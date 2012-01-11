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Elecom, oyuncular için iki yeni fare hazırladı: M-H1ULBK ve M-H2DLBK

7 yıl
16,3b
1
33
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Elecom, oyuncular için iki yeni fare hazırladı: M-H1ULBK ve M-H2DLBK
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Japonya merkezli Elecom firması, fare portföyünü M-H1ULBK ve M-H2DLBK kodlu yeni modelleriyle genişletiyor.
124.5 mm uzunluğunda, 77.6 mm genişliğinde ve 41.8 mm kalınlığında farklı tasarımlarıyla dikkat çeken farelerden M-H2DLBK kablosuz, M-H1ULBK ise kablolu çalışacak şekilde geliştirilmiş. Bluetooth alıcısı sayesinde 8 metreye kadar kapsama alanı sunan M-H2DLBK'nın lityum iyon bataryasının şarjı bittiğinde fareye kablosunu takarak işinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ayrıca kablonun takılı olduğu durumda farenin raporlama hızı 500 Hz'den 1000 Hz'e yükseliyor. (M-H1ULBK'nın raporlama hızı da 1000 Hz)
Elecom, M-H1ULBK'da 5310 dpi (90-5310 dpi arasında ayarlanabilir), M-H2DLBK'da ise 5600 dpi (100-5600 arasında ayarlanabilir) sensöre yer vermiş. Farenin dikey ve yatay hassasiyeti ayrı ayrı ayarlanabiliyor.
30G ivme değerine sahip M-H1ULBK 128$, 50G ivme değerine sahip M-H2DLBK'nın ise 200$ fiyatla, mayıs ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.
Elecom, oyuncular için iki yeni fare hazırladı: M-H1ULBK ve M-H2DLBK
Tam Boyutta Gör
Elecom, oyuncular için iki yeni fare hazırladı: M-H1ULBK ve M-H2DLBK
Tam Boyutta Gör
Elecom, oyuncular için iki yeni fare hazırladı: M-H1ULBK ve M-H2DLBK
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DH Misafiri 6 yıl
Bu maus nerede satılıyor?
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neilsonqt 6 yıl
Çok hoş kıvrımları olan bir mause ama ben bunu kullanamam yani..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mahoni55 7 yıl
Çok beğendim bu fareden alacağım, hele bir gelsin.
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barahirr 7 yıl
bu paraya istedigin razer mouse u alabilirsin.
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DH Misafiri 7 yıl
çok hoş ama çook da pahalı bence gerek yok bende logitech in 70 lıralık fare sı var gayette basarılı :)
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mertxxxkan 7 yıl
hakikaten çook hoş ya :)
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ColDasHeLL 7 yıl
bir rat 7 degl satan yokmu su rat 7 yada 5 i yawww
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Sanat Günesi 7 yıl
OYUNDAN PAHALI FARE ALMAK NE DERECE MANTIKLIDIR ACABA :)
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s.o.s58 7 yıl Sanat Günesi
tersol

OYUNDAN PAHALI FARE ALMAK NE DERECE MANTIKLIDIR ACABA :)

1 oyun alırsın bitirirsin değeri kalmaz 1 mouse alırsın kırılmadıkça bozulmadıkça sana nice oyunlar oynatır bu vesileylede oynadığın her bir oyunun değeri artar zevk alırsın.
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Recharged 7 yıl
200$ ne olduğu belirsiz bir mouse almaktansa 200TL'lik kalite olduğunu bildiğim Logitech'in G700 modeline yönelirim daha iyi.Fiyat açısından vasat ama tasarım açısından güzel bir ürün.
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doktormert 7 yıl
isyankar_emre
Çok hoş kıvrımları olan bir mause ama ben bunu kullanamam yani.. Örneğim her an haraket halinde olan bir laptop kullanıcısı bir iş damı patron bunu rahat ça kullanabilir ancank Pc oyun oyuncuları kanıtımca bunu kullanamaz..:) Bağlantı noktası güzel.tasarrımı şık olmuş.:)

Sürekli hareket halinde olan iş adamı yanında mouse neden taşısın ? Oyuncular için tasarlanmış mouse. Excel, Power Point kullanacaklar normal bir mouse alabilirler.
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