Elecom, oyuncular için iki yeni fare hazırladı: M-H1ULBK ve M-H2DLBK

Japonya merkezli Elecom firması, fare portföyünü M-H1ULBK ve M-H2DLBK kodlu yeni modelleriyle genişletiyor.

124.5 mm uzunluğunda, 77.6 mm genişliğinde ve 41.8 mm kalınlığında farklı tasarımlarıyla dikkat çeken farelerden M-H2DLBK kablosuz, M-H1ULBK ise kablolu çalışacak şekilde geliştirilmiş. Bluetooth alıcısı sayesinde 8 metreye kadar kapsama alanı sunan M-H2DLBK'nın lityum iyon bataryasının şarjı bittiğinde fareye kablosunu takarak işinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ayrıca kablonun takılı olduğu durumda farenin raporlama hızı 500 Hz'den 1000 Hz'e yükseliyor. (M-H1ULBK'nın raporlama hızı da 1000 Hz)



Elecom, M-H1ULBK'da 5310 dpi (90-5310 dpi arasında ayarlanabilir), M-H2DLBK'da ise 5600 dpi (100-5600 arasında ayarlanabilir) sensöre yer vermiş. Farenin dikey ve yatay hassasiyeti ayrı ayrı ayarlanabiliyor.

30G ivme değerine sahip M-H1ULBK 128$, 50G ivme değerine sahip M-H2DLBK'nın ise 200$ fiyatla, mayıs ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

