettiğiniz sony kalem adaptörü de ek olarak doldurabilirsiniz oda yedek olarak kalır ama siz kullanmayacaksınız diye de göstermelik demeyelim güzel teknoloji :)
Yanıtla +2
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CaRviLLE 5 yıl
Bazı arkadaşlar işin mantığını anlamamış sony nin şarj cihazından bahsedenler var bu ürün uzun turlar için tasarlanmış benzerleri mevcut ve kendim de bisikletimde kullanmayı düşünüyorum yakın zamanda ön göbekteki dinamo sayesinde elektrik ihtiyacınızı karşılıyorsunuz ön far arka far ve şarja ihtiyaç duyan diğer aletler telefon gps mp3 player vs dünya turuna çıkan yada uzun turlara çıkan çoğu bisikletçi kullanır çöl de nerde şarj edecek acaba sony nin harici bataryasını arkadaş çok merak ettim? :D
1 Yanıt Yanıtla
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Şehr-i Hüzün 5 yıl CaRviLLE
CaRviLLE
Bazı arkadaşlar işin mantığını anlamamış sony nin şarj cihazından bahsedenler var bu ürün uzun turlar için tasarlanmış benzerleri mevcut ve kendim de bisikletimde kullanmayı düşünüyorum yakın zamanda ön göbekteki dinamo sayesinde elektrik ihtiyacınızı karşılıyorsunuz ön far arka far ve şarja ihtiyaç duyan diğer aletler telefon gps mp3 player vs dünya turuna çıkan yada uzun turlara çıkan çoğu bisikletçi kullanır çöl de nerde şarj edecek acaba sony nin harici bataryasını arkadaş çok merak ettim? :D

700 mah ile yarısı bile dolmaz telefonun. Bu yüzden göstermelik dedim. Ki dünya turuna çıkmıyorum, kendim için söylemiştim.
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orhanyıldız 5 yıl
La 700 mahlık sey bide 1.5 saatte doluyor. 15 dkda hızlı sarj eden sistemler var 1 tlye. Onda sarj ederim daha iyi cogu yerde var zaten. Tamamen cöp.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
1myst

Ortalama 25km/h hızla gidilse dahili pilini doldurmak için 37,5 km yol gidilmeli demektir. Şehirler arası yollarda bisiklet kullanıyorsanız tercih edilebilir. Ancak bunu satın alsanız bile bir telefonun bataryasının ortalama 1500 mah civarında olduğunu var sayarsak, yaklaşık 77 km yol gidilmesi gerek.


Matematiğin zayıf :) 5 km/h hız ile birlikte gelen 700mah depolama alanını 1.5 saatte dolduruyormuş. 20km/h ile 700mah depolama alanını 22.5 dk da doldurur. 2100mah li S3'ü 20km/h ile 1 saat 7.5 dk da doldurur :)

Ekleme : Bisiklete monta etmek yerine keşke elde çevrilip şarj eden bir cihaz olsaymış ufak bir aparata bir çevirme kolu ile çok acil durumlarda 10 dk çevirme ile 100 mah de doldursa daha iş görür bir şey olurmuş.
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Şehr-i Hüzün 5 yıl
60 liraya 2000mah sony kalem şarj cihazı var. Neden bunu alayım ki. Gerçekten göstermelik olmuş.
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Bukalemun 5 yıl
Dahili bataryalı " 9 / 11 bin " lik GÜNEŞ ENERJİLİ OLANLAR 40 DOLAR:))
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kymelria 5 yıl
700 mAh kapasiteli dahili batarya? neyi şerj edecek acaba


göstermelik ürün yapmışlar resmen.

eğer gerçekten ihtiyacı olan ve elektronikten anlayan varsa urim abinin kendi yaptığı şarj aletinden yapabilir.

link
urimbaba.net/...
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Steve Jobs 5 yıl
Uzun yol bisikletcileri icin gayet kullanisli bir urun olsa da biz normal kullaniclar icin pek uygun degil.
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lyridder 5 yıl
Çok pratik, harika icat.
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pcheveslisi 5 yıl
en az 2100 mah olsa yine iyi şu an GM Discovery kullanıyorum 1800mah aslında sebebinide biliyorum mantık bu teknolojiden sonuna kadar kar yapmadan yeni teknolojiye geçiş yapmıyorlar çakallar şu an bir akıllı cihazı belki 1 ay götürecek enerji teknolojisi mevcut ama hesap meselesi
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